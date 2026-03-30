Live TV

Avertismentul lui Mugur Isărescu: Finanțele publice, sub presiune cheltuielilor bugetare. Ajustările fiscale trebuie să continue

Data publicării:
Foto: Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat, luni, la conferinţa The Economist, că situaţia finanţelor publice din ţara noastră se loveşte de presiuni cauzate de cheltuieli bugetare ridicate. De asemenea, el a precizat că România se confruntă cu vulnerabilităţi de ordin structural, deficit de cont curent, dezechilibre fiscale şi sensibilitate la condiţiile financiare internaţionale.

„În calitate de guvernator al Băncii Centrale din România, poate că aşteptaţi de la mine să subliniez care este perspectiva Băncii Naţionale din România asupra acestor lucruri şi cum cadrul monetar este calibrat pentru a conserva stabilitatea, susţinând, de asemenea, creşterea durabilă. Economia românească este interconectată cu economiile sud-est europene şi avem eforturi continue în ultimii zece ani pentru a accelera convergenţa economiei româneşti cu celelalte economii la nivel european”, a declarat Mugur Isărescu, potrivit News.ro.

El a precizat că în ultimii ani economia României a arătat rezilienţă.

„Cu toate acestea, este nevoie în continuare de măsuri pozitive şi de investiţii pentru a beneficia de pe urma oportunităţilor care se arată la orizont. În anii recenţi, economia noastră a arătat rezilienţă. Acest lucru este adevărat. De asemenea, situaţia finanţelor publice se loveşte de presiuni cauzate de cheltuielile bugetare ridicate. Creşterea este continuă într-un pas mai moderat, susţinută de investiţii, absorbţia fondurilor europene şi o piaţă a muncii încă robustă. În acelaşi timp, ne confruntăm cu vulnerabilităţi de ordin structural, un deficit de cont curent, dezechilibre fiscale şi sensibilitate la condiţiile financiare internaţionale”, a explicat guvernatorul BNR.

Isărescu a mai transmis că acest conflinct din Orientul Mijlociu pune presiuni ridicate asupra preţurilor energiei.

„Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să pună presiuni ridicate asupra preţurile energiei şi au ca prospect deteriorarea evoluţiilor economice. În cazul în care conflictul va continua, impactul său asupra economiei şi nu doar asupra economiei României ar putea să fie grav. În cazul nostru, în pofida acestui risc, ajustările fiscale trebuie să continue. Este adevărat, atunci când inflaţia creşte accelerat, puterea de cumpărare este erodată. Atunci creşte şi potenţialul crizelor, iar încrederea consumatorilor are de suferit”, a mai declarat Isărescu.

El a mai afirmat că România are nevoie de o încredere constantă din partea investitorilor.

„Cu toate acestea, Banca Centrală a României ar trebui să menţină o poziţie fermă, astfel încât să ancoreze inflaţiile conform aşteptărilor. Deciziile noastre se fundamentează pe o analiză completă a situaţiei naţionale, a dezvoltării internaţionale şi a mai multor scenarii care să reflecte transparent politicile monetare din întâlnirile noastre. În paralel, poziţia externă a României şi soldul plăţilor susţin faptul că avem nevoie de o încredere constantă a investitorilor. Încercăm să ne păstrăm nivelul de rezerve internaţionale astfel încât să reprezinte un buffer esenţial care să acţioneze ca o ancoră de încredere alături de stabilitatea cursului de schimb al nostru, al leului, într-un regim flexibil”, a mai transmis guvernatorul BNR.

El a precizat că rolul BNR nu este acela de a elimina incertitudinea „pentru că aceasta este imposibil, dar să evite transformarea incertitudinii în instabilitate”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de...
Fanatik.ro
Scandal la ANAF București: directoare acuzată de DNA de luare de mită. Ce avere a strâns Tatiana Popovici...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
„O să-l vedeți director tehnic la o echipă!”. Ce va face Mircea Lucescu după retragerea de la echipa națională
Adevărul
Autoritățile iraniene au închis un lanț de cafenele din cauza paharelor de carton considerate ofensatoare la...
Playtech
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Schimbare neașteptată! Anunț înainte de Slovacia - România: ”Ne-am înțeles cu ei. UEFA a permis acest lucru”
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Avertismentul oncologilor privind gătitul la air fryer: o greșeala frecventă ar putea crește riscul de cancer
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”