Bilanț după ninsorile puternice din Japonia: 30 de persoane au murit și peste 300 au fost rănite

Ninsorile puternice au lovit mai multe regiuni din Japonia în ultimele zile, provocând 30 de decese și 324 de răniți începând cu 20 ianuarie, potrivit Agenției pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Comunicațiilor.

Până la ora locală 13:30 din 2 februarie, zăpada a provocat victime în opt prefecturi, scrie China Global Television Network care citează agenția Xinhua.

Prefectura Niigata a fost cea mai afectată, raportând 12 morți și 97 de răniți. Mulți dintre cei decedați și-au pierdut viața în timp ce curățau zăpada, după ce au căzut de pe acoperișuri sau au fost îngropați sub straturile acumulate.

Potrivit biroului meteorologic local din Niigata, stratul de zăpadă din orașul Tokamachi a ajuns la 255 cm pe 1 februarie.

Ninsorile puternice au lovit mai multe regiuni din Japonia în ultimele zile. Foto: Profimedia Images

Pe măsură ce ninsorile continuă să se acumuleze, guvernul prefecturii Niigata a avertizat asupra unor riscuri suplimentare de dezastre. Luni, autoritățile au înființat un centru de răspuns pentru situații de urgență cauzate de ninsori abundente și le-au cerut locuitorilor să ia măsuri de precauție în timpul îndepărtării zăpezii.

Ninsorile puternice au afectat și prefectura Aomori, din nord-estul Japoniei, unde acumulările locale de zăpadă au ajuns la 183 cm, aproximativ de 2,7 ori media anuală. Oficialii locali au avertizat că depunerile excesive de zăpadă pe acoperișuri prezintă risc de prăbușire și necesită măsuri urgente.

