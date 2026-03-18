BHB Properties: “We promised, we delivered!” BHB Avenue, livrat înainte de termen cu finanțare Libra Internet Bank

Ibrahim Bahbahani (1) Articol susținut de BHB Properties
 Ibrahim Bahbahani, CEO & Founder BHB Properties
Un statement către piață: livrare și parteneriat Un pas înainte pentru următorul proiect

Dezvoltatorul BHB Properties anunță finalizarea proiectului rezidențial premium BHB Avenue, din zona de nord a Capitalei, proiect livrat integral înainte de calendarul inițial, consolidând mesajul de predictibilitate și execuție pe care dezvoltatorul îl transmite către piață. Investiția totală s-a ridicat la aproximativ 35 de milioane de euro, iar Libra Internet Bank a asigurat o finanțare de 56 de milioane de lei (aproximativ 11,2 milioane de euro).

Potrivit lui Ibrahim Bahbahani, CEO & Founder BHB Properties, proiectul a fost gândit și implementat cu un obiectiv clar: livrare la standard premium, în termene asumate, pe baza unui parteneriat financiar solid.

Pentru noi, cel mai important este să livrăm ceea ce promitem. We promised, we delivered”, a declarat Ibrahim Bahbahani.

Un statement către piață: livrare și parteneriat

BHB Properties anunță, de asemenea, parcurgerea integrală a procesului de finanțare, ca etapă firească după finalizarea livrării către clienți.
Dincolo de dimensiunea financiară, finalizarea cu succes a procesului de finanțare este prezentată ca o confirmare a unui parcurs de proiect construit pe principii clare: execuție, termene, calitate și comunicare. „Finalizarea BHB Avenue și completarea etapelor financiare sunt două repere care vorbesc despre modul în care lucrăm: planificare, rigoare și respect pentru client”, a punctat Ibrahim Bahbahani.

Livrarea integrală înainte de termen a BHB Avenue confirmă atractivitatea proiectului și determinarea dezvoltatorului, aspecte esențiale pentru Libra Internet Bank în privința finanțărilor Real Estate. Avem o relație excelentă cu BHB Properties și apreciem în special profesionalismul echipei, ritmul de execuție remarcabil pentru un proiect premium cum este BHB Avenue și faptul că am avut o comunicare eficientă pe tot parcursul derulării proiectului”, a declarat Cristina Mahika-Voiconi, Director General al Libra Internet Bank.

Colaborarea cu Libra Internet Bank a fost una foarte bună, bazată pe încredere și pe o înțelegere clară a specificului unui proiect rezidențial premium. Am apreciat flexibilitatea și viteza de reacție a echipei, iar acest parcurs confirmă soliditatea parteneriatului”, a adăugat Ibrahim Bahbahani.

Un pas înainte pentru următorul proiect

Un alt element important menționat de CEO-ul BHB este faptul că finalizarea BHB Avenue vine într-un moment în care compania lucrează la următoarea etapă de dezvoltare în aceeași zonă. BHB Properties are în pregătire structurarea unei finanțări de aproximativ 55 de milioane de euro pentru BHB Eden, o nouă dezvoltare în proximitatea BHB Avenue (Șoseaua Fabrica de Glucoză), pentru care valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 110 milioane de euro.

BHB Avenue este un proiect rezidențial premium dezvoltat de BHB Properties în zona de nord a Bucureștiului, livrat integral înainte de termen, cu o investiție totală de circa 35 milioane euro. Proiectul include 116 apartamente și facilități dedicate zonei de wellbeing și servicii: piscină interioară de 18 metri cu spa, sală de fitness, saună și jacuzzi, servicii de concierge, parcări subterane, lifturi dedicate, precum și spații comune cu lobby de înălțime mare și zone verzi/urbane.

BHB Avenue a fost printre proiectele remarcate la Romanian Property Awards 2025, unde a obținut distincții în mai multe categorii, reflectând atât calitatea execuției, cât și coerența conceptului. Proiectul a fost premiat pentru Residential High-End Development, Leisure Development și Architecture Multiple Residence, iar în categoria Mixed-Use Architecture a primit 5 Stars Award, pentru integrarea funcțiunilor rezidențiale, comerciale și de birouri. De asemenea, BHB Avenue a fost recunoscut pentru Residential Interior Apartment și Office Interior, pentru standardele de design interior și funcționalitate.

