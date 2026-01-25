Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 ianuarie

1995 - LA UN PAS DE APOCALIPSĂ 

Planeta a fost la un pas de un rzboi nuclear pornit de președintele Boris Elțin, după ce armata rusă a confundat o rachetă norvegiană civilă cu una americană militară. 

Întâmplător, racheta de cercetare norvegiană a intrat pe traiectoria pe care ar fi luat-o rachetele nucleare SUA îndreptate spre Moscova, lansate de pe submarine. 

Boris Elțin a primit „valiza nucleară” și a trebuit să decidă dacă ripostează. Din fericire, rușii și-au dat seama că nu a fost vorba de un atac nuclear. Apocalipsa a fost evitată. 

1924 - JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 

258 de sportivi din 16 țări se strângeau la poalele Mont Blanc din Franța. Ei se aflau în fața a peste 10.000 de spectatori. Era prima ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. 

La finalul celor 12 zile de competiție, sportivii din două țări nordice erau campioni detașați și absoluți: Norvegia avea 17 medalii, iar Finlanda câștigase 11 medalii. 

Vedeta turneului a fost patinatorul finlandez Clas Thunberg, care a câștigat cinci medalii în concursul de patinaj viteză: trei de aur, una de argint și una de bronz. 

1971 - DICTATOR SÂNGEROS 

Președintele Ugandei, Milton Obote, era înlăturat de la putere de Idi Amin, un ofițer din armată pe care voia să-laresteze pentru furt din banii soldaților ugandezi. 

Idi Amin a aflat, a dat o lovitură de stat și s-a pus președinte. Opt ani a stat la putere. A fost unul dintre cei mai brutali și sângeroși despoți din istoria modernă. 

Între 100.000 și 500.000 de oameni ar fi fost uciși de regimul lui Idi Amin. Există și astăzi zvonuri că liderul ugandez a fost canibal și că își mânca dușmanii uciși. 

