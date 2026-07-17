Afecţiunile pielii tratate cu laser. „Recomand ca procedurile să se facă doar la indicația și sub supravegherea unui medic”

Tot mai multe afecțiuni ale pielii pot fi tratate eficient cu ajutorul tehnologiilor laser, care și-au demonstrat în ultimele decenii atât eficacitatea, cât și siguranța. De la leziuni vasculare, tumori cutanate benigne sau cicatrici, până la proceduri de întinerire și epilare definitivă, laserele au devenit o componentă importantă a dermatologiei moderne. Dr. Miralena Marta, medic primar dermatolog cu competenţe în chirurgie laser şi tratamente laser dermatologice în Dermalife Oradea parte a Grupului MedLife, recomandă ca toate terapiile cu laser să fie efectuate doar după un consult dermatologic, în urma unei evaluări complete a pielii și, atunci când este necesar, a unor investigații suplimentare.

Sănătatea adusă de fasciculele de lumină

Laserele sunt utilizate în dermatologie de peste 30 de ani, iar tehnologia a evoluat constant. În prezent, există numeroase studii clinice care demonstrează eficiența lor în tratarea unui număr mare de afecțiuni dermatologice și în realizarea procedurilor dermato-estetice, cu un profil foarte bun de siguranță. Aceste dispozitive folosesc fascicule de lumină de o anumită lungime de undă, care sunt absorbite selectiv de diferite structuri din piele – vase de sânge, pigment sau apă – fără a afecta în mod semnificativ țesuturile din jur.

„Laserele reprezintă o formă de lumină, de energie electromagnetică, aparatele laser emiţând energie electromagnetică de o singură lungime de undă coerentă. Această energie este absorbită de un element-țintă din piele, numit cromofor, fără a afecta țesuturile din jur. În funcție de tipul laserului, putem trata vase de sânge dilatate, leziuni pigmentare, formațiuni cutanate sau putem stimula regenerarea pielii și producția de colagen”, explică medicul dermatolog.

Tratamentele laser pentru afecțiunile dermatologice

Una dintre cele mai importante utilizări ale terapiei laser este tratarea diverselor afecțiuni ale pielii, multe dintre ele dificil de gestionat prin alte metode.

“Laserul vascular PDL (Pulsed Dye Laser) este considerat standardul de aur pentru reducerea eritemului persistent din rozacee (cuperoză), afecțiune care determină înroșirea feței și apariția vaselor capilare dilatate. Energia electromagnetică emisă de laser are lungimea de undă de 595 nm şi este absorbită de hemoglobina din vasele de sânge, pe care le închide selectiv, fără a deteriora pielea din jur. Laserul vascular PDL este utilizat și pentru tratarea hemangioamelor, a malformațiilor vasculare sau a altor leziuni vasculare superficiale, dar şi a unor afecțiuni inflamatorii cronice, contribuind la reducerea inflamației, a roșeții și la ameliorarea aspectului pielii.

Laserul Nd:YAG completează tratamentul leziunilor vasculare, fiind recomandat în special pentru vasele de sânge situate mai profund, cum sunt telangiectaziile și venectaziile de la nivelul membrelor inferioare, cunoscute popular drept vase în „pânză de păianjen". Același tip de laser poate fi utilizat și pentru îndepărtarea tatuajelor, fragmentând particulele de pigment, care sunt ulterior eliminate treptat de organism.

O altă categorie importantă de afecţiuni care poate fi tratată cu laserul este reprezentată de leziunile pigmentare. Cu ajutorul laserelor dedicate- laser PICO şi /sau Q-switched ND:YAG și al sistemelor IPL cu bandă îngustă pot fi tratate eficient melasma, lentiginele solare, efelidele (pistruii), petele pigmentare apărute după inflamații sau expunerea excesivă la soare, precum și alte forme de hiperpigmentare. Scopul tratamentului este uniformizarea culorii pielii și reducerea petelor, fără afectarea țesutului sănătos”, a explicat dr. Marta.

Laserul CO₂ ablativ emite energie electromagnetică de 10600 nm absorbită în mod selectiv de apa din ţesuturi pe care le vaporizează, astfel încât permite utilizarea în chirurgia dermatologică, în special pentru excizia precisă a numeroaselor formațiuni cutanate benigne.

“Laserul CO₂ ablativ ne ajută la îndepărtarea papiloamelor, keratozelor seboreice, verucilor, fibroamelor moi, angioamelor, punctelor de grăsime (milia) și, în anumite cazuri atent selecționate de medicul dermatolog, a unor alunițe. Față de metodele chirurgicale clasice, procedura este minim invazivă, sângerarea este redusă, iar vindecarea este, de regulă, rapidă si fara cicatrici inestetice. Terapiile laser CO₂ sunt utilizate cu rezultate foarte bune, net superioare altor terapii, și în tratamentul cicatricilor postacneice, al cicatricilor postoperatorii sau posttraumatice, precum și al vergeturilor, prin stimularea proceselor naturale de regenerare și remodelare a colagenului.

Tehnologia laser ne permite astăzi să tratăm o gamă foarte largă de afecțiuni dermatologice, de la cele vasculare și pigmentare până la tumori cutanate benigne și cicatrici. Alegerea tipului de laser depinde întotdeauna de diagnosticul pacientului, localizarea leziunii, caracteristicile pielii și istoricul medical, motiv pentru care fiecare plan terapeutic este individualizat”, a subliniat medicul dermatolog.

Laserele stimulează natural regenerarea pielii

Pe lângă tratarea afecțiunilor medicale, laserele sunt folosite pe scară largă și în dermatologia estetică, unde stimulează procesele naturale de regenerare ale pielii.

„Laserul CO₂ este utilizat frecvent pentru tratamentele de reîntinerire. Putem trata ridurile fine, cicatricile postacneice, vergeturile și alte leziuni unde avem nevoie de stimularea sintezei de colagen. Laserul produce mici traumatisme controlate la nivelul pielii, iar organismul răspunde prin formarea de colagen și elastină noi. Rezultatul este o piele mai fermă, mai luminoasă și cu un aspect întinerit.

Rezultate similare, dar cu un timp de recuperare mai redus, pot fi obținute cu ajutorul laserelor Frax 1550 și Frax 1940, care realizează o rejuvenare nonablativă prin încălzirea controlată a dermului profund cu rezultate uneori la fel de bune ca şi în cazul laserului CO₂, dar cu un timp de recuperare mult mai redus . Aceste tratamente sunt recomandate pentru reducerea ridurilor fine, diminuarea porilor dilatați, îmbunătățirea texturii pielii, tratarea cicatricilor și uniformizarea tenului.

Laserul Alexandrit este vârful tehnologiei în ceea ce privește epilarea definitivă. Energia de 755 nm emisă de miezul de Alexandrit este captată de catre melanina din firul de păr, distrugând selectiv foliculul pilos, fără a afecta pielea din jur. Tehnologiile moderne includ sisteme eficiente de răcire care cresc confortul pacientului și reduc riscul reacțiilor adverse”, a explicat dr. Miralena Marta.

Tratamentul cu laser trebuie să fie personalizat

Numărul ședințelor diferă în funcție de afecțiunea tratată, tipul pielii și răspunsul individual al organismului.

„De obicei sunt necesare între trei și șase ședințe, însă există situații în care sunt suficiente trei tratamente, iar în altele este nevoie de șase sau chiar opt. Totul depinde de patologie, de severitatea ei, de fototipul pielii și de reactivitatea individuală a fiecărui pacient. Unele proceduri necesită anestezie locală, altele nu, însă în general tratamentele sunt bine tolerate și nu sunt dureroase”, a menţionat dermatologul.

Specialistul atrage atenția că succesul terapiei depinde atât de alegerea corectă a tipului de laser şi a parametrilor folosiţi , cât și de respectarea recomandărilor după procedură.

„Indiferent de tratament, recomand ca acesta să fie realizat doar după indicația și sub supravegherea unui medic dermatolog, care poate stabili cea mai potrivită tehnică și poate gestiona orice eventuală complicație. Riscurile sunt rare și pot include hiperpigmentări postinflamatorii, arsuri sau infecții locale, mai ales atunci când pacientul nu respectă recomandările privind îngrijirea pielii după tratament”, a subliniat medicul.

Pentru rezultate optime, terapiile laser sunt frecvent asociate cu alte proceduri dermatologice, precum mezoterapia, peelingurile chimice, microneedlingul, skin boosterele, activatorii de colagen sau toxina botulinică. Aceste terapii combinate permit atât tratarea afecțiunilor existente, cât și îmbunătățirea calității pielii pe termen lung, oferind rezultate mai bune decât utilizarea unei singure proceduri.

Screening computerizat pentru cel mai bun tratament

În cadrul consultului de specialitate sau înainte de efectuarea unei proceduri este esențială o analiză obiectivă a pielii, mai spune medicul, pentru a identifica nevoile reale și pentru a oferi un program personalizat și corect de îngrijire și tratament, atât acasă, cât și în clinică.

“Pacienții noștri beneficiază de screening computerizat VISIA, generația a VII-a, unul dintre cele mai performante sisteme digitale de analiză computerizată a pielii. Sistemul identifică ridurile fine și profunde, textura pielii, porii, leziunile pigmentare, fotoîmbătrânirea și zonele roșii care pot evidenția eritemul din cuperoză, rozacee sau diferite afecțiuni postinflamatorii.

Analiza este utilă atât pentru evaluarea calității pielii și stabilirea, împreună cu pacientul, a abordării terapeutice optime, în funcție de nevoile acestuia, cât și pentru monitorizarea eficientă a evoluției tratamentelor, prin fotografii standardizate realizate înainte și după fiecare procedură”, a mai precizat dr. Marta.

Tehnologia disponibilă în DermaLife

Rețeaua clinicilor DermaLife beneficiază de unele dintre cele mai avansate tehnologii laser disponibile în dermatologia modernă, utilizând echipamente de ultimă generație dezvoltate de producători de referință la nivel internațional. Printre acestea se numără platformele CO₂RE® si Nordlys de la CANDELA, laserul vascular Cynergy Multiplex® și platforma de epilare Elite iQ® de la Cynosure, analizor VISIA de generatia a7a , Videodermatoscopie Fotofinder şi platforma Harmony XL Pro de la Alma, tehnologii care permit abordarea personalizată a unei game extinse de afecțiuni dermatologice și indicații dermatoestetice, oferind tratamente eficiente, sigure și adaptate nevoilor fiecărui pacient.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung. La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor. Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung. Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Editor : A.D.V.