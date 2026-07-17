Live TV

Video Datele furate de la Agenţia de Cadastru, scoase la vânzare de hackeri pe internet. Tranzacţiile imobiliare, blocate de trei zile

Data publicării:
sediu ancpi
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Datele furate de la Agenţia de Cadastru, scoase la vânzare de hackeri pe internet DNSC: „Am fost notificaţi pe 14 iulie” Cum pot fi prevenite astfel de atacuri

Datele furate în urma atacului cibernetic asupra Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) au fost scoase la vânzare pe internet de către hackeri, în timp ce activitatea instituţiei este grav afectată. De trei zile, tranzacţiile imobiliare sunt blocate, deoarece nu mai pot fi eliberate extrasele de carte funciară şi planurile cadastrale.

 

Datele furate de la Agenţia de Cadastru, scoase la vânzare de hackeri pe internet

În urma atacului informatic, adresele de e-mail ale instituţiei nu mai pot fi accesate, iar aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra este nefuncţională pentru cetăţeni, notari, avocaţi şi cadastrişti.

Datele sustrase de la ANCPI au fost scoase la vânzare pe 15 iulie, la o zi după ce instituţia a notificat incidentul cibernetic. În una dintre capturile de ecran publicate de hackerul care susţine că a compromis sistemul informatic al ANCPI apare mesajul potrivit căruia au început să fie şterse backup-urile disponibile ale instituţiei, scrie Public Record.

Backup-urile reprezintă copii de rezervă ale sistemelor informatice, folosite pentru restaurarea datelor în cazul în care acestea sunt şterse accidental sau compromise în urma unui atac cibernetic.

DNSC: „Am fost notificaţi pe 14 iulie”

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a confirmat că acordă sprijin autorităţilor în gestionarea incidentului.

„Este vorba de un atac asupra sistemelor informatice ANCPI şi a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Mai multe informaţii nu avem. O echipă a DNSC este prezentă şi acordă sprijin şi suport. Urmează astăzi, dacă nu mâine, să venim cu informaţii noi. Investigaţia este în curs şi nu vrem să dăm mai multe detalii, pentru a nu periclita investigaţia”, a declarat Cezar Bărbuceanu, expert în securitate cibernetică în cadrul DNSC.

Acesta a precizat că instituţia a fost notificată cu privire la incident în data de 14 iulie.

„Am fost notificaţi pe 14 iulie, prin platforma PNRISC, de ANCPI”, a spus reprezentantul DNSC.

Cum pot fi prevenite astfel de atacuri

Întrebat ce măsuri ar trebui să adopte instituţiile şi companiile pentru a preveni astfel de incidente, expertul DNSC a subliniat importanţa actualizării permanente a sistemelor informatice şi a existenţei unor copii de siguranţă.

„Să aibă sisteme software actualizate, să instruiască personalul, să aibă sisteme de backup, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor”, a explicat Cezar Bărbuceanu.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nava ruseasca racheta profimedia
2
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de consilierul lui Putin...
Zele
3
Zelenski, surprins de Ziua Franţei în timp ce rupe capacul de la sticla de plastic. Val...
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
4
MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o...
Jude Bellingham 
5
CM 2026. Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin...
Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-a mai întâmplat asta! Decizia luată de FIFA, înaintea finalei Spania - Argentina
Digi Sport
Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-a mai întâmplat asta! Decizia luată de FIFA, înaintea finalei Spania - Argentina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac cibernetic avertizare
Atac cibernetic la MIPE. Nicușor Dan: Este nefericit, dar face parte dintr-o luptă în curs
Hacker care lucrează la computer cu mai multe monitoare
Val de atacuri cibernetice asupra unor instituții din România. DNSC: „Trebuie să pornim mereu de la premisa că putem fi o victimă”
chei de la apartament de inchiriat
Blocajul de la ANCPI îi îngrijorează pe românii care cumpără locuințe. Tot mai mulți cer prelungirea termenului pentru TVA de 9%
Dmitri Peskov
Reacția Rusiei, după ce UE a acuzat FSB de atacuri cibernetice și a adoptat sancțiuni contra Moscovei: Nu se aduc niciodată dovezi
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan: România condamnă atacurile cibernetice ale Rusiei împotriva UE și NATO. Mesajul președintelui, după anunțul UE și al UK
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Legea salarizării, în discuții la Cotroceni. Burnete: Ministerul...
UE vs Rusia
Retragerea SUA din Europa de Est amplifică îngrijorările Aliaţilor...
Elicoptere militare Airbus H215M în zbor
România a semnat contractele pentru 12 elicoptere Airbus și 12 radare...
protest ucraina - fedorov
Cazul Fedorov. Cum a transformat Volodimir Zelenski una dintre cele...
Ultimele știri
Trei cazuri de infecţie cu West Nile, un deces în prima jumătate a lunii iulie. Care sunt recomandările medicilor
Ce au confiscat procurorii după perchezițiile la gruparea periculoasă din Brăila: Mașini de sute de mii de euro, bijuterii și săbii
Un blogger rus, susținător fervent al invaziei în Ucraina, a fost arestat după ce l-a numit pe Putin criminal de război
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a născut într-o ambulanță, fără să știe că este însărcinată: „Nu credeam că este posibil, nu aveam...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de...
Fanatik.ro
Rapid și-a pierdut portarul. Pleacă liber de contract și trebuie plătit încă un an! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Ioana Țiriac, ipostază inedită. Cum s-a fotografiat unica fiică a miliardarului Ion Țiriac
Adevărul
Misterul morții familiei Medici, aproape rezolvat după 438 de ani. Ce au descoperit cercetătorii în ADN-ul...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Și-a dat demisia după 25 de ani de muncă pentru a călători alături de tatăl său. Zece zile mai târziu, lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alertă majoră: Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, este "în pericol"! Ce s-a întâmplat la New York
Pro FM
Cine este, de fapt, Alex Stamate? Laura Bălan, creatoarea hitului momentului, dezvăluie totul: „Am vrut să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colega lui Michelle Trachtenberg, detalii despre ultimii ani din viața actriței: „Cred că a ajuns să consume...
Adevarul
Pasager obligat să-și schimbe tricoul înainte de zbor. Mesajul considerat „ofensator” a stârnit un scandal și...
Newsweek
Greșeala unui pensionar, taxată de Casa de Pensii. De ce nu i-a luat în considerare 25 ani de Grupa a II-a?
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
Christopher Nolan, despre scena pe care a fost nevoit să o taie din „Odiseea”: „Am încercat, dar nu a fost...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...