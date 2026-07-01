Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că nu are o problemă „în a discuta și a găsi un punct comun” în privința unui acord de guvernare și afirmă că l-ar semna „acum, pe loc”, dacă și Ilie Bolojan și Dominic Fritz ar face același lucru. Liderul PSD spune că este dispus să își flexibilizeze poziția inclusiv în privința autonomiei asupra programului de guvernare și a listei de miniștri, condiții pe care le ceruse inițial, însă exclude varianta în care Siegfried Mureșan ar prelua primul funcția de premier.

Întrebat miercuri, la Parlament, dacă PSD este dispus să mai renunțe din condiții, precum autonomia asupra programului de guvernare, Sorin Grindeanu a transmis:

„Evident. Să știți că acel acord despre care se spunea, în proporție covârșitoare, a fost acceptat de toată lumea. Nu avem nicio problemă în a discuta, în a găsi punctul comun într-un acord de acest tip”.

Liderul PSD susține că semnează pe loc acordul de guvernare, inclusiv în privința unor măsuri economice și de reducere a deficitului, dacă și liderii USR și PNL îl vor semna.

„Acum, pe loc, îl semnez. Să vină și Bolojan cu Fritz să îl semneze și ei. Tot, acum pe loc. Să voteze Bolojan guvern minoritar PSD”, a spus Grindeanu, care a mai subliniat că, în toată criza politică, Ilie Bolojan a fost „agresorul”, iar România „victima”.

„Sunt de acord cu rotativa, dacă începe cu PSD”

Sorin Grindeanu susține că PSD nu va accepta, în schimb, ca partidele de dreapta să dea primele premierul.

„Dar de ce să vină Siegfried primul? Nu, evident că nu (am accepta n.red). (...)Am spus tuturor care sunt condițiile PSD. Am dovedit flexibilitate. Alții își schimbă punctul de vedere când își iau angajamente în fața președintelui României. (...) Sunt de acord cu această rotativă, atât timp cât începe cu PSD. Și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Nu am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun”, a explicat acesta.

Liderul PSD consideră că un acord privind guvernarea va fi unul „șubred”, însă e dispus să îl semneze dacă „în asta stă votarea unui Guvern cu drepturi depline”.

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Editor : A.G.