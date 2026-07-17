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Video Momente de panică pe litoral, după ce un șarpe de un metru și jumătate a apărut printre șezlonguri

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sarpe plaja
Momente de panică pe litoral, după ce un șarpe de un metru și jumătate a apărut printre șezlonguri
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Momente de panică pe litoral, în stațiunea Venus. Un șarpe de un metru și jumătate a fost surprins printre șezlonguri, la primele ore ale dimineții.

Jandarmii au intervenit de urgență și au reușit să prindă reptila, care a fost eliberată în siguranță.

Editor : A.P.

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