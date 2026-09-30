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Nicuşor Dan, în ziua votului: „Sunt şanse bune ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord care să termine această criză”

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nicusor dan profimedia
Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la Praga, că, în momentul în care „o imensă majoritate” a românilor spun că această criză politică trebuie să se încheie, sunt şanse „bune” ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord în acest sens.

„Am avut această întrebare (despre criza politică din România - n.r.), dar domnul preşedinte (al Cehiei - n.r.) nu s-a îngrijorat de faptul că România îşi va păstra direcţia pro-occidentală. Bineînţeles că am explicat foarte pe scurt ce se întâmplă în România. Eu cred că politicienii trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul şi, în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză să se termine, sunt şanse bune ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord care să termine această criză”, a spus şeful statului, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel, potrivit Agerpres.

Şeful statului efectuează o vizită oficială la Praga, la invitaţia omologului ceh.

Editor : B.P.

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