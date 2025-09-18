Live TV

Virgil Ianțu: „Nu există, om care să nu aibă calități. Ura nu rezolvă nimic”

Ioana Ciurlea Data publicării:
Virgil Iantu

Lucrează de 24 de ani cu copiii și spune că niciodată nu a văzut atâta răutate în jurul lor ca acum. Virgil Ianțu vorbește în campania "Împreună, fără ură" despre consecințele pe care le are bullyingul în dezvoltarea copiiilor și atrage atenția că mulți adolescenți nu știu să se apere de ce îi rănește.

„Nu știu ce s-a întâmplat în ultima vreme, dar, în ultima jumătate de an, am primit foarte multe comentarii. De fapt, copiii au primit foarte multe comentarii, de asta m-am întristat foarte mult. Copii pe care i-am avut invitați în emisiunea "Copiii spun..." Foarte multe mesaje negative, pline de sau încărcate cu, să zicem, răutate, să nu-i spunem ură. Ca în orice lucru negativ sau pozitiv din viața unui copil, ele se răsfrâng în viața lor de adult. Recunoști un adult care a avut probleme în copilărie, care a fost înconjurat de o atmosferă negativă, de, poate, răutate din partea copiilor sau chiar din partea părinților. Din păcate, sunt multe situații de acest gen
și recunoști un adult care a fost îmbrățișat de dragoste de-a lungul timpului”.

 

- Ce-ți spun copiii când se întâlnesc cu situații de genul acesta? Se plâng?

Sunt foarte mulți copii și foarte mulți adolescenți cu care eu mă întâlnesc și, din păcate, ei nu știu să se apere pentru că din viața lor lipsesc tocmai părinții. Deși sunt prezenți fizic, ei sunt cu totul absenți, în special în perioada asta dificilă a adolescenței, când ei nu sunt protejați, nu sunt învățați să înțeleagă că de fapt bullying-ul, răutatea, ura, nu sunt problemele lor, sunt problemele celor care... dinspre care vin... Lucrurile astea
nu se pot face fără educație. Un om educat nu poate fi rău. Un om, atenție, nu educat doar la nivel academic. Educația de caracter dacă nu e prezentă, acolo își face loc răutatea. Ura, răutatea sunt un venin pe care oricât am încerca să-l aruncăm asupra celorlalți, rămâne tot în noi. Și nouă ne face rău și la nivel emoțional, psihic și fizic. Cred că orice atitudine bună sau rea are consecințe. Eu cred în echilibrul universului, mai devreme sau mai
târziu. Că ești bun, că ești rău, că-ți duci viața într-un anume fel, că ai anumite sentimente, anumite gânduri, totul, chiar și gândurile au consecință mai devreme sau mai târziu.

- Ce i-ai spune cuiva, adult sau adolescent, care, în fața unui calculator, e tentat foarte ușor să arunce răutate?

Să-și construiască o atitudine în raport cu ceilalți, gândindu-se cum ar vrea ei să fie tratați, cum ar vrea ei să primească acele mesaje, cum i-ar impacta pe ei propriul mesaj? Cred că pusul în locul celorlalți e un exercițiu foarte bun, inclusiv în fiecare clipă, în viața de zi cu zi. Și atunci cred că respectul va ieși în față. Cred că pilonul principal pe care ar trebui construită o societate e respectul. Nu trebuie să-mi placă de tine. Nu trebuie să... poți fi un om fără valori. Nu trebuie să am vreo relație, dar trebuie să te respect așa cât pot eu, prin lucrurile...Nu există, om care să nu aibă calități. Ura nu rezolvă nimic. Ura rănește. Atât. Având înțelegere între noi, probabil că putem ajunge la un numitor comun, la un moment dat.

_________________________________

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA. Chirițoiu...
cimitir de masini
Rabla 2025: Înscrierile pentru persoanele fizice încep din 30...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
15:30 | Ministrul Energiei, la interviurile Digi24.ro. Explicații...
Ultimele știri
Donald Trump, în vizită oficială la Londra: Întâlnire cu premierul britanic Keir Starmer
Parlamentul italian adoptă reguli stricte pentru deepfake generat de AI: până la 5 ani de închisoare
Demisie neașteptată la Kremlin: Dmitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin pleacă din funcție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
virgil iantu digi
Virgil Ianțu se gândește zilnic dacă să plece din țară
Partenerii noștri
Pe Roz
Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood? Și-a trecut părinții prin cele mai...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Pensie tăiată cu 3.700 lei în instanță. Pensionarul ceruse bani mai mulți pentru „grupe de muncă”
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Robert Redford și-a petrecut ultimele clipe în locul pe care l-a iubit, lângă cei dragi. A crescut în L.A...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...