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Video Sanitas menține greva de avertisment după analiza noii legi a salarizării. Iulian Pope: „Nu pare că este o variantă foarte bună”

Data publicării:
BUCURESTI - SANITAS - CONFERINTA DE PRESA - 17 IAN 2024
Iulian Pope, preşedintele Federaţiei SANITAS din România. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Din articol
„La prima vedere, nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri”

Federația Sanitas va organiza greva de avertisment anunțată pentru luni, între orele 9:00 și 11:00, chiar dacă reprezentanții săi au analizat noul proiect al legii salarizării. Președintele Sanitas, Iulian Pope, spune că documentul este o variantă îmbunătățită față de cea inițială, însă, la prima analiză, nu elimină riscul diminuării veniturilor pentru angajații din sănătate și asistență socială. O decizie privind declanșarea grevei generale va fi luată săptămâna viitoare, în funcție de rezultatul negocierilor.

Iulian Pope a declarat că sindicaliștii au avut acces la forma integrală a proiectului legii salarizării, inclusiv la anexe și coeficienți, însă până în prezent au analizat doar prevederile care privesc sistemul sanitar și asistența socială.

„Am văzut legea salarizării. Nu pare că este o variantă foarte bună. Este îmbunătățită, într-adevăr. Încă nu am identificat unde merg cei patru miliarde de lei în plus față de proiectul inițial. În oricare dintre condiții, orice s-ar întâmpla astăzi, greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală. Dar greva de avertisment, subliniez, se va desfășura luni, între orele 9:00 și 11:00. Am avut o întâlnire programată cu reprezentanții PSD și urmează o întâlnire și cu cei de la USR. A coincis cu momentul în care partidele politice au intrat în posesia legii salarizării și a fost șansa noastră să vedem, cred că printre primii, noul proiect. Am văzut în integralitate proiectul legii salarizării, inclusiv anexele și coeficienții. Până acum am avut timp să analizăm doar Anexa 2, cea privind salarizarea din sănătate și asistență socială”, a declarat liderul Sanitas.

El a precizat că de sâmbătă ar urma să înceapă consultările oficiale cu organizațiile sindicale pe marginea proiectului.

Citește și: VIDEO Legea salarizării, în discuții la Cotroceni. Burnete: Ministerul Muncii va publica cât de curând proiectul. O nouă întâlnire, marți

„La prima vedere, nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri”

Potrivit lui Iulian Pope, modificările aduse proiectului sunt limitate, iar unele dintre problemele semnalate de sindicate rămân nerezolvate: „La nivelul coeficienților, la prima vedere, sunt creșteri nesemnificative. Rămân încorsetări foarte importante, care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămâne această limitare de 20% pentru sporuri. S-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri, dar, la prima vedere, nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce este în plată astăzi. Ne-au informat că impactul bugetar a crescut de la opt la 12 miliarde de lei, fără să ne spună unde s-au dus acești bani. Acum avem proiectul și vom descoperi singuri”. 

Liderul sindical spune că Sanitas va continua analiza proiectului în weekend și va decide luni dacă solicită respingerea lui și dacă sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea grevei generale.

„Vedem dacă se deschide această barieră, dacă ne așezăm la masa discuțiilor și identificăm soluții pentru a evita aceste pierderi. Nu ne dorim să ajungem la grevă generală. În momentul acesta, mingea este în terenul clasei politice și de ei va depinde evoluția acestui conflict colectiv. Va trebui să rulăm mai multe scenarii. Sistemul sanitar este cel mai complex din perspectiva salarizării. Trebuie să asigurăm continuitatea, gărzile și să ținem cont de foarte multe lucruri. Sperăm ca în acest weekend să reușim să ne lămurim și luni să avem o poziție publică clară, să vedem dacă respingem sau nu acest proiect”, a declarat Pope.

Întrebat despre majorarea sporului pentru fonduri europene de la 20% la 40% pentru demnitari, acesta a spus că măsura transmite un semnal greșit angajaților din sistemul public.

„Nu vreau să fiu nici critic la adresa demnitarilor. Este adevărat că impactul bugetar nu este foarte mare, dar este neplăcut să vezi că, pentru lucrătorii de rând, sporurile scad, veniturile scad, iar pentru demnitari cresc. Este, cum se spune la noi, «cine împarte parte își face». În opinia mea, în ceea ce privește gărzile de monitorizare, vor fi pierderi față de ceea ce se primește acum. Vor fi câștiguri pentru gărzile de urgență, dar nu extraordinare. În continuare, gărzile de weekend și de sărbători legale rămân plătite insuficient, la fel și munca prestată sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală pentru celelalte categorii de personal”, este concluzia liderului Sanitas. 

Editor : A.D.

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