Video Momente de panică pe litoral, după ce un șarpe de un metru și jumătate a apărut printre șezlonguri Data publicării: 17.07.2026 16:48 Momente de panică pe litoral, după ce un șarpe de un metru și jumătate a apărut printre șezlonguri Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Momente de panică pe litoral, în stațiunea Venus. Un șarpe de un metru și jumătate a fost surprins printre șezlonguri, la primele ore ale dimineții. Jandarmii au intervenit de urgență și au reușit să prindă reptila, care a fost eliberată în siguranță. Topul celor mai frumoase plaje din Grecia. O insulă preferată de români pentru vacanțe domină clasamentul Legea salarizării, în discuții la Cotroceni. Burnete: Ministerul Muncii va publica cât de curând proiectul. O nouă întâlnire, marți După ce Viorel Pașca a cerut intrarea în legalitate a azilelor, DSP i-a propus transformarea lor în case protejate. Condițiile necesare Cel mai mare incendiu din Spania din acest an: 12.000 de hectare au ars, un bărbat a fost arestat pentru incendiere intenționată Datele furate de la Agenţia de Cadastru, scoase la vânzare de hackeri pe internet. Tranzacţiile imobiliare, blocate de trei zile Intervenție a trupelor speciale pe DN1: Un șofer de TIR s-a încuiat în cabină și a început să arunce cu obiecte După demiterea Guvernului Bolojan, unii români au cu 7.000 de lei mai mult în conturile din Pilonul II. Ce a dus la această evoluție Cezar Gheorghe, despre efectele nivelului scăzut al Dunării: „Marfa noastră este blocată. Nimeni nu mai poate mișca absolut nimic” Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări Editor : A.P. Etichete: sarpe plaja venus Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două... 3 Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de consilierul lui Putin... 4 MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o... 5 A fost dezvăluită cauza morții actorului Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era...