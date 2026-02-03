Live TV

CEDO condamnă Rusia pentru „tratamente inumane” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi

Data publicării:
Navalnîi, în vârstă de 45 de ani, a fost închis după ce s-a întors în Rusia la începutul acestui an din Germania.
Alexei Navalnîi. Sursă foto: Profimedia Images

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marţi, Rusia pentru „tratamentele inumane” şi „detenţia ilegală” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi la întoarcerea sa în ţară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Carismaticul activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost arestat la sosirea sa în Rusia, în ianuarie 2021. El se întorcea din Germania, unde primise tratament în urma unei presupuse otrăviri în august 2020.

A murit în februarie 2024 în circumstanţe suspecte într-o colonie penitenciară din zona arctică rusă.

În hotărârea sa unanimă, Curtea a subliniat că arestarea şi detenţia liderului opoziţiei s-au bazat pe „revocarea unei pedepse cu suspendare” pentru fraudă comercială şi spălare de bani pronunţată în 2014, pe care CEDO o denunţase deja, în special pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil.

În timpul detenţiei sale, Navalnîi a fost supus la multiple forme de rele tratamente care, „luate împreună, reflectă o ignorare sistematică a sănătăţii, bunăstării şi demnităţii sale şi constituie un tratament inuman şi degradant”, au concluzionat judecătorii europeni.

Liderul opoziţiei se plânsese, în special, de faptul că a fost ras cap şi că era supus unei supravegheri video constante, precum şi de „privarea de somn prin controale de securitate la fiecare oră sau la fiecare două ore”.

El a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului la scurt timp după reţinerea sa, pe 20 ianuarie 2021. În urma decesului său, Curtea a autorizat-o pe văduva sa, Iulia Navalnaia, să continue procedurile în numele său.

Curtea - care în februarie 2021 solicitase fără succes Moscovei să îl „elibereze imediat” pe opozant - a concluzionat că a existat o încălcare a articolului 2 (dreptul la viaţă), a articolului 5 (dreptul la libertate şi siguranţă) şi a articolului 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Rusia a fost obligată să plătească reclamantului 26.000 de euro cu titlu de daune morale. Cu toate acestea, Moscova nu mai consideră deciziile CEDO obligatorii pentru ea şi refuză să plătească amenzile.

Exclusă din Consiliul Europei, la care este ataşată CEDO, în 2022, în urma invadării Ucrainei, Rusia este teoretic încă responsabilă pentru încălcările Convenţiei Europene a Drepturilor Omului comise anterior.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Illustration of a satellite orbiting Earth against a backdrop of space and a prominently displayed moon.
„Spaţiul a devenit un domeniu de luptă”. Germania vrea să investească 35 miliarde de euro într-o reţea de sateliţi-spion
TOC-„
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
MCZoYXNoPWI1ZTRkNGFiN2ExODE5OTZhMzdhOTRmOGFiNDk3MmQ2.thumb
„Rusia e pregătită.” Declarație alarmantă a adjuntului lui Lavrov despre tratatul pentru arme nucleare New START
Johann Wadephul
Reacția Germaniei după ce a fost acuzată de Rusia că sprijină Ucraina din spirit revanşard
soldați pe front în ucraina
Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum ar reacționa Europa și SUA în primele 24 de ore (Financial Times)
Recomandările redacţiei
concediu medical-gettyimages
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata...
petre florin manole
Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii...
captura SRI
SRI publică, în premieră, documente istorice despre spionajul din cel...
Russia Ukraine War NATO
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după...
Ultimele știri
Mircea Lucescu, internat în continuare la Cardiologie. FRF ia în calcul să îi găsească un înlocuitor pentru barajul cu Turcia
Musk a anunțat fuziunea companiilor SpaceX, din domeniul spațial, și xAI, de inteligență artificială. Valoarea: 1000 de miliarde USD
Bilanț după ninsorile puternice din Japonia: 30 de persoane au murit și peste 300 au fost rănite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un...
Fanatik.ro
Fiul Anamariei Prodan, sub presiunea numelui său. Laurențiu Reghecampf jr a dezvăluit care este idolul său
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”