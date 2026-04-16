Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să demisioneze. Social-democrații îi dau trei zile să plece. Ce vor face apoi

Conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării, care se va concretiza luni, 20 aprilie. Social-democrații mizează pe forțarea premierului să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Dacă până la următoarea ședință de Guvern de joi, 23 aprilie, Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc.

După ziua de luni, 20 aprilie, cel mai probabil guvernarea nu va mai arăta la fel. Aproximativ 5.000 de membri ai PSD, printre care parlamentari, șefi ai filialelor din țară și aleși locali, vor vota, printr-un referendum, dacă partidul rămâne sau nu la guvernare.

O singură întrebare le va fi adresată social-democraților, iar potrivit surselor Digi24.ro cel mai probabil va fi legată de retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

„Sunteți de acord ca PSD să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”, este una dintre variantele luate în calcul.

Din cei 5.000 de membri PSD, doar 200 vor fi prezenți fizic la consultare, iar restul vor participa prin videoconferință. Ședința va începe la ora 17:00, iar planul social-democraților este să anunțe rezultatul în prime-time, în jurul orelor 19-20, adică în punctul de maximă audiență.

USR nu mai e o „problemă” pentru PSD

De asemenea, discuțiile social-democraților se vor concentra doar pe debarcarea premierului, nu și pe înlăturarea USR de la guvernare, spun surse din interiorul partidului. Asta deși liderii PSD înaintaseră în spațiul public ideea că nu mai pot guverna alături de partidul lui Dominic Fritz.

Ultimatum: fie demisionează Bolojan, fie miniștrii PSD se retrag

După decizia de a-i retrage susținerea politică, PSD va aștepta demisia premierului Ilie Bolojan. Dacă acesta nu va pleca acasă până pe 23 aprilie, adică până la următoarea ședință de Guvern, atunci miniștrii PSD vor face ei un pas în spate și vor demisiona. „Dacă eu am votat ceva, e logic să îmi retrag oamenii. Altfel e bambilici”, spun voci din partid.

Ilie Bolojan a declarat deja, la începutul acestei luni, că nu va demisiona, iar cei care generează crizele politice trebuie să își asume consecințele.

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie, cât timp suntem într-o situaţie problematică şi sigur, cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri şi să acţioneze politic aşa cum consideră de cuviinţă”, a spus şeful Executivului, la Europa FM.

Planul pe mai departe

Dacă social-democrați își vor retrage miniștrii, Parlamentul va fi informat că structura politică a Guvernului s-a schimbat, iar Ilie Bolojan va avea la dispoziție 45 de zile pentru a cere Legislativului un nou vot de încredere.

Vidul legislativ care i-ar permite lui Bolojan să mai rămână

Dacă va merge în fața senatorilor și deputaților pentru votul de încredere, Ilie Bolojan va avea nevoie de o majoritate care să voteze noua structură a cabinetului. O majoritate care poate fi întrunită, pe lângă voturile PNL, USR, UDMR, cu voturi din rândurile social-democraților sau din partea Opoziției.

În schimb, dacă nu adună voturile necesare, va fi numit un nou Guvern, iar președintele Nicușor Dan va trebui să cheme partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier.

Constituția nu prevede însă ce se întâmplă dacă, după cele 45 de zile la dispoziție pentru a cere Parlamentului un vot de încredere, premierul nu se prezintă în fața senatorilor și deputaților.

Mai e doar un pas până la moțiune de cenzură

„Dacă vom constata că se ține de scaun, se deschid alte opțiuni, cum ar fi moțiunile”, spun surse din PSD.

Cu alte cuvinte, în cazul în care Ilie Bolojan nu va demisiona, social-democrații iau in calcul inclusiv să voteze o moțiune de cenzură, fie depusă de aceștia, fie chiar depusă de partidele Opoziției sub argumentul că „nu se mai poate cu Bolojan”.