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Moscova a fost ţinta a sute de drone: cel puțin doi oameni au murit, iar o rafinărie a fost afectată

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Autorităţile ruse au declarat că Moscova şi regiunea sa au fost ţinta a sute de drone duminică dimineaţă, atac care a provocat moartea a cel puţin două persoane şi a avariat o rafinărie importantă, în ultima zi a alegerilor parlamentare. Guvernatorul regiunii din jurul capitalei, Andrei Vorobiov, a raportat că 249 de drone au fost doborâte, provocând pagube în mai multe zone rezidenţiale.

În total, două persoane au fost ucise, o femeie de 44 de ani şi un bărbat în vârstă, în două locuri diferite, a precizat oficialul. Într-o a treia localitate afectată, 400 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu provocat de prăbuşirea unei drone asupra unui bloc de locuinţe, potrivit aceleiaşi surse, citată de News.ro.

Într-o serie de mesaje postate pe Telegram în cursul nopţii, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a menţionat la rândul său că cel puţin 186 de aparate de zbor au fost doborâte de apărarea antiaeriană rusă.

El nu a precizat originea acestora, dar aceste atacuri au loc în contextul în care Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile în adâncime pe teritoriul rus, ca represalii la bombardamentele îndreptate împotriva sa, vizând în special infrastructurile energetice şi logistice. „O instalaţie de pe teritoriul rafinăriei de petrol din Moscova a fost avariată”, a adăugat Sobianin.

Aceste noi bombardamente au loc în cea de-a treia şi ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia, care, aşa cum era de aşteptat, se vor încheia cu o victorie a partidului preşedintelui Vladimir Putin.

Ele au loc, de asemenea, în ciuda declaraţiilor lui Donald Trump, care a afirmat luni că Ucraina şi Rusia s-au angajat să nu mai atace infrastructurile energetice ale părţii adverse. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a asigurat că Ucraina este pregătită să ia „măsuri de dezescaladare” dacă Rusia va face acelaşi lucru, în timp ce Kremlinul a salutat această iniţiativă ca fiind o „idee bună”. Zelenski intenţionează să se întâlnească cu Trump săptămâna viitoare la New York. El a declarat că se aşteaptă la reluarea negocierilor directe după alegerile parlamentare din Rusia.

Editor : Ș.R.

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