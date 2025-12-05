Ultima ediție FIDELIS din 2025, lansată astăzi. Care sunt dobânzile pe care le primesc cei care investesc în titluri de stat

Ministerul Finanţelor lansează subscrierile în ultima ediţie a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi, 5 decembrie şi până vineri, 12 decembrie 2025. Pentru titlurile de stat în lei, dobânzile sunt între 6,55% şi 7,55%, iar pentru titlurile de stat în euro, sunt între 3,75% şi 6,20%.

„Ministerul Finanţelor dă startul subscrierilor în ultima ediţie a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi, 5 decembrie şi până vineri, 12 decembrie 2025, românii au oportunitatea de a-şi plasa economiile într-un instrument sigur, garantat de stat, cu randamente competitive şi neimpozabile”, anunţă ministerul.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot alege dintre următoarele emisiuni, în funcţie de moneda şi maturitatea dorită:

Titluri de stat în LEI:

- 7,55% – tranşa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadenţă la 2 ani;

- 7,50% – scadenţa la 6 ani;

- 7,10% – scadenţa la 4 ani;

- 6,55% – scadenţa la 2 ani.

Titluri de stat în EURO:

- 6,20% – scadenţa la 10 ani;

- 4,75% – scadenţa la 5 ani;

- 3,75% – scadenţa la 3 ani.

Ministerul Finanţelor continuă să recompenseze solidaritatea social prin tranşa dedicată donatorilor de sânge şi oferă cea mai mare dobândă din această ediţie: 7,55%.

Cei care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iulie 2025 beneficiază de condiţii preferenţiale: Dobândă maximă: 7,55% pe an; accesibilitate crescută: Pragul minim de subscriere este redus de 10 ori, de la 5.000 de lei la doar 500 de lei. Se pot investi până la 100.000 lei în această tranşă.

Cum se realizează subscrierea?

Procesul este simplu şi accesibil. Subscrierea se poate face prin intermediul reţelei băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank şi TradeVille (partener Libra Bank).

Praguri minime de subscriere:

- 5.000 lei pentru emisiunile standard în lei;

- 500 lei pentru emisiunea dedicată donatorilor;

- 1.000 euro pentru emisiunile în euro.

Informaţii privind termenii şi condiţiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate la secţiunea „Datorie publică” şi pe paginile instituţiilor partenere BT Capital Partners, BCR, BRD, Unicredit, Tradeville. BVB.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile. Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

Editor : A.C.