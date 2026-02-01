Live TV

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, îl contrazice pe Raed Arafat: „Limitarea accesului minorilor la rețele sociale nu e soluția”

BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 25 SEP 2023
Cătălin Predoiu Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Raed Arafat vrea limitarea accesului pe internet a copiilor

Ministrul Afacerilor Interne nu este de acord cu limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale. Cătălin Predoiu susține că măsura nu ar rezolva problema de fond, iar aplicarea unei asemenea limitări este greu de realizat în prezent. Declarația ministrului vine în contextul în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a cerut restricții imediate pentru minori.

„De principiu, nu sunt pentru interdicții, nici măcar în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conținut online. Nu rezolvă problema de fond: codul moral educat. Mai ales că o asemenea măsură este foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent. Platformele online au și numeroase beneficii atunci când sunt folosite responsabil (stimularea creativității și menținerea legăturii cu alți copii, acces rapid la informație etc.). În plus, multe activități școlare și extracurriculare presupun deja utilizarea internetului. Cum poți să oprești toți minorii să aibă acces online la anumite platforme?! Greu de aplicat, repet”, susține ministrul, într-o postare pe Facebook.

Cătălin Predoiu subliniază că interdicția totală nu ar face „decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție”. Ministrul punctează că soluția poate veni „din educație solidă și serioasă, pentru că libertatea fără educație este la fel de periculoasă”.

Relația minor – internet

Ministrul de Interne punctează că trebuie investit în educație, iar rolul educației sociale și digitale este unul esențial. Acesta propune ca programa școlară să includă „cursuri care vizează o anumită axiologie și explicații privind pericolele pentru minori din lumea online”.

„Copiii trebuie învățați să recunoască informațiile false, manipularea, discursul instigator la ură sau comportamentele toxice din mediul online. Fără aceste repere, ei pot ajunge ușor victime ale dezinformării, ale presiunii de grup sau ale persoanelor care profită de lipsa lor de experiență. (...) Interdicția pentru minorii sub 15 ani de a accesa conținutul online nu rezolvă nimic, în plus va bloca resurse imense pentru aplicarea interdicției și va umple centrele de detenție cu minori. În schimb, educația socială îi poate ajuta pe copii să își dezvolte gândirea critică, empatia și capacitatea de a lua decizii responsabile”, susține Cătălin Predoiu.

Oficialul punctează că există o cale de mijloc „axată pe libertate de exprimare, dar cu interdicție de conținut privind instigarea la violență și conținut violent”.

„E o iluzie să crezi că, în actualul stadiu de dezvoltare a tehnologiei, poți să interzici pe oricine postează un anumit tip de conținut. Sfera interdicției trebuie să fie foarte îngustă: tot ce este legat de ideea de violență și vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană.
În concluzie, problema nu este existența platformelor online, ci modul în care sunt folosite. Interzicerea lor nu îi pregătește pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educație socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinți și profesori) și comunicare, îi ajută să navigheze în siguranță în mediul digital și să nu cadă pradă instigării sau influențelor negative din online”, susține acesta.

Ministrul de Interne susține că precizările vin din perspectiva de „avocat, senator și membru al PNL” și punctează că „Ministerul de Interne nu are atribuția stabilirii unor limite legale de libertate în materie de liberă exprimare și acces la informație, ci doar de a aplica ce legiferează Parlamentul în această materie”.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat sâmbătă, în direct la Digi24, că limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale trebuie analizată urgent. El a avertizat că „am ajuns la ceasul al 12-lea” și că lipsa unor măsuri ar putea avea un impact social grav asupra generațiilor viitoare. Oficialul a comparat problema rețelelor sociale cu tutunul, reclamele la alcool și jocurile de noroc, subliniind că „copiii au devenit targetul lor”.

„Cred că orice cetățean dacă stă și analizează ce se întâmplă, o să vadă că deja ne confruntăm cu situații care pot fi corelate clar cu rețelele de socializare și cu accesul excesiv și manipulat al copiilor și adolescenților pe aceste rețele. Putem să vedem acest lucru nu numai în România, și în alte părți”, a declarat acesta.

„Nu degeaba mai multe țări au început să vorbească, au analize, au studii. În plus, există problema impactului asupra sănătății mintale. Noi riscăm, dacă nu se iau măsuri de limitare, de reglementare a accesului la aceste rețele de socializare, ca generațiile viitoare să aibă probleme foarte mari de integrare în societate și să aibă probleme foarte mari de comportament în societate, mai ales după ce vor ieși din școli, după ce devin adulți”, a completat Arafat.


