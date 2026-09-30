Ilie Bolojan: O soluție politică este bună dacă rezolvă problemele țării. Iar Guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză

Guvernul Mureşan este „este o ieșire corectă din criză pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an”, a declarat miercuri, în plenul Parlamentului, premierul inetrimar Ilie Bolojan.

„Suntem aici să găsim o soluţie pentru încheierea crizei declanşate de PSD şi de AUR. Dar nu este totuna cum o închidem. O soluție politică este bună dacă rezolvă și problemele țării, nu doar instalarea unui guvern. Iar Guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an. Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut. Și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Ăsta e adevărul”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri, în plenul Parlamentului.

„Am condus un guvern al schimbării, nu al stagnării”

„În condiții grele, am condus un guvern al schimbării, nu al stagnării. Am schimbat direcția: de la amânarea problemelor la rezolvarea lor; de la un model economic toxic, bazat pe consum din împrumuturi, spre un model bazat pe investiții și pe o economie pusă pe baze sănătoase. Așa am putut plăti supracontractarea făcută la toate ministerele, inclusiv la Transporturi, de 300%. Reforma statului nu este o obsesie contabilă, ci e o chestiune de echitate și de dezvoltare sănătoasă de care depinde viitorul României. Nu poți să ceri contribuabilului să-și plătească taxele și, în același timp, să accepți ca statul să le risipească banii. Nu poți cere sacrificii oamenilor în timp ce aperi privilegii care nu au nicio justificare. Nu poți promite ceea ce nu ai, pentru că-ți bați joc de oameni. Dacă toți am fi gândit la fel, această criză nu ar fi existat.

Moțiunea de cenzură a dat jos un guvern, dar nu a putut schimba realitatea. Printr-un vot nu poți elimina problemele unei țări. Politic, nu noi, cei demiși, aveam datoria să propunem o soluție pentru viitor, ci majoritatea care a inițiat și a votat moțiunea. Deși s-a lepădat din aprilie de responsabilitatea guvernării, PSD, partidul-sistem, prin oamenii care îi are încă plantați în toate instituțiile, a păstrat în mână levierul de blocaj și îl folosește în continuare”, a precizat liderul PNL.

„Dacă respingeți acest program și alegeți din nou criza, cum puteți susține că vă interesează țara?”

„Noi am ales calea responsabilă. Am ajuns în situația în care președintele a decis să-l desemneze pe Siegfried Mureșan. Un om care și-a făcut școlile la timp, care și-a luat diplomele pe cinstite și și-a construit o carieră la nivel european pe care nu o puteți contesta. Un premier credibil, care a propus o echipă competentă și un program-viziune pentru țară, știind că România este puternică în Uniunea Europeană doar dacă este puternică și acasă. Au fost presiuni ca premierul desemnat să-și depună mandatul. De ce? Din teama de a nu îndeplini condițiile pentru alegerile anticipate cu prețul prelungirii incertitudinii politice. Și pentru ca programul acestui guvern, această viziune pentru țară, să nu le fie prezentat românilor, pentru că promitem doar ceea ce are acoperire.

De ce ar respinge cineva reformarea companiilor de stat și restructurarea statului? Așa ceva sperie doar interesele clientelare. De ce ar respinge cineva angajamentul că nicio taxă să nu mai crească și ca echilibrarea să se facă doar cu reducerea cheltuielilor statului? Pentru că infirmă apocalipsa pe care s-a bazat retorica mincinoasă a doborârii guvernului. De ce ar respinge cineva legea salarizării unitare? De ce n-am reduce inechitățile? Pentru că ordinea și regulile favorizează competența, nu obediența. De ce ar respinge cineva intrarea într-o nouă etapă a redresării, cea de construcție, după ce baza a fost însănătoșită? Corectarea dezechilibrelor nu este un scop în sine, prosperitatea este scopul. Ținta este să producem mai mult, nu să consumăm mai mult decât producem. Iar disciplina bugetară nu este opusul dezvoltării, ci este tocmai fundația unei dezvoltări sănătoase.

Dacă respingeți acest program și alegeți din nou criza, la fel ca-n luna mai, cum puteți susține că vă interesează țara? Dacă respingeți acest guvern și vom fi penalizați de piețe, veți răspunde pentru asta? Noi nu ne legăm cu lanțuri de scaune, dimpotrivă, am oferit soluții, dar soluții în interesul României. Nu vrem să fugim de răspundere la greu, ci să asigurăm continuarea drumului. Lupta în România de azi este între schimbare și stagnare, e lupta între forțele modernizării și forțele regresului. Vă îndemn să votați pentru a înlocui actualul guvern, care și-a făcut datoria, cu unul stabil, cu puteri depline, de care are nevoie România: Guvernul Mureșan. Fiți parte astăzi a soluției pentru țara noastră!”, a adăugat Ilie Bolojan.

Editor : A.P.