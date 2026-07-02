Atac masiv asupra Kievului: cel puțin nouă morți și peste 30 de răniți în urma bombardamentelor rusești cu drone și rachete balistice

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte 34 rănite, printre care și personal medical, după ce o serie de drone și rachete balistice rusești au lovit Kievul joi dimineața, au declarat autoritățile locale. Atacul nocturn, desfășurat în mai multe valuri, a provocat pagube clădirilor rezidențiale și unei unități medicale, fiind semnalate distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene, relatează Kyiv Post.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că serviciile de informații ucrainene au detectat pregătiri pentru un atac rus de amploare.

În timp ce unitățile de apărare aeriană angajau țintele care se apropiau, mai multe explozii s-au auzit în Kiev, după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice se apropiau de capitală.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că orașul se află sub un „atac violent al inamicului”, în care sunt folosite rachete balistice și drone.

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Locuitorii au fost îndemnați să rămână în adăposturi pe tot parcursul nopții, pe măsură ce atacul s-a desfășurat în mai multe valuri.

Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea la mai multe locuri de impact, în timp ce autoritățile au semnalat incendii, distrugeri parțiale și persoane blocate sub dărâmături.

În districtul Shevchenkivskyi, o unitate medicală a fost parțial distrusă. Kliciko a declarat că cinci dintre răniți erau cadre medicale, printre care un paramedic aflat în stare extrem de gravă. De asemenea, o piață din district a luat foc în urma căderii unor resturi.

În districtul Desnianskyi, autoritățile au semnalat avarii la o clădire rezidențială cu nouă etaje, unde se presupune că ar fi persoane blocate.

În districtul Darnytskyi, căderea unor resturi a provocat un incendiu și distrugerea parțială a unui bloc de locuințe cu cinci etaje. În districtul Holosiivskyi, a izbucnit un incendiu într-un bloc de locuințe înalt.

„Din păcate, o persoană a murit în urma atacului inamicului”, a declarat Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev. Anterior, Kliciko a afirmat că șase răniți au fost internați în spital. Numărul răniților a crescut ulterior la 16.

Atacul a început miercuri seara târziu, când mai multe drone au pătruns în Kiev din mai multe direcții, înainte ca autoritățile să avertizeze că rachete balistice se îndreaptă spre capitală dinspre nord.

Atacul a avut loc după ce Zelenski a avertizat, miercuri, în timpul unei vizite în Irlanda, că Rusia pregătea un alt atac de amploare împotriva Ucrainei.

„Știm că [Vladimir] Putin pregătește de ceva vreme un atac de amploare asupra Ucrainei”, a declarat liderul ucrainean cu câteva ore înainte de atac. „În această seară, aceasta este exact amenințarea cu care ne confruntăm”.

Echipele municipale și echipele de intervenție rapidă au rămas mobilizate în tot orașul joi dimineață. Autoritățile din Kiev au declarat că amploarea distrugerilor și numărul final al victimelor sunt încă în curs de clarificare.

Bombardamentul din timpul nopții asupra Kievului scoate în evidență o strategie obișnuită a Kremlinului, în contextul în care liderii occidentali se pregătesc pentru viitorul summit NATO. Nefiind în măsură să obțină un progres decisiv pe câmpul de luptă sau să învingă forțele ucrainene de pe linia frontului, Rusia și-a îndreptat în repetate rânduri focul asupra zonelor dens populate de civili, încercând să compenseze stagnarea militară prin teroare, notează sursa citată.

Oficialii ucraineni au subliniat că atacurile asupra spitalelor, piețelor și blocurilor de locuințe nu sunt acte de război întâmplătoare, ci fac parte dintr-o campanie deliberată menită să slăbească rezistența civililor și să exercite presiune asupra Kievului pentru a accepta un acord de compromis în condițiile impuse de Moscova.

Acest bombardament transmite, de asemenea, un mesaj publicului intern din Rusia, unde atacurile tot mai frecvente ale dronelor ucrainene asupra țintelor militare, logistice și energetice rusești au scos la iveală vulnerabilitatea Kremlinului față de tehnologia ucraineană în continuă evoluție în domeniul războiului la distanță. Prin declanșarea distrugerilor asupra Kievului, Moscova încearcă să-și demonstreze puterea pe plan intern, încercând în același timp să intimideze Ucraina pe plan internațional.

În schimb, se preconizează că ultimele distrugeri din capitală vor intensifica apelurile Ucrainei, în cadrul viitoarei reuniuni a NATO, pentru extinderea sistemelor de apărare aeriană, pentru mai multe rachete de interceptare și pentru eliminarea restricțiilor rămase privind atacurile împotriva țintelor militare rusești folosite pentru a ataca orașele ucrainene.

Pentru ucraineni, este puțin probabil ca acest atac să le diminueze hotărârea de a continua lupta pentru fiecare centimetru din teritoriul ocupat.

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Editor : A.M.G.