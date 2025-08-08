Live TV

Digi Talks la UNTOLD X cu Teodora Tompea, Sore şi Ioana Ciurlea. "Cea mai mare dovadă de curaj - să îți ceri scuze"

Data actualizării: Data publicării:
Teo-Sore

“Cea mai mare dovadă de curaj e să îți ceri scuze” spune Sore, celebra cântăreață. Este și felul în care își crește fetița de 9 ani, pe care speră să o păstreze cât mai aproape de valorile și principiile sănătoase de viață. Sore s-a confruntat cu "hate-ul" din online încă din adolescență, atunci când activa în celebra trupă Lala Band.

A învățat să nu se lase captivă în această poveste care poate duce la frustrări și perpetuarea unei tensiuni care nu ne face bine. În cadrul campaniei "Împreună fără ură" abordăm o problemă cu care toți ne confruntăm, dar nu știm cum să o rezolvăm. Doar prin acceptare și înțelegere putem să creăm punți.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
pension
4
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
masini pe o autostrada din germania
5
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
Digi Sport
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul...
coalitie dominic fritz
Ce spune președintele USR Dominic Fritz, întrebat dacă ia în calcul...
Bani
Președintele Consiliului Concurenței, despre creșterile de prețuri...
tancuri israeliene la granita cu gaza
Planul de cucerire al lui Benjamin Netanyahu. Cum ar putea fi izolat...
Ultimele știri
Pompierii români, trimiși în Grecia. Prima misiune de stingere a unui incendiilor de pădure. Intervenția este dificilă
Doi străini care lipeau în Chişinău afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei, reţinuţi. Ar fi fost instruiţi în Serbia și Bosnia
Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Donald Trump. Reacția Mexicului (New York Times)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
digi-talks-untold-2025
Digi Talks la UNTOLD X cu Florin Negruțiu şi Edsta: Dracula are un branding mai bun decât România
ioana ciurlea
Ioana Ciurlea: „Cred că putem trăi împreună fără ură dacă ne străduim puțin. Un om care se abține de la o răutate gratuită e un om bun”
festival UNTOLD
Cazări puține și scumpe în Cluj, înainte de festivalul Untold. Cât a ajuns să coste o noapte în hotelurile și locuințele de închiriat
24_trends
24 Trends for 2024 revine cu cea de-a treia serie de dezbateri
dvid popovici in studioul digi24
Interviu-eveniment cu David Popovici: Cred că e o dorință și o datorie a fiecăruia să facă bine pe cât poate. Mi-e jenă doar să înot
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea...
Fanatik.ro
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Adevărul
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt cu plățile la zi
Playtech
Ce s-a întâmplat la mormântul lui Ion Iliescu, la doar o zi după înmormântare. Nimeni nu se aștepta la un așa...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Pro FM
Dakota Johnson, apariție provocatoare după despărțirea de Chris Martin. Ținută complet transparentă, mesaj...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O femeie medic militar, decorată de Zelenski, a fost ucisă de o dronă rusească. „A dovedit devotament și...
Newsweek
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Sharon Stone, despre celebra scenă în rochie albă, din "Basic Instinct": "M-a făcut o emblemă, dar nu mi-a...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”