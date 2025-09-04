Pe 8 septembrie, la Digi FM se sună de intrare într-un nou sezon. Unul aniversar, de 10

La început de an școlar, Digi FM dă startul sezonului care sărbătorește un deceniu de la primul “Bună dimineața” on air. 10 ani de când radioul privat cu cea mai mare acoperire națională se află pe aceeași lungime de undă cu ascultătorii – acasă, în trafic sau la serviciu - cu programe care aduc informație relevantă, voci puternice, umor sănătos și muzică de calitate. De la emisiuni care încarcă ziua cu energie, la dezbateri care așază realitatea în context, până la după-amiezi relaxante și weekenduri cu vibe bun, fiecare emisie poartă semnătura acestei călătorii împreună.

De luni până vineri, de la ora 07:00, matinalii Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, întotdeauna de partea bună a dimineții, fac trezirea mai plăcută cu replici spontane, chef de vorbă și discuții cu invitați care dau substanță subiectelor. Gata de revenire sunt și Florin Negruțiu, cu analize tranșante și bine argumentate, Unguru Bulan, maestru al personajelor schimbate pe bandă rulantă și Theodor Paleologu, profesor și diplomat nu doar prin formare, ci și în exprimare.

De la ora 10:00, Alex Vidia ridică volumul “Mai sus de 10”, spațiul unde glumele care destind întâlnesc playlistul generației tale, exact la nota potrivită. La prânz, de la 13:00, se intră în “Audiență Națională”, emisiunea în care Andreea Georgescu, Ion M. Ioniță și Florin Negruțiu, pun știrile sub lupă și le explică simplu, direct, fără zgomot, cu focus pe esențial.

După-amiezile prind ritm de la ora 14:00, cu Alice Tudor și Alex Mocanu, care se completează în tandem pe două voci în deplină armonie. Începând cu ora 17:00, Lucian Mîndruță deschide microfonul și liniile telefonice, pentru conversații mereu surprinzătoare și savuroase cu publicul său. Seara, de la 19:00, Marius Dobre lasă muzica să scrie finalul zilei, însoțită de intervenții în stilul care l-a consacrat.

Sfârșitul de săptămână are farmecul lui. Nono Semen colorează cu zâmbet și voie bună diminețile sfârșitului de săptămână, Gabriel Cîndea este partenerul perfect pentru după-amiezi tihnite, iar Antonia Stancu face switch-ul pe modul “relaxseara”. Sâmbătă, de la 12:00 la 13:00, Cetin Rașit urcă pe podium cele mai difuzate piese la Digi FM în Top 20, în timp ce Dan T încinge atmosfera, de la ora 21:00, cu un mix variat de beat-uri electrizante.

“Este un sezon nou, de 10, ne dorim noi. Atât prin programe, cât și prin felul în care ascultătorii sunt parte a acestor programe. Prin interacțiune on air și online, pe site-ul stației și social media, prin concursuri «de buzunar», cu zeci de mii de euro, dar și prin alte premii, la aniversarea a 10 ani de la prima emisie a radiolui cu cea mai mare acoperire din România”, a declarat Cetin Rașit, director de programe Digi FM.

La 10 ani de la prima emisie, Digi FM rămâne un radio bine crescut - relevant, interactiv și mereu aproape de ascultători. Ca să știi.

Digi FM – Newsic Radio!

Despre Digi FM

Digi FM este combinația ideală de știri, dezbateri de substanță, interviuri cu „oameni de colecție” și cea mai bună muzică. Alături de PROFM, cea mai longevivă stație radio din România, Dance FM și Digi24 FM, cele patru posturi fac parte din grupul DIGI, care mai deține și televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World și televiziunile muzicale UTV, Music Channel și Hit Music.

