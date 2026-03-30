Video Cele două fetiţe date dispărute în Mureș au fost găsite în viaţă de un pădurar, într-o zonă izolată

Cele două fetiţe cu vârste de 4 şi 5 ani, date dispărute din Târnăveni în urmă cu o zi, au fost găsite în viaţă de un pădurar, într-o zonă izolată, informează reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

„În urma căutărilor efectuate de forţele de ordine şi de voluntari, cele două fetiţe au fost găsite de un pădurar, într-o zonă izolată. La acest moment, sunt duse la o unitate medicală, pentru evaluarea stării de sănătate, având în vedere că au stat în frig o perioadă îndelungată", a transmis IPJ Mureş.

Pentru găsirea acestora au fost mobilizate, începând de duminică după-amiază, efective importante formate din poliţişti, pompieri, jandarmi, salvamontişti şi voluntari din comunitatea locală, iar în cadrul operaţiunilor de căutare au fost folosite mijloace tehnice specifice, precum ATV-uri, vehicule şenilate, drone şi câini de urmă. 

