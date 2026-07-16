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MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o destinaţie sigură pentru călătorii”

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Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei. Foto: Profimedia
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Ministerul rus al Afacerilor Externe îndeamnă cetăţenii Federaţiei Ruse să ţină cont de faptul că Republica Moldova „nu mai este o ţară sigură pentru călătorii”, a declarat, miercuri, în briefingul obişnuit de presă, purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova, după ce luna trecută curieri diplomatici ruşi nu au fost lăsaţi să intre în R. Moldova, fiind reţinuţi pe aeroportul din Chişinău.

„Un alt factor de iritare care agită opinia publică din Moldova este situaţia cetăţenilor ruşi care încearcă să intre sau să iasă din această ţară. La aeroportul din Chişinău, aceştia sunt adesea supuşi, literalmente, unor abuzuri din partea autorităţilor de frontieră”, a spus Maria Zaharova. „Acest lucru se manifestă prin controale şi percheziţii nejustificate care durează ore întregi”, a arătat ea, potrivit News.ro.

„Sub pretexte inventate, se deschid dosare penale împotriva lor”, a susţinut purtătoarea de cuvânt, înainte de a conchide: „Moldova a încetat să mai fie o ţară sigură pentru călătorii şi îi îndemnăm pe cetăţenii noştri să ţină cont de acest lucru”, a subliniat ea.

La sfârşitul lunii trecute, ambasadorul Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest, după ce „nişte curieri diplomatici ruşi” nu ar fi fost lăsaţi să intre în Republica Moldova, fiind opriţi pe aeroportul din capitala moldoveană. Scandalul a avut loc la doar câteva zile după ce Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a anunţat că un cetăţean al Federaţiei Ruse, ofiţer al Serviciului Federal de Securitate (FSB), a fost reţinut la intrarea în Republica Moldova. Acesta este acuzat că ar fi colectat informaţii despre regiunea transnistreană şi Zona de Securitate. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

De altfel, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a avut, miercuri, aşa cum se întâmplă de la o vreme, o „secţiune” în briefingul său de presă dedicată special subiectului „situaţia din Republica Moldova” (aşa cum face şi cu Ucraina), în care a înfierat conducerea de la Chişinău, a acuzat-o de corupţie, a adus diverse alte acuzaţii şi a reiterat teza propagandei de la Kremlin că Moldova este noul teren prin care UE şi NATO vizează interesele ruse.

Editor : Ș.R.

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