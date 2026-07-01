Live TV

News Alert „Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL și USR, dacă PSD dă primul premierul

Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Sunt de acord cu rotativa, dacă începe cu PSD”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că nu are o problemă „în a discuta și a găsi un punct comun” în privința unui acord de guvernare și afirmă că l-ar semna „acum, pe loc”, dacă și Ilie Bolojan și Dominic Fritz ar face același lucru. Liderul PSD spune că este dispus să își flexibilizeze poziția inclusiv în privința autonomiei asupra programului de guvernare și a listei de miniștri, condiții pe care le ceruse inițial, însă exclude varianta în care Siegfried Mureșan ar prelua primul funcția de premier.

Întrebat miercuri, la Parlament, dacă PSD este dispus să mai renunțe din condiții, precum autonomia asupra programului de guvernare, Sorin Grindeanu a transmis:

„Evident. Să știți că acel acord despre care se spunea, în proporție covârșitoare, a fost acceptat de toată lumea. Nu avem nicio problemă în a discuta, în a găsi punctul comun într-un acord de acest tip”.

Liderul PSD susține că semnează pe loc acordul de guvernare, inclusiv în privința unor măsuri economice și de reducere a deficitului, dacă și liderii USR și PNL îl vor semna.

„Acum, pe loc, îl semnez. Să vină și Bolojan cu Fritz să îl semneze și ei. Tot, acum pe loc. Să voteze Bolojan guvern minoritar PSD”, a spus Grindeanu, care a mai subliniat că, în toată criza politică, Ilie Bolojan a fost „agresorul”, iar România „victima”.

„Sunt de acord cu rotativa, dacă începe cu PSD”

Sorin Grindeanu susține că PSD nu va accepta, în schimb, ca partidele de dreapta să dea primele premierul.

„Dar de ce să vină Siegfried primul? Nu, evident că nu (am accepta n.red). (...)Am spus tuturor care sunt condițiile PSD. Am dovedit flexibilitate. Alții își schimbă punctul de vedere când își iau angajamente în fața președintelui României. (...) Sunt de acord cu această rotativă, atât timp cât începe cu PSD. Și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Nu am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun”, a explicat acesta.

Liderul PSD consideră că un acord privind guvernarea va fi unul „șubred”, însă e dispus să îl semneze dacă „în asta stă votarea unui Guvern cu drepturi depline”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
2
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
3
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
4
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
calin georgescu la tribunal
5
Dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra, amânat de...
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Digi Sport
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
PNL solicită partidelor să accepte organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Care ar trebui să fie scopul ședinței
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureșan: „Nu putem avea niciun numitor comun cu partidele extremiste din Parlament”
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu, despre acuzaţiile DNA: Nu am nimic de ascuns, pentru că ştiu că nu am luat mită, nu am niciun fel de emoţie
sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan spune că are o relație civilizată cu Grindeanu, dar PNL nu îl susține pentru funcția de premier
Ilie Bolojan.
Bolojan vrea o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru legile din PNRR. Ce spune premierul interimar despre legea salarizării
Recomandările redacţiei
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii...
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și...
profesorul de economie Cristian Păun
Cristian Păun, mesaj pentru politicieni: „Este nevoie de un acord...
contor
ANRE schimbă legislația comunităților de energie. Furnizorii...
Ultimele știri
CM 2026. Șapte antrenori și-au pierdut job-ul în timpul Mondialului: „O aventură minunată cu un final dulce-amar”
A murit Victor Willis, unul dintre componenţii trupei disco Village People
Ministrul Dragoș Pîslaru anunță ce se va întâmpla cu victimele preluate de la azilele din Bihor. Ce măsuri propune pe termen lung
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă Raluca Moianu în 2026, după ce a renunțat la cariera în televiziune. Fosta prezentatoare are...
Cancan
Ileana Sterp A DIVORȚAT de soțul ei, Daniel. A făcut anunțul trist în urmă cu câteva minute: 'Eu și soțul...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, o nouă mutare pe piața transferurilor. Fratele lui Al-Hamlawi ar putea ajunge în...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Afacerea cu care vrea să dea lovitura Georgina Rodriguez. În ce a investit iubita lui Cristiano Ronaldo
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp a spus "DA" și e gata să revină pe bancă
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Pensiile cresc azi în Bulgaria. Vor fi cu 20€ mai mari ca la noi. Pensionarii români au pierdut 120€ în 2 ani
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Reese Witherspoon, mai îndrăgostită ca niciodată la 50 de ani. Secretul relației cu un finanțist german de...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...