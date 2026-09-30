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Prințul Harry se plânge de comportamentul paparazzilor în apropierea școlii copiilor: „Este o mare iresponsibilitate”

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Foto: Profimedia
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Purtătorul de cuvânt al prinţului Harry al Marii Britanii a denunţat miercuri comportamentul „iresponsabil” al unor „paparazzi” în apropierea şcolii copiilor fiului cel mic al regelui Charles al III-lea, după ce doi bărbaţi au fost zăriţi în apropierea unităţii şcolare, informează AFP și Agerpres.

„Decizia fotografilor de a se comporta în acest fel în apropierea unei şcoli este de o mare iresponsibilitate”, a denunţat purtătorul de cuvânt al lui Harry într-o reacţie transmisă AFP.

„Este o diferenţă uriaşă între o activitate jurnalistică legitimă şi fotografi care se plimbă în jurul unei şcoli, se opresc pentru a se uita în interiorul clădirii şi supraveghează copiii care îşi desfăşoară activităţile zilnice” a adăugat el.

Potrivit acestuia, „este deosebit de îngrijorător să constatăm că anumiţi paparazzi europeni par să refuze respectarea vieţii private a copiilor la şcoală”.

Conform presei britanice, doi tineri cu rucsacuri au fost observaţi de serviciul de securitate şi de personalul şcolar în timp ce se plimbau pe lângă incita şcolii, oprindu-se din când în când pentru a privi în interior.

Prinţul Harry, soţia lui, Meghan, şi cei doi copii ai lor, Archie, 7 ani, şi Lilibet, 5 ani, au revenit în Regatul Unit la sfârşitul lunii august, după şase ani petrecuţi în Statele Unite ca urmare a rupturii de familia regală.

La doar câteva zile de la începerea anului şcolar, cuplul a fost nevoit să-şi transfere copiii la o altă şcoală din motive de securitate, potrivit presei britanice.

Tot potrivit presei, familia prinţului s-a stabilit în regiunea Cotswolds, Anglia, preferată de celebrităţi.

Reîntoarcerea-surpriză a lui Harry şi Meghan a relansat dezbaterea pe tema securităţii prinţului şi a familiei sale. Ducii de Sussex consideră că au dreptul la protecţie din bugetul public.

Pe vremea când aceştia locuiau în Statele Unite, comisia însărcinată cu protecţia personalităţilor publice şi regale (RAVEC) a considerat că securitatea lui Harry pe sol britanic va fi evaluată de la caz la caz.

Totodată, comisia s-a reunit la începutul lunii septembrie pentru a examina în detaliu ameninţările la dresa prinţului şi a familiei sale.

Potrivit presei, Harry şi familia lui apelează pentru moment la agenţi privaţi de securitate.

Editor : A.P.

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