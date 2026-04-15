Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024

Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale, spune că decizia anulării alegerilor s-a bazat pe încălcări grave ale Constituţiei şi ale legislaţiei electorale. „Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției noastre”, a afirmat aceasta. „N-a fost o decizie uşoară”, a subliniat Simina Tănăsescu, precizând, însă, că a fost „o decizie asumată, o decizie calmă”.

„Motivele țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale”, a declarat Simina Tănăsescu la TVR Info.

Întrebată despre anularea alegerilor prezidenţiale, şefa CCR Simina Tănăsescu a declarat că „motivele ţin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaţilor şi nerespectarea flagrantă a regulilor de finanţare a campaniei electorale".

„Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției noastre. Ele sunt de domeniul de competență a CCR. Și sunt motive care au fost detaliate într-o hotărâre care a trecut destul de multe teste juridice, și testul Comisiei de la Veneția și testul Comisiei Europene”, a subliniat președinta Curții Constituționale a României.

Ea a precizat că unele chestiuni legate de campania electorală şi de finanţarea campaniei au făcut obiectul analizei abia la finalul procedurii, când au trebuit validate alegerile în ansamblu.

„Unele aspecte nu sunt în competenţa Curţii, ele ţin de alte instituţii ale statului care se ocupă de comunicare şi de campanie, de modul de desfăşurare al campaniei, nu atât de mult de finanţare, dar de modul desfăşurare al campaniei. Iar încălcarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, poate cel mai important dintre drepturile acestea - dreptul de vot al cetăţenilor, chiar cred că nu aveam cum să o stabilim anterior. Împreună cu o ţară întreagă şi noi am luat la cunoştinţă de documente desecretizate şi am avut nevoie de un timp de procesare a informaţiilor din acele documente“, a afirmat preşedintele CCR, Simina Tănăsescu.

Ea a precizat că decizia anulării alegerilor nu a fost una uşoară, însă a fost o decizie asumată.

„N-a fost o decizie uşoarã, n-a fost una pe care să ne-o dorim, n-a fost ceva la care să ne fi gândit vreodată că am putea să ne confruntăm cu aşa ceva, însă a fost o decizie asumată, o decizie calmă, în sensul relatării unor argumente, informaţii, pe care nu le-am avut, dar nu le-a avut nimeni înainte ca ele să fi fost desecretizate. Au necesitat un timp de înţelegere şi de gândire asupra argumentelor şi decantarea a ce poate să reprezinte informaţie utilă“, a adăugat Simina Tănăsescu.

„Când documente desecretizate arată faptul că e posibil că într-o campanie electorală să ai un salt spectaculos de popularitate cu cheltuieli absolut inexistente sau cel puţin declarate a fi zero, asta era o informaţie pe care nu o aveam anterior şi pe care a trebuit să o analizăm din perspectivă constituţională”, a mai afirmat Simina Tănăsescu.

Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale și a decis ca tot procesul să fie reluat de la zero

Curtea Constituțională a decis la 6 decembrie 2024, în unanimitate, anularea alegerilor prezidențiale, iar procesul electoral să fie reluat în integralitate de la zero.

Decizia CCR a fost luată în timp ce votul pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se confruntau candidatul independent Călin Georgescu și candidata USR Elena Lasconi, era în desfășurare în diaspora.

Anunțul, fără precedent, a venit la două zile după desecretizarea documentelor CSAT, ceea ce a scos la iveală o operațiune pregătită în favoarea lui Călin Georgescu de către Rusia.

Editor : Liviu Cojan