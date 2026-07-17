Datele furate în urma atacului cibernetic asupra Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) au fost scoase la vânzare pe internet de către hackeri, în timp ce activitatea instituţiei este grav afectată. De trei zile, tranzacţiile imobiliare sunt blocate, deoarece nu mai pot fi eliberate extrasele de carte funciară şi planurile cadastrale.

Datele furate de la Agenţia de Cadastru, scoase la vânzare de hackeri pe internet

În urma atacului informatic, adresele de e-mail ale instituţiei nu mai pot fi accesate, iar aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra este nefuncţională pentru cetăţeni, notari, avocaţi şi cadastrişti.

Datele sustrase de la ANCPI au fost scoase la vânzare pe 15 iulie, la o zi după ce instituţia a notificat incidentul cibernetic. În una dintre capturile de ecran publicate de hackerul care susţine că a compromis sistemul informatic al ANCPI apare mesajul potrivit căruia au început să fie şterse backup-urile disponibile ale instituţiei, scrie Public Record.

Backup-urile reprezintă copii de rezervă ale sistemelor informatice, folosite pentru restaurarea datelor în cazul în care acestea sunt şterse accidental sau compromise în urma unui atac cibernetic.

DNSC: „Am fost notificaţi pe 14 iulie”

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a confirmat că acordă sprijin autorităţilor în gestionarea incidentului.

„Este vorba de un atac asupra sistemelor informatice ANCPI şi a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Mai multe informaţii nu avem. O echipă a DNSC este prezentă şi acordă sprijin şi suport. Urmează astăzi, dacă nu mâine, să venim cu informaţii noi. Investigaţia este în curs şi nu vrem să dăm mai multe detalii, pentru a nu periclita investigaţia”, a declarat Cezar Bărbuceanu, expert în securitate cibernetică în cadrul DNSC.

Acesta a precizat că instituţia a fost notificată cu privire la incident în data de 14 iulie.

„Am fost notificaţi pe 14 iulie, prin platforma PNRISC, de ANCPI”, a spus reprezentantul DNSC.

Cum pot fi prevenite astfel de atacuri

Întrebat ce măsuri ar trebui să adopte instituţiile şi companiile pentru a preveni astfel de incidente, expertul DNSC a subliniat importanţa actualizării permanente a sistemelor informatice şi a existenţei unor copii de siguranţă.

„Să aibă sisteme software actualizate, să instruiască personalul, să aibă sisteme de backup, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor”, a explicat Cezar Bărbuceanu.

Editor : Ș.A.