Virgil Ianțu: „Nu există, om care să nu aibă calități. Ura nu rezolvă nimic”

Lucrează de 24 de ani cu copiii și spune că niciodată nu a văzut atâta răutate în jurul lor ca acum. Virgil Ianțu vorbește în campania "Împreună, fără ură" despre consecințele pe care le are bullyingul în dezvoltarea copiiilor și atrage atenția că mulți adolescenți nu știu să se apere de ce îi rănește.

„Nu știu ce s-a întâmplat în ultima vreme, dar, în ultima jumătate de an, am primit foarte multe comentarii. De fapt, copiii au primit foarte multe comentarii, de asta m-am întristat foarte mult. Copii pe care i-am avut invitați în emisiunea "Copiii spun..." Foarte multe mesaje negative, pline de sau încărcate cu, să zicem, răutate, să nu-i spunem ură. Ca în orice lucru negativ sau pozitiv din viața unui copil, ele se răsfrâng în viața lor de adult. Recunoști un adult care a avut probleme în copilărie, care a fost înconjurat de o atmosferă negativă, de, poate, răutate din partea copiilor sau chiar din partea părinților. Din păcate, sunt multe situații de acest gen

și recunoști un adult care a fost îmbrățișat de dragoste de-a lungul timpului”.

- Ce-ți spun copiii când se întâlnesc cu situații de genul acesta? Se plâng?

Sunt foarte mulți copii și foarte mulți adolescenți cu care eu mă întâlnesc și, din păcate, ei nu știu să se apere pentru că din viața lor lipsesc tocmai părinții. Deși sunt prezenți fizic, ei sunt cu totul absenți, în special în perioada asta dificilă a adolescenței, când ei nu sunt protejați, nu sunt învățați să înțeleagă că de fapt bullying-ul, răutatea, ura, nu sunt problemele lor, sunt problemele celor care... dinspre care vin... Lucrurile astea

nu se pot face fără educație. Un om educat nu poate fi rău. Un om, atenție, nu educat doar la nivel academic. Educația de caracter dacă nu e prezentă, acolo își face loc răutatea. Ura, răutatea sunt un venin pe care oricât am încerca să-l aruncăm asupra celorlalți, rămâne tot în noi. Și nouă ne face rău și la nivel emoțional, psihic și fizic. Cred că orice atitudine bună sau rea are consecințe. Eu cred în echilibrul universului, mai devreme sau mai

târziu. Că ești bun, că ești rău, că-ți duci viața într-un anume fel, că ai anumite sentimente, anumite gânduri, totul, chiar și gândurile au consecință mai devreme sau mai târziu.

- Ce i-ai spune cuiva, adult sau adolescent, care, în fața unui calculator, e tentat foarte ușor să arunce răutate?

Să-și construiască o atitudine în raport cu ceilalți, gândindu-se cum ar vrea ei să fie tratați, cum ar vrea ei să primească acele mesaje, cum i-ar impacta pe ei propriul mesaj? Cred că pusul în locul celorlalți e un exercițiu foarte bun, inclusiv în fiecare clipă, în viața de zi cu zi. Și atunci cred că respectul va ieși în față. Cred că pilonul principal pe care ar trebui construită o societate e respectul. Nu trebuie să-mi placă de tine. Nu trebuie să... poți fi un om fără valori. Nu trebuie să am vreo relație, dar trebuie să te respect așa cât pot eu, prin lucrurile...Nu există, om care să nu aibă calități. Ura nu rezolvă nimic. Ura rănește. Atât. Având înțelegere între noi, probabil că putem ajunge la un numitor comun, la un moment dat.

_________________________________

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.