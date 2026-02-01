Live TV

Video Zi istorică în Bulgaria: leva a fost retrasă din circulație. Euro a rămas singura monedă oficială

Zi istorică pentru Bulgaria. Începând de astăzi, oamenii vor putea plăti doar în euro, fiind singurul mijloc de plată legal acceptat. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a fost lăsată în circulație, în paralel cu moneda unică europeană.

Comercianții pot accepta doar euro. Totuși, aceștia sunt obligați să afișeze prețurile în ambele monede până în luna august pentru a-i ajuta pe bulgari să se adapteze și pentru a preveni practicile speculative.

Leva bulgărească poate fi schimbată fără comision la băncile comerciale și la oficiile poștale bulgare doar până la 30 iunie. După aceea, va rămâne gratuit doar la Banca Națională.

Bulgaria este oficial în zona euro de la 1 ianuarie. Vecinii de la sud de Dunăre sunt împărțiți în legătură cu această schimbare istorică, sondajele recente arătând că sunt în număr aproape egal în favoarea ei și împotrivă.

