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Noi controale pe litoral. Diana Buzoianu: 23 de terase încalcă legislația plajelor. Unde au fost descoperite cele mai multe nereguli

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Vedere generală a stațiunii turistice Mamaia, cea mai mare stațiune de pe litoralul românesc al Mării Negre. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Perdele forestiere pe plajele din România, din această toamnă

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a mers vineri într-o vizită pe litoral, ea anunţând că 23 de terase au fost descoperite că încălcă legislaţia plajelor. Potrivit ministrului, în anii anteriori, erau undeva la peste 100 de terase, în plin sezon, care erau descoperite cu nereguli astfel că suntem pe un traseu corect şi operatorii sunt mult mai atenţi la legislaţie.

„Am fost în vizită pe teren astăzi. Practic, suntem în plin sezon estival, vrem să vedem exact care sunt măsurile care au fost luate până în momentul de faţă, care este situaţia raportată la ceea ce era anul trecut pe plajele din România. Vestea bună este că dacă anul trecut, de exemplu, aproximativ o treime din operatori sub o formă sau alta încălcau prevederile cu privire la construcţiile care erau ilegale pe plajele din România, în momentul de faţă avem doar 23 de cazuri descoperite, deşi numărul controalelor a crescut chiar serios faţă de anul anterior, ceea ce înseamnă că vedem deja că operatorii sunt mult mai atenţi la legislaţie, respectă într-un număr mult mai mare legislaţia”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

Diana Buzoianu a precizat că în acest moment sunt 23 de terase care au fost descoperite că au încălcat legislaţia plajelor: „În anii anteriori, erau undeva la peste 100 de astfel de terase, în plin sezon. Deci este clar că suntem pe un traseu corect, ne bucurăm să vedem că avem acest rezultat în urma controalelor, în urma comunicării publice, în urma faptului că am trasat o linie roşie pe plajele din România. Cele 23 de terase care sunt în momentul de faţă în această situaţie au fost comunicate către ISC. ISC-ul la rândul lui a comunicat către primării. Avem deja notificări făcute către operatorii respectivi pentru a ridica aceste terase care nu respectă legislaţia”, a precizat ea.

Diana Buzoianu a mai spus că, dacă în termen de 5 zile de la notificarea finală nu vor ridica aceste terase, în mod evident se vor putea aplica sancţiunile prevăzute de contract.

„Una dintre sancţiunile imediate este inclusiv rezilierea contractului pentru închirierea plajei respective, dar eu sper că vom ajunge în punctul în care până şi ultimii operatori vor înţelege că trebuie să fie respectată legislaţia. Vestea bună este că mergând pe teren, pe zonele în care au fost descoperite cele 23 terase, o parte dintre zonele în care am fost noi, 80% din plaja închiriată respecta de fapt prevederile legale. Deci acolo s-au urmărit inclusiv prevederile care spuneau foarte clar că trebuie să fie lăsat 30% spaţiu pentru oameni să poată să folosească plajă publică, să poată să vină să îşi pună un prosop. Se respectă prevederea cu privire la materialele naturale care erau folosite, să nu mai folosim plastic, să folosim mai degrabă stuf, lemn şi alte materiale care sunt naturale. Pentru cele 23 terase însă legea se va aplica şi sperăm ca în perioada imediat următoare notificările să fie suficiente pentru ca şi operatorii să înţeleagă şi ultimii operatori care nu respectă legislaţia să revină asupra deciziilor luate”, a menţionat Buzoianu.

Ministrul interimar al Mediului a mai spus că aceste terase care nu respect legislaţia, şase sunt în Mamaia şi restul sunt în Constanţa, până la 23.

Perdele forestiere pe plajele din România, din această toamnă

Diana Buzoianu a mai anunţat vineri că, din toamnă, proiectul de plantare de perdele forestiere pe plajele din România ar putea începe. „Ne bucurăm să vă anunţăm că suntem chiar pe ultimele etape să obţinem toate avizele necesare să începem proiectul din această toamnă de plantare de perdele forestiere pe plajele din România. Va fi un proiect pilot care se va desfăşura pe trei ani de zile şi eu sper că absolut toate PUZ-urile care vor veni şi vor fi aprobate în perioada următoare vor cuprinde şi ele zonele de perdele forestiere, ca să lărgim acest proiect şi pentru următoarele plaje care vor avea PUZ-uri aprobate”, a declarat ea. 

Ministra Mediului a precizat că ceea ce poate face ministerul este să susţină tehnic primăriile şi deja au discuţii destul de avansate cu Primăria Constanţa.

„Săptămâna viitoare, reprezentanţii Administraţiei bazinale Dobrogea Litoral se vor întâlni cu reprezentanţii din primăria Constanţa şi cu sprijinul inclusiv tehnic al Ordinului Arhitecţilor să reuşim ca în perioada următoare să facem în sfârşit paşii necesari pentru a se aproba PUZ-urile, ca de anul viitor să fie foarte clar care sunt prevederile aplicabile pentru beach-baruri, pentru că aici este de fapt discuţia cea mai sensibilă cu privire la legislaţie. Noi ce vă putem spune este că, de când am aplicat legea corect, obiectiv pentru absolut toate plajele, deja au venit primării către minister cu PUZ-uri care trebuie să-şi obţină avizele sau actele de aprobare” a mai spus Buzoianu.

Ea a explicat că acest lucru arată că, în momentul în care legea se aplică şi primăriile fac toate demersurile necesare să intre în legalitate, primării care altfel de ani de zile nu aveau PUZ-uri şi nu depuseseră toate etapele necesare pentru a obţine aceste PUZ-uri, în momentul în care descoperă că se aplică legea şi că sancţiunile există şi se aplică şi ele vin cu actele respective pentru a putea măcar de anul viitor să fie aplicate respectivele PUZ-uri.

Editor : M.I.

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