1983 - Avion românescCursa București-Timișoara de pe această dată a fost făcută cu un avion nou, făcut în România: RomBac 1-11. Era primul zbor comercial al acestei aeronave. Concepția nu era românească. Regimul Ceaușescu luase licența din Marea Britanie. România devenea a doua țară estică, după URSS, care făcea un avion de pasageri cu reacție.Totuși, Rombac 1-11 a fost un eșec comercial. Doar 9 avioane au fost terminate, din 80 planificate. Producția s-a terminat în 1989, o dată cu regimul Ceaușescu.1956 - Debutul regeluiElvis Presley, pe atunci un artist anonim, își face debutul la o televiziune cu acoperire națională din SUA. Apare la „Stage Show" la postul TV CBS pentru că cerea puțini bani. Când producătorul emisiunii a văzut fotografia lui Elvis Presley, a spus că arată ca un Marlon Brando chitarist. Elvis a fost popular și a apărut de șase ori la „Stage Show".Așa a început drumul lui Elvis Presley către statutul de mega-vedetă. De fiecare dată când artistul apărea pe micul ecran, audiențele televiziunii explodau.1986 - Dezastru în drumul către spațiuNaveta americană Challenger, nava-amiral a flotei de navete spațiale ale SUA, exploda la un minut după ce decolase de la baza spațială Cape Canaveral din Florida.La bord erau șapte oameni, inclusiv o profesoară civilă. Toți au murit instant. Dezastru navetei Challenger a fost transmis în direct de televiziuni din Statele Unite.Explozia a fost provocată de două garnituri de cauciuc de la un propulsor solid, care au cedat. Asta a provocat o reacție în lanț. Echipajul nu avea sistem de catapultare.