Digi Talks la UNTOLD X cu Teodora Tompea, Sore şi Ioana Ciurlea. "Cea mai mare dovadă de curaj - să îți ceri scuze"

“Cea mai mare dovadă de curaj e să îți ceri scuze” spune Sore, celebra cântăreață. Este și felul în care își crește fetița de 9 ani, pe care speră să o păstreze cât mai aproape de valorile și principiile sănătoase de viață. Sore s-a confruntat cu "hate-ul" din online încă din adolescență, atunci când activa în celebra trupă Lala Band.

A învățat să nu se lase captivă în această poveste care poate duce la frustrări și perpetuarea unei tensiuni care nu ne face bine. În cadrul campaniei "Împreună fără ură" abordăm o problemă cu care toți ne confruntăm, dar nu știm cum să o rezolvăm. Doar prin acceptare și înțelegere putem să creăm punți.

Editor : A.D.V.