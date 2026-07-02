Live TV

Atac masiv asupra Kievului: cel puțin nouă morți și peste 30 de răniți în urma bombardamentelor rusești cu drone și rachete balistice

Data publicării:
ucraina - kiev
Foto: X/DSNS.GOV.UA
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte 34 rănite, printre care și personal medical, după ce o serie de drone și rachete balistice rusești au lovit Kievul joi dimineața, au declarat autoritățile locale. Atacul nocturn, desfășurat în mai multe valuri, a provocat pagube clădirilor rezidențiale și unei unități medicale, fiind semnalate distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene, relatează Kyiv Post.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că serviciile de informații ucrainene au detectat pregătiri pentru un atac rus de amploare.

În timp ce unitățile de apărare aeriană angajau țintele care se apropiau, mai multe explozii s-au auzit în Kiev, după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice se apropiau de capitală.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că orașul se află sub un „atac violent al inamicului”, în care sunt folosite rachete balistice și drone.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Locuitorii au fost îndemnați să rămână în adăposturi pe tot parcursul nopții, pe măsură ce atacul s-a desfășurat în mai multe valuri.

Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea la mai multe locuri de impact, în timp ce autoritățile au semnalat incendii, distrugeri parțiale și persoane blocate sub dărâmături.

În districtul Shevchenkivskyi, o unitate medicală a fost parțial distrusă. Kliciko a declarat că cinci dintre răniți erau cadre medicale, printre care un paramedic aflat în stare extrem de gravă. De asemenea, o piață din district a luat foc în urma căderii unor resturi.

În districtul Desnianskyi, autoritățile au semnalat avarii la o clădire rezidențială cu nouă etaje, unde se presupune că ar fi persoane blocate.

În districtul Darnytskyi, căderea unor resturi a provocat un incendiu și distrugerea parțială a unui bloc de locuințe cu cinci etaje. În districtul Holosiivskyi, a izbucnit un incendiu într-un bloc de locuințe înalt.

„Din păcate, o persoană a murit în urma atacului inamicului”, a declarat Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev. Anterior, Kliciko a afirmat că șase răniți au fost internați în spital. Numărul răniților a crescut ulterior la 16.

Atacul a început miercuri seara târziu, când mai multe drone au pătruns în Kiev din mai multe direcții, înainte ca autoritățile să avertizeze că rachete balistice se îndreaptă spre capitală dinspre nord.

Atacul a avut loc după ce Zelenski a avertizat, miercuri, în timpul unei vizite în Irlanda, că Rusia pregătea un alt atac de amploare împotriva Ucrainei.

„Știm că [Vladimir] Putin pregătește de ceva vreme un atac de amploare asupra Ucrainei”, a declarat liderul ucrainean cu câteva ore înainte de atac. „În această seară, aceasta este exact amenințarea cu care ne confruntăm”.

Echipele municipale și echipele de intervenție rapidă au rămas mobilizate în tot orașul joi dimineață. Autoritățile din Kiev au declarat că amploarea distrugerilor și numărul final al victimelor sunt încă în curs de clarificare.

Bombardamentul din timpul nopții asupra Kievului scoate în evidență o strategie obișnuită a Kremlinului, în contextul în care liderii occidentali se pregătesc pentru viitorul summit NATO. Nefiind în măsură să obțină un progres decisiv pe câmpul de luptă sau să învingă forțele ucrainene de pe linia frontului, Rusia și-a îndreptat în repetate rânduri focul asupra zonelor dens populate de civili, încercând să compenseze stagnarea militară prin teroare, notează sursa citată.

Oficialii ucraineni au subliniat că atacurile asupra spitalelor, piețelor și blocurilor de locuințe nu sunt acte de război întâmplătoare, ci fac parte dintr-o campanie deliberată menită să slăbească rezistența civililor și să exercite presiune asupra Kievului pentru a accepta un acord de compromis în condițiile impuse de Moscova.

Acest bombardament transmite, de asemenea, un mesaj publicului intern din Rusia, unde atacurile tot mai frecvente ale dronelor ucrainene asupra țintelor militare, logistice și energetice rusești au scos la iveală vulnerabilitatea Kremlinului față de tehnologia ucraineană în continuă evoluție în domeniul războiului la distanță. Prin declanșarea distrugerilor asupra Kievului, Moscova încearcă să-și demonstreze puterea pe plan intern, încercând în același timp să intimideze Ucraina pe plan internațional.

În schimb, se preconizează că ultimele distrugeri din capitală vor intensifica apelurile Ucrainei, în cadrul viitoarei reuniuni a NATO, pentru extinderea sistemelor de apărare aeriană, pentru mai multe rachete de interceptare și pentru eliminarea restricțiilor rămase privind atacurile împotriva țintelor militare rusești folosite pentru a ataca orașele ucrainene.

Pentru ucraineni, este puțin probabil ca acest atac să le diminueze hotărârea de a continua lupta pentru fiecare centimetru din teritoriul ocupat.

Citește și:

Cum încearcă Ucraina să reducă ofensiva Rusiei: Soldați trimiși să parcurgă zeci de kilometri pe jos până la front

Pesimismul economic al rușilor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani. Ce arată un sondaj despre încrederea în armată

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
steag germania Reichstag guvern parlament
4
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
Revoltă în SUA la Cupa Mondială! ”Lionel Messi a scăpat nepedepsit”
Digi Sport
Revoltă în SUA la Cupa Mondială! ”Lionel Messi a scăpat nepedepsit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski îl îmbrățișează pe Valeri Zalujnîi care ține în brațe un pistol în cutie, făcut cadou
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina (sondaj)
volodimir zelenski
Planul Ucrainei de a-l destabiliza pe Putin. Atacurile recente cu drone din zona Moscovei dezvăluie o strategie complexă
June,25,,2021,Russia,,Sakhalin,Island,,The,Coast,Of,The
Cum încearcă Ucraina să reducă ofensiva Rusiei: Soldați trimiși să parcurgă zeci de kilometri pe jos până la front
Rusich
Pesimismul economic al rușilor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani. Ce arată un sondaj despre încrederea în armată
volodimir zelenski
Parlamentul Ucrainei a votat ridicarea unui monument naţional ce stârneşte noi controverse istorice
Recomandările redacţiei
companie de stat
Cadavrele administrative ale statului: companii fără activitate, fără...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, opinie în Newsmax: Leadershipul american se bucură de...
angajati primaria timisoara
Scandal la Primăria Timișoara. Zeci de angajați au încercat să intre...
Spion
Anchetă a Comisiei Europene. Cum funcționa reţeaua de spionaj a...
Ultimele știri
Vladimir Putin și-a extins serviciul de protecție pentru a patra oară de la invadarea Ucrainei
Rezultate LOTO - Joi, 2 iulie 2026: La 6/49 sunt în joc peste 7 milioane de euro, iar la Noroc, reportul trece de 1,3 milioane de euro
Actorul Danny Glover a anunţat că suferă de Alzheimer. „Cumva pot trăi cu asta. Pe măsură ce va avansa, lucrurile se vor schimba”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania...
Fanatik.ro
Lovitură totală pentru Dacia! Noul model a apărut pe străzile Parisului și experții sunt năuciți: „E mașina...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Tranzacția anului în România, finalizată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: 823 milioane de euro...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cutremur” la națională după eliminarea de la CM 2026: nu mai joacă până când selecționerul e dat afară!
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Primul ajutor la pensie care ar putea intra în vigoare după marea Recalculare. Aviz pozitiv în Parlament
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...