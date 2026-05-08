Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, la Interviurile Digi24.ro

Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, va fi prezent, în direct, la interviurile Digi24.ro, începând cu ora 13:00. Criza politică, lipsa unui orizont de timp în care România va avea un nou executiv, dar și soluțiile concrete propuse de PSD pentru o nouă guvernare vor fi doar câteva dintre temele pe care le vom aborda.

Se îndreaptă România spre stabilitate sau, din contră, va fi doar o amânare a momentului în care o nouă criză va afecta scena politică? Mai sunt partidele considerate de extremă dreaptă izolate sau au devenit acestea frecventabile? Cum arată relația dintre președintele României și PSD?

Sunt doar câteva dintre întrebările la care vom afla împreună răspunsurile de la omul care se află în prima linie a conducerii partidului. Puteți urmări interviul, în direct, atât pe pagina noastră de YouTube, cât și pe contul de Facebook.

Ionuț Pucheanu este prim-vicepreședinte PSD și primar al municipiului Galați, funcție pe care o deține din luna iunie a anului 2016. Este licențiat în Drept și Relații Internaționale, are Diploma de Master în Dreptul Afacerilor și este absolvent al Institutului Diplomatic Român.

Editor : A.D.V.