Live TV

Ce înseamnă „First Name” și „Last Name”. Greșeala pe care mulți români o fac atunci când completează formulare online

Data publicării:
Ce înseamnă First Name. Foto Getty Images
Ce înseamnă First Name. Foto Getty Images
Din articol
De ce creează confuzie între „First Name” și „Last Name” Ce înseamnă „First Name” Ce înseamnă „Last Name”

Termenii „First Name” și „Last Name” apar în aproape orice formular, fie că este completat online sau fizic, de la rezervări și aplicații de angajare până la servicii bancare, însă, pentru mulți români, rămân o sursă de confuzie. Deși par un detaliu minor, completarea greșită a acestor câmpuri poate duce la erori administrative, blocaje sau chiar costuri suplimentare, în contextul în care identitatea este verificată automat, după standarde stricte.

Dincolo de simpla traducere, aceste noțiuni reflectă diferențe de structură și de standardizare între sisteme administrative și culturale.

De ce creează confuzie între „First Name” și „Last Name”

Pe măsură ce tot mai multe servicii sunt accesate online, românii interacționează frecvent cu formulare în limba engleză. Printre cele mai întâlnite câmpuri se numără „First Name” și „Last Name”, însă interpretarea lor nu este întotdeauna intuitivă.

Problema apare din diferențele de structură a numelui între uzul românesc și standardele internaționale, dar și din modul diferit în care numele este afișat în documentele oficiale.

Ce înseamnă „First Name”

„First Name” reprezintă prenumele, adică numele atribuit la naștere pentru identificarea individuală. Este elementul care diferențiază o persoană în cadrul familiei sau al cercului social.

În cazul în care o persoană are două sau mai multe prenume, acestea sunt, de regulă, completate toate în acest câmp, dacă nu există o rubrică separată pentru „Middle Name”.

Ce înseamnă „Last Name”

„Last Name” desemnează numele de familie, transmis din generație în generație și utilizat în mod oficial pentru identificare administrativă. Acesta este echivalent cu termenul „surname” și apare în toate documentele oficiale, fiind esențial în evidențele instituționale și în verificarea identității.

Ordinea numelui în România vs. în formularele internaționale

Una dintre principalele surse de confuzie ține de ordinea numelui. În România, în uzul curent, ordinea este prenume urmat de nume de familie. În schimb, în documentele oficiale și în evidențele instituționale, apare frecvent inversarea acestei structuri - numele de familie este trecut primul, urmat de prenume. Această dublă practică este una dintre principalele surse de confuzie atunci când românii completează formulare în limba engleză.

Cum trebuie completate corect câmpurile

Regula este simplă și nu lasă loc de interpretări:

  • First Name = prenumele (ex: Andrei, Maria etc)
  • Last Name = numele de familie (ex: Popescu, Ionescu ect)

Indiferent de modul în care apare numele în acte sau în alte contexte, această corespondență trebuie respectată în toate formularele internaționale.

De ce este important să completezi corect

În contextul globalizării și al digitalizării accelerate, identitatea personală este verificată automat, pe baza unor standarde stricte, iar orice diferență între datele introduse și cele din documentele oficiale poate genera blocaje. Confuzia nu rămâne la nivel teoretic, ci se traduce în situații concrete întâlnite frecvent de utilizatori, de la emiterea unor bilete de avion cu date incorecte și imposibilitatea confirmării unor rezervări, până la blocarea conturilor online sau întârzieri în procesarea documentelor oficiale. În unele cazuri, corectarea acestor erori implică timp pierdut, costuri suplimentare și proceduri administrative anevoioase.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

