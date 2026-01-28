Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 28 ianuarie

1983 - Avion românesc

Cursa București-Timișoara de pe această dată a fost făcută cu un avion nou, făcut în România: RomBac 1-11. Era primul zbor comercial al acestei aeronave.

Concepția nu era românească. Regimul Ceaușescu luase licența din Marea Britanie. România devenea a doua țară estică, după URSS, care făcea un avion de pasageri cu reacție.

Totuși, Rombac 1-11 a fost un eșec comercial. Doar 9 avioane au fost terminate, din 80 planificate. Producția s-a terminat în 1989, o dată cu regimul Ceaușescu.

1956 - Debutul regelui

Elvis Presley, pe atunci un artist anonim, își face debutul la o televiziune cu acoperire națională din SUA. Apare la „Stage Show” la postul TV CBS pentru că cerea puțini bani.

Când producătorul emisiunii a văzut fotografia lui Elvis Presley, a spus că arată ca un Marlon Brando chitarist. Elvis a fost popular și a apărut de șase ori la „Stage Show”.

Așa a început drumul lui Elvis Presley către statutul de mega-vedetă. De fiecare dată când artistul apărea pe micul ecran, audiențele televiziunii explodau.

1986 - Dezastru în drumul către spațiu

Naveta americană Challenger, nava-amiral a flotei de navete spațiale ale SUA, exploda la un minut după ce decolase de la baza spațială Cape Canaveral din Florida.

La bord erau șapte oameni, inclusiv o profesoară civilă. Toți au murit instant. Dezastru navetei Challenger a fost transmis în direct de televiziuni din Statele Unite.

Explozia a fost provocată de două garnituri de cauciuc de la un propulsor solid, care au cedat. Asta a provocat o reacție în lanț. Echipajul nu avea sistem de catapultare.

