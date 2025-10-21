Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 21 octombrie

Data publicării:

1802 - VICTORIE ȘI TRAGEDIE

Flota Marii Britanii, condusă de amiralul Nelson, a bătut flota franco-spaniolă a lui Napoleon la Trafalgar, în sudul Spaniei. Este una dintre cele mai mari victorii ale UK.

Napoleon, înfrânt, a renunțat la planurile de a invada Regatul Unit. Trafalgar a marcat și începutul unui secol și jumătate de dominație navală globală a Marii Britanii.

Dar victoria a avut un cost uriaș. Amiralul Nelson a murit cu puțin timp înainte de finalul luptei. Corpul lui a fost păstrat într-un butoi cu brandy și dus înapoi acasă.

1854 - PRIMA ASISTENTĂ MODERNĂ

Florence Nightingale și 38 dintre cele mai bune infirmiere ale sale pleacă din UK către un spital britanic de campanie din Istanbul. Vor revoluționa acolo tratamentul medical.

Era apogeul Războiului din Crimeea. Spitalul din Scutari, unde a ajuns Florence Nightingale, era plin de soldați răniți și muribunzi, care erau ținuți în condiții mizerabile.

Asistenta impune norme de igienă, precum spălatul pe mâini, aerisirea saloanelor și curățarea instalațiilor. Toate acestea sunt practici standard în spitale și în prezent.

1600 - JAPONIA SHOGUNULUI

Tokugawa Ieyasu a înfrânt clanurile japoneze rivale în bătălia de la Sekigahara. Avea o armată mai mică, dar avea ceva ce rivalii nu aveau - arme de foc moderne.

A fost una dintre cele mai importante bătălii din istoria Japoniei. Tokugawa era cel mai puternic om din țară. Trei ani mai târziu, împăratul Japoniei l-a numit Shogun.

Aceste evenimente sunt prezentate în romanul „Shogun” de James Clavell, într-o formă stilizată. Shogunii clanului Tokuwaga au condus Japonia până în anul 1868.

