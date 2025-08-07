Live TV

Lucian Mîndruță: „Dă ura mai încet în sufletul tău și ai să vezi cum crește, bucățică cu bucățică, bunătatea”

Data publicării:
lucian mindruta

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Salut! Ai mers vreodată mult cu o piatră în pantofi pe care nu poți s-o scoți? Eu am pățit, și am urât piatra aia la fiecare pas! Și după aceea, când am putut s-o scot din pantof, am aruncat-o cât am putut eu de departe. Și după aceea, m-am gândit... Dar de ce să urăsc piatra, ce vină are ea? E natura ei să fie colțuroasă, e natura mea să mă deranjeze chestia asta...

Ei bine, același lucru se întâmplă, câteodată, și cu oameni, care se calcă pe bătătură. Dar să știi că n-o fac împotriva ta, e în natura lor să gândească diferit, să fie diferiți, să fie altfel decât tine. Și atunci când treaba asta te enervează și te calcă pe bătătură și te duci în social media și te superi pe toată lumea și te cerți cu toată lumea... Cine crezi că suferă? Oamenii aceia - «piatra din pantof»? Nu, doar tu! Doar tu suferi consecințele urii care trăiește în tine. Și atunci ce e de făcut? Ce e de făcut atunci când nu poți să scoți oamenii aceștia din societate, dar vrei să-ți faci ție un bine? Foarte simplu! Dă ura mai încet în sufletul tău și ai să vezi cum crește, bucățică cu bucățică, bunătatea”.

_________________________________

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

Editor : A.D.V.

