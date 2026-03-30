Avertismentul lui Mugur Isărescu: Finanțele publice, sub presiune cheltuielilor bugetare. Ajustările fiscale trebuie să continue

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat, luni, la conferinţa The Economist, că situaţia finanţelor publice din ţara noastră se loveşte de presiuni cauzate de cheltuieli bugetare ridicate. De asemenea, el a precizat că România se confruntă cu vulnerabilităţi de ordin structural, deficit de cont curent, dezechilibre fiscale şi sensibilitate la condiţiile financiare internaţionale.

„În calitate de guvernator al Băncii Centrale din România, poate că aşteptaţi de la mine să subliniez care este perspectiva Băncii Naţionale din România asupra acestor lucruri şi cum cadrul monetar este calibrat pentru a conserva stabilitatea, susţinând, de asemenea, creşterea durabilă. Economia românească este interconectată cu economiile sud-est europene şi avem eforturi continue în ultimii zece ani pentru a accelera convergenţa economiei româneşti cu celelalte economii la nivel european”, a declarat Mugur Isărescu, potrivit News.ro.

El a precizat că în ultimii ani economia României a arătat rezilienţă.

„Cu toate acestea, este nevoie în continuare de măsuri pozitive şi de investiţii pentru a beneficia de pe urma oportunităţilor care se arată la orizont. În anii recenţi, economia noastră a arătat rezilienţă. Acest lucru este adevărat. De asemenea, situaţia finanţelor publice se loveşte de presiuni cauzate de cheltuielile bugetare ridicate. Creşterea este continuă într-un pas mai moderat, susţinută de investiţii, absorbţia fondurilor europene şi o piaţă a muncii încă robustă. În acelaşi timp, ne confruntăm cu vulnerabilităţi de ordin structural, un deficit de cont curent, dezechilibre fiscale şi sensibilitate la condiţiile financiare internaţionale”, a explicat guvernatorul BNR.

Isărescu a mai transmis că acest conflinct din Orientul Mijlociu pune presiuni ridicate asupra preţurilor energiei.

„Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să pună presiuni ridicate asupra preţurile energiei şi au ca prospect deteriorarea evoluţiilor economice. În cazul în care conflictul va continua, impactul său asupra economiei şi nu doar asupra economiei României ar putea să fie grav. În cazul nostru, în pofida acestui risc, ajustările fiscale trebuie să continue. Este adevărat, atunci când inflaţia creşte accelerat, puterea de cumpărare este erodată. Atunci creşte şi potenţialul crizelor, iar încrederea consumatorilor are de suferit”, a mai declarat Isărescu.

El a mai afirmat că România are nevoie de o încredere constantă din partea investitorilor.

„Cu toate acestea, Banca Centrală a României ar trebui să menţină o poziţie fermă, astfel încât să ancoreze inflaţiile conform aşteptărilor. Deciziile noastre se fundamentează pe o analiză completă a situaţiei naţionale, a dezvoltării internaţionale şi a mai multor scenarii care să reflecte transparent politicile monetare din întâlnirile noastre. În paralel, poziţia externă a României şi soldul plăţilor susţin faptul că avem nevoie de o încredere constantă a investitorilor. Încercăm să ne păstrăm nivelul de rezerve internaţionale astfel încât să reprezinte un buffer esenţial care să acţioneze ca o ancoră de încredere alături de stabilitatea cursului de schimb al nostru, al leului, într-un regim flexibil”, a mai transmis guvernatorul BNR.

El a precizat că rolul BNR nu este acela de a elimina incertitudinea „pentru că aceasta este imposibil, dar să evite transformarea incertitudinii în instabilitate”.

