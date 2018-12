Virgil Ianțu se gândește zilnic dacă să plece din țară

Virgil Ianțu, cunoscutul om de televiziune, a întâlnit mii de oameni deștepți în cariera sa. Dar ei nu se regăsesc printre cei care ne conduc. Mediocritatea a făcut un pas în față. Dezamăgit de clasa politică actuală, Virgil Ianțu spune că el însuși nu s-a făcut politician pentru că nu are nici inimă, dar nici stomac pentru așa ceva. Fiu de preot, este de părere că astăzi credința a fost transformată într-un spectacol, iar momentul construirii Catedralei Neamului a fost prost ales. Ce mai face, în rest, Virgil Ianțu? Încă mai cântă. Cu muzicieni „importați” din Bulgaria. Și se gândește zilnic să emigreze în sudul Spaniei. Totuși, nu o face. A explicat de ce în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

De la animatorul de televiziune devenit cunoscut pentru că „împărțea miliarde” într-o emisiune-concurs, Virgil Ianțu a ajuns în prezent realizator de emisiune de cultură generală, însă toată cariera i-a fost marcată de faptul că întrebările, cultura generală, cunoștințele erau cele care le aduceau participanților câștiguri. „Eu, neavând cultură generală, mi-am dorit întotdeauna să fac emisiuni de gen, ca să învăț. Lăsând gluma la o parte, așa am început, s-a nimerit, (...) și după ce am început Vrei să fii milionar, acum 18 ani, am avut ocazia să lucrez în mai multe genuri de producție: Copiii spun lucruri trăznite, Big Brother. Au fost niște experiențe care m-au ajutat în formarea mea (...) dar în cele din urmă am fost asociat clar cu copiii și cu concursurile de cultură generală”, explică Virgil Ianțu. „O astfel de emisiune poate fi un beculeț care din când în când se aprinde și îți arată cât de importantă este educația”, spune omul de televiziune.



Actuala emisiune pe care o realizează, „Câștigă România”, este un format sută la sută românesc, care are șanse să fie exportat către America, poate și Canada, Italia, Bulgaria, a dezvăluit realizatorul. Întrebat dacă în urma acestei tranzacții va deveni miliardar, Virgil Ianțu spune că asta rămâne de văzut, dar importantă e confirmarea din partea unor țări cu tradiție fantastică în televiziune, ceea ce ar fi un lucru minunat.

„Mediocritatea, un pas în față. Cam cu asta s-a ocupat clasa politică...”

- Virgil, ai vândut mulți ani românilor o iluzie: că prin știință de carte poți deveni miliardar, în această țară...

- Am avut un concurent, se numea Lică, un domn, 60 și ceva de ani, un om simplu, un om obișnuit, fabulos, a câștigat vreo opt ediții consecutive. Deci, absolut fabulos, dar de o măsură și un bun-simț rarisim. Care, cu lacrimi în ochi, la un moment dat, - pentru că și eu i-am transmis o emoție, am început să-l apreciez cu fiecare ediție tot mai tare și îmi producea emoție prin ceea ce reprezenta el ca om și ceea ce ne-a arătat nouă că reprezintă - și cu lacrimi în ochi, îmi spunea, când era aplaudat și efectiv îmi venea să-l îmbrățișez, îi zic: te simt foarte emoționat, ai lacrimi în ochi. E pentru prima oară când sunt băgat și eu în seamă pentru ce reprezint, pentru lucrurile pe care le știu, a povestit Virgil Ianțu.

Asta se întâmplă astăzi, adaugă el, cei care au într-adevăr o valoare, oamenii de o valoare incontestabilă prin ceea ce fac, prin meseria lor, prin ceea ce au învățat au și o mare doză de bun-simț, nu fac pasul în față, din păcate, și sunt ușor de ascuns, lucru pe care cred că l-ați simțit și voi. Din 90 încoace cam cu asta s-a ocupat clasa politică, mediocritatea a făcut pasul în față, tot ce era frumos și ce ținea de bunul-simț al acestui popor era denigrat sau ascuns și asta se întâmplă și azi.

Unde sunt oamenii deștepți? De ce nu intră în politică?

Prin fața lui Virgil Ianțu au trecut sute, chiar mii de oameni deștepți. Se pune întrebarea: unde sunt ei acum?

„Cred că acest bun-simț despre care vorbeam, în contextul politic actual - actual de 30 de ani - nu vor să se asocieze cu asemenea lume. Inclusiv eu am senzația că nu fac nimic ce contează, chiar dacă mai scriu, vorbesc, chiar și în emisiuni sunt destul de incisiv în ceea ce privește starea societății, cauzele acestei stări, am senzația că nu fac ceva ce să schimbe cu adevărat lucrurile”, răspunde Virgil Ianțu. „Dar și eu m-am gândit: măi, oare e bine? Să mă asociez unui grup, nu știu... Asta cu partidul... și mie mi-e frică. Automat ești judecat, pentru că politicienii au o anumită construcție, pe care eu nu o am. Nu am stomac și nici inimă să devin politician și poate nici nu mă pricep, nu sunt un material bun, dar cred că există o categorie, cei care au un bun-simț și stau acasă și le e teamă de această asociere, iar o altă categorie ar fi cei care ar putea, dar își văd de acel univers pe care și l-au creat - comod, confort”, explică realizatorul.

Întrebat dacă l-a bătut gândul să facă politică, Virgil Ianțu recunoaște că a avut o discuție pe tema aceasta, a senzației că nu face nimic, cu Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătății. „Nu știu ce planuri politice are, dar știu ce face în particular, știu cât ajută, lucru pe care puțini îl cunosc. Mi-ar plăcea să-mi găsesc un loc, o comunitate care încearcă să schimbe lucruri, dar concret”, mărturisește Virgil Ianțu.

De ce a refuzat să apară în clipul de susținere a proiectului președintelui „România educată”

El a dezvăluit că a fost invitat, de pildă, să facă parte din clipul de susținere pentru proiectul Președinției „România educată”. „Tot respectul pentru intenția proiectului și lucrurile ce se planifică a fi făcute acolo. Momentul m-a făcut să spun nu, textul acestei campanii, al acestui clip. Mie mi se părea că era un proiect care trebuia să facă parte dintr-un plan. Vine președintele, are 5 ani la dispoziție. Să fie parte din platforma președintelui, să fie comunicat la început de mandat. Mi s-ar fi părut extrem de important să văd atunci că există această intenție. Cu tot respectul pentru Administrație și pentru președinte, mie mi se pare că te duce cu gândul la o campanie electorală îmbrăcată foarte frumos, de final de mandat. Am refuzat să fac parte din acest videoclip. Mă implic dacă e nevoie. Mergem în școli, peste instituții, schimbăm legislația, mă implic și mi-am oferit timpul pentru așa ceva”, a explicat Virgil Ianțu.

De ce, ca fiu de preot, nu merge să vadă Catedrala Neamului

„Sunt fiu de preot. Am crescut într-o atmosfera plină de normalitate în ceea ce înseamnă credința, viața laică și tatăl meu a fost un preot așa cum ar trebui să fie preoții, care să transmită mai departe valori. Sunt preoți care fac asta. Am văzut recent un preot care ajută foarte mult o comunitate prin efort propriu. Momentul unei construcții de dimensiunea asta cred că nu este potrivit. Probabil ne-ar prinde bine în Bucureșți un element turistic, deși aveam Casa Poporului, să zicem că aveam nevoie și de o biserică. Îmi place să vizitez, când merg în străinătate, în Italia în special, să văd catedrale somptuoase, dar cred momentul este ales greșit, modul în care se face este greșit. Dacă în paralel aș vedea că marile fețe bisericeșți - mă refer la cei care conduc Biserica - dezvoltă în paralel campanii de ajutorare a unor comunități, construiesc spitale, școli, le renovează, dacă aș vedea că în paralel se întâmplă treaba asta, aș zice da, frumos, poate mă duc să văd Catedrala”, spune Virgil Ianțu.



- Nu ar fi treaba statului să facă spitale și școli?

„Bun, dar aici e un business al statului cu biserica împreună. Pentru că bani vin și de la stat, și de la biserică pentru Catedrală. Da, statul trebuie să facă, dar biserica, când a pornit ea, dacă mai țineți minte și în cărțile lui Creangă, era dascălul, care era și preot, se ducea și la școală, preda și îi învăța pe copii. Cred că asta ar trebui să facă biserica. Credința nu-mi place când e transformată într-un spectacol. Dumnezeu nu cred că a lăsat marketingul pe Pământ. Isus nu cred că era îmbrăcat în foiță de aur. Decența, măsura, sunt valori care trebuie transmise mai departe de către Biserică și exact asta nu face Biserica”, este de părere Virgil Ianțu.

Se gândește zilnic dacă să plece din țară

Virgil Ianțu spune că nu poate să-i condamne pe oamenii care pleacă din țară, deși și-ar dori ca ei să rămână aici. Mărturisește că el însuși zilnic se gândește să plece, să facă ceva, în sudul Spaniei, de pildă. „Da, mă gândesc la asta zilnic. Zilnic îmi vine în minte, deși eu susțin că ar trebui să rămânem și să ne încăpățânăm - și mă încăpățânez, că nu am plecat - să rămânem aici, să nu cădem în capcana pe care clasa politică ne-a întins-o. Ei vor să plecăm și să rămână mai puțină lume și nu cea educată”, arată Virgil Ianțu.



În Spania, Virgil Ianțu spune că atâta vreme cât e sănătos, ar putea face orice, chiar dacă meseria lui de bază presupune să lucreze cu limba română. „Sunt comunități destul de mari în Spania, mi-ar plăcea să fac coaching cu părinți, cursuri cu copiii, lucruri pe care le-am făcut în pauza de televiziune, cursuri de canto, aș putea să fac orice”, spune Virgil Ianțu.

Cu toate acestea, artistul nu crede că o să facă acest pas, al emigrării. „Nu o fac pentru că am avut ocazia să întâlnesc studenți la universități și îmi dau seama că vine o generație atât de frumoasă și de neatinsă, de nealterată - până și noi suntem atinși de perioada comunismului și de ce s-a întâmplat după -, care simt eu că nu o să mai accepte compromisuri. Trăiesc cu totul altfel, cu o altă gândire. Asta îmi dă speranțe, ceea ce am văzut la tinerii ăstia. Ei înțeleg foarte bine ce se întâmplă azi, mă așteptam să nu fie informați, să nu le pese. Le pasă de ce se întâmplă, încep să se lovească de ceea ce se întâmplă azi în societatea românescă și poate că și datorită lor nu voi pleca”, a mărturisit invitatul emisiunii „În fața ta”.

Încă mai cântă. Cu o formație „de import”

Virgil Ianțu, care înainte de a face televiziune făcea muzică, încă mai cântă. Și și-a luat o trupă din Bulgaria. „Am ajuns prin Sebastian, trompetistul trupei, a avut o experiență cu niște băieți bulgari și eu, căutând să-mi reîmprospătez formația, (...) am decis să îmi caut tineri, să-i formez și au apărut trei bulgari în sala de repetiții”, a povestit Virgil Ianțu, care a mărturisit că a avut ghinionul unor experiențe mai puțin fericite cu muzicienii din România, legate în primul rând de neseriozitate. „Acești bulgari au venit la repetiție și după repetiție puteam să intru să cânt pe orice scenă, foarte serioși și puși pe treabă. După o repetiție, au învățat tot ce era de învățat, sunt impecabili, am avut cântări cu ei. O să-i țin aproape. Sunt fideli”, spune Virgil Ianțu.

Ce crede despre Alianța Vestului

- Eșți din Timișoara. Zilele astea, patru primari din Vest: Oradea, Cluj, Timișoara și Arad au format Alianța Vestului. Cum simți tu asta?

- Pe de o parte, e un lucru bun ce fac oamenii ăștia. Pe de altă parte, e un motiv de îngrijorare și de frustrare. Nu cred că e normal, în moment de Centenar, să intervină tocmai această atitudine, care nu e una de unire. Să ne izolăm, chiar prin proiecte frumoase, să ne izolăm unii de ceilalți. De ce a intervenit această Alianță? Pentru că Bucureștiul, nu oamenii din București, să nu fim înțeleși greșit, ministerele, instituțiile care ar fi trebuit să facă lucruri, stau și dorm și sustrag bani europeni sau neeuropeni sau nu fac absolut nimic. Mi se pare absolut ireal”, arată Virgil Ianțu.

I s-a furat telefonul de sub nas

La fel de ireal i s-a părut și furtul telefonului la teatru. Virgil Ianțu a povestit că odată, i s-a furat telefonul la teatru, chiar de sub nasul său. „O doamnă de 75 de ani care a știut foarte bine. Am imaginile. Eram la 3 metri de această doamnă. A pus programul pe telefon, l-a luat și a plecat, eram la un automat. Și-a dat seama după trei zile că e bine să-l predea, venind cu o poveste neadevărată că nu a găsit pe nimeni să-l predea. Se vede în imagini cum îl sustrage”, a relatat Virgil Ianțu. Totuși, el a povestit că inițiativa doamnei a fost să ajute o fetiță cu mama nevăzătoare care are probleme financiare. A fost un schimb între iertare și inițiativă, venită de la ea”, a încheiat Virgil Ianțu.

