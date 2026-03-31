Miruţă: Lumea vorbește de încărcături nucleare, petrol. România pare ruptă de lume dacă discută doar de ieşirea PSD de la guvernare

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruţă, a declarat, luni seară, referindu-se la atitudinea critică a PSD faţă de actuala guvernare, că nu poţi conduce o ţară ţinând cont de interesele şefului de partid, el precizând că probleme nu există doar în PSD şi că „mai e o bucată de Românie care nu e în interiorul PSD”.

Radu Miruţă a declarat, luni seară, la Euronews România, că nu-şi permite să-i dea sfaturi liderului PSD, Sorin Grindeanu, dar că „nu poţi să guvernezi o ţară uitându-te doar la problemele şi la interesele de preşedinte de partid”, conform News.ro.

„Nu-mi permit să-i dau sfaturi domnului preşedinte Grindeanu despre cum să-şi conducă Partidul Social Democrat. Dar nici dumnealui nu poate să pretindă că se manifestă la guvernare ca şi cum singurele probleme din România ar fi cele din interiorul PSD. Că mai e o bucată de Românie care nu e în interiorul PSD. Şi care are aşteptări de la o coaliţie să livreze în condiţiile date. Lumea vorbeşte în aceste zile de încărcături nucleare, vorbeşte de creşterea accelerată a preţului petrolului, vorbeşte de noi alianţe, poate la nivel mondial, şi România pare ruptă de lume dacă singurele discuţii sunt despre ieşirea sau neieşirea PSD de la guvernare”, a afirmat ministrul Apărării Radu Miruţă.

Totodată, Radu Miruţă a precizat că merge ca vicepremier la reuniunile coaliţiei şi observă că acolo deciziile se iau în unanimitate, fiind votate inclusiv de cei din conducerea PSD.

„Eu nu pot să ştiu care este planul PSD şi al domnului Grindeanu, însă îmi este foarte clar că România astăzi are nevoie de stabilitate şi nu de aia invocată clasic. A mai fost înainte o alianţă PSD-PNL care invoca stabilitatea. Acum nişte cifre arată o traiectorie. România a avut acest guvern când eram undeva în mijlocul oceanului. Şi toată lumea spunea, duceţi barca asta la mal, înotaţi cu noi înspre mal”, a declarat Radu Miruţă.

El consideră că s-au luat nişte măsuri, lucrurile încep să se vadă, a scăzut deficitul, dar că „nu poţi să ajungi din mijlocul oceanului la mal fără să te uzi”.

„Înotăm. Şi înotăm în direcţia malului”, a adăugat ministrul Radu Miruţă.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), a declarat, duminică seară, că, dacă premierul Ilie Bolojan va pleca din funcţie, acest lucru înseamnă că Guvernul va pica, iar România nu are nevoie acum de instabilitate.

„Care e pasul doi? PSD cu AUR?”, s-a întrebat ministrul USR, adăugând că „aritmetica ne arată cum se vor împărţi piesele pe tabla de şah”.

