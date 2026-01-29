1856 - Simbol al curajului

Regina Victoria a Marii Britanii semna decretul prin care înființa Crucea Victoria. Era o medalie pentru soldații britanici care au dat dovezi de eroism în Războiul Crimeei.

Prima medalie a fost acordată anul următor. Tradițional, metalul pentru medalii este luat dintr-un tun rusesc capturat de britanici în timpul asediului Sevastopolului.

Nu există decorație britanică mai prestigioasă decât Crucea Victoria. Până acum, a fost acordată de 1.358 de ori. Doar trei oameni au primit medalia de două ori.

2002 - „Axa răului”

Președintele SUA George W. Bush folosea prima dată una dintre sintagmele asociate cu mandatul său: „Axa răului”. A făcut-o în discursul despre starea națiunii din acel an.

Președintele SUA s-a referit atunci la Irak, Iran și Coreea de Nord, țări care susțineau terorismul. „Axa răului” a apărut la cinci luni după atacurile de la 11 septembrie.

„Axa” era termenul pentru aliații Germaniei naziste în al Doilea Război Mondial. Iar Ronald Reagan numise URSS „Imperiul Răului”. Așa a apărut numele de „axa răului”.

2012 - Victorie la Australian Open

Tenismenul român Horia Tecău și colega lui, Bethanie Mattek-Sands, din SUA, câștigau trofeul de dublu mix de la turneul Australian Open din Melbourne.

Era prima victorie într-un turneu de Grand Slam a românului. Până la acest triumf, Horia Tecău ajunsese de două ori în finala Wimbledon, la dublu masculin.

Ultima participare a unor români în finala unui turneu de dublu mixt avusese loc în 1979. Atunci, Virginia Ruzici și Ion Țiriac pierdeau finala de la Roland Garros.

Editor : B.E.