Sorin Grindeanu a declarat că partidul său nu intră într-o colaborare cu AUR în acest moment, însă nu a exclus varianta ca o parte dintre aleșii lui George Simion să voteze un Guvern PSD. „Ultima dată toți au ieșit din sală. Dacă se schimbă lucrurile, suntem într-un alt scenariu”, a răspuns liderul PSD întrebat dacă ar accepta voturi de la AUR.

După ce Nicușor Dan a transmis că și-ar dori doar 233 de voturi pentru viitorul Guvern, lăsând de înțeles că nu mai are nicio condiție și că ar exista disponibilitate pentru voturi de la orice partid, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă va purta negocieri inclusiv cu aleșii AUR pentru a-l susține la Palatul Victoria.

„Respect votanții AUR, mulți au fost votanți PSD”

„Eu respect votanții AUR. Dar în acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat AUR trebuie să realizeze că, în acest moment, cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. Prin ce au făcut în aceste săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție. Respect votanții AUR, mai ales că mulți au fost votanți PSD, dar o colaborare cu George Simion nu poate exista”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu nu a exclus categoric voturile AUR, întrebat apoi dacă ar accepta voturi de la unii aleși ai partidului, chiar dacă formal nu ar face o înțelegere cu George Simion:

„Eu nu cred că există în acest moment fracțiuni în AUR. Eu nu am cunoștință de așa ceva. I-am văzut la Guvernul Veștea, toți au ieșit din sală. Dacă se schimbă lucrurile, suntem într-un alt scenariu.”

În plus, liderul PSD a ezitat să îi catalogheze pe aleșii AUR extremiști. „Au avut acțiuni în acești ani pe care pot să îi cataloghez în acest tip. Dar nu pot să fac o astfel de descriere în ansamblu a politicii lor”, a mai spus Grindeanu.

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Editor : A.G.