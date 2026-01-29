Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 29 ianuarie Data actualizării: 29.01.2026 07:36 Data publicării: 29.01.2026 07:36 Din articol 1856 - Simbol al curajului 2002 - „Axa răului” 2012 - Victorie la Australian Open „Unii anti-reformiști ar jubila dacă domnul Bolojan ar pleca de la guvernare”. Ministrul Irineu Darău, despre situația coaliției Ancheta scoate la iveală noi nereguli în pădurea de la Băile Felix: Sunt mai mulți arbori tăiați ilegal decât în plângerea penală Alex Găvan: După adoptarea metodologiei, pădurea de la Băile Felix va face parte din centura verde a municipiului Oradea O mină marină a fost găsită în zona poligonului Midia. Anunțul MApN Mii de bucureșteni nu vor avea căldură în zilele următoare. Plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica Fotografie cu Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din Alaska, înrămată și expusă la Casa Albă Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se scurge. Următorul atac va fi mult mai rău!” Percheziții de amploare în Gorj: zeci de persoane, inclusiv medici și cabinete medicale, acuzate de falsificarea documentelor Alertă în Câmpina. Șoseaua surpată după alunecarea de teren s-a prăbușit: trafic complet blocat. Reacția autorităților 1856 - Simbol al curajuluiRegina Victoria a Marii Britanii semna decretul prin care înființa Crucea Victoria. Era o medalie pentru soldații britanici care au dat dovezi de eroism în Războiul Crimeei. Prima medalie a fost acordată anul următor. Tradițional, metalul pentru medalii este luat dintr-un tun rusesc capturat de britanici în timpul asediului Sevastopolului.Nu există decorație britanică mai prestigioasă decât Crucea Victoria. Până acum, a fost acordată de 1.358 de ori. Doar trei oameni au primit medalia de două ori.2002 - „Axa răului”Președintele SUA George W. Bush folosea prima dată una dintre sintagmele asociate cu mandatul său: „Axa răului”. A făcut-o în discursul despre starea națiunii din acel an. Președintele SUA s-a referit atunci la Irak, Iran și Coreea de Nord, țări care susțineau terorismul. „Axa răului” a apărut la cinci luni după atacurile de la 11 septembrie.„Axa” era termenul pentru aliații Germaniei naziste în al Doilea Război Mondial. Iar Ronald Reagan numise URSS „Imperiul Răului”. Așa a apărut numele de „axa răului”.2012 - Victorie la Australian OpenTenismenul român Horia Tecău și colega lui, Bethanie Mattek-Sands, din SUA, câștigau trofeul de dublu mix de la turneul Australian Open din Melbourne.Era prima victorie într-un turneu de Grand Slam a românului. Până la acest triumf, Horia Tecău ajunsese de două ori în finala Wimbledon, la dublu masculin.Ultima participare a unor români în finala unui turneu de dublu mixt avusese loc în 1979. Atunci, Virginia Ruzici și Ion Țiriac pierdeau finala de la Roland Garros. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie horia tecau crucea victoria axa raului Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș... 2 Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată... 3 „Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru... 4 Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE... 5 Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...