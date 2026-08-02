Programul ECO la mașina de spălat: De ce durează patru ore și cum reușește să consume mai puțină energie și apă

Programul ECO este una dintre funcțiile mașinii de spălat care ridică cele mai multe semne de întrebare în rândul utilizatorilor. Deși a fost conceput pentru a economisi energie și apă, acesta poate funcționa trei sau chiar patru ore, ceea ce creează impresia că aparatul folosește mai multă electricitate sau că este defect. În realitate, explicația este exact invers: durata extinsă contribuie la folosirea mai eficientă a resurselor, fără a afecta performanța spălării.

Ciclul de spălare a fost conceput pentru a reduce consumul de energie și apă fără a compromite calitatea spălării în cazul hainelor cu un grad normal de murdărie.

De ce durează câteva ore programul ECO

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale utilizatorilor este de ce un program care promite economie de energie durează atât de mult. În funcție de modelul mașinii de spălat, de încărcătură și de modul în care producătorul a configurat ciclul, programul ECO poate avea o durată de două ore și jumătate, trei ore sau chiar aproape patru ore.

La prima vedere, acest lucru pare lipsit de logică. Mulți oameni pornesc de la ideea că, dacă un aparat funcționează mai mult timp, va consuma automat mai multă energie. În cazul mașinilor de spălat moderne, însă, timpul nu este principalul factor care influențează consumul. Cea mai mare parte a energiei electrice utilizate într-un ciclu de spălare este necesară pentru încălzirea apei. Motorul care rotește tamburul și componentele electronice consumă semnificativ mai puțină energie decât rezistența care încălzește apa.

Programul ECO reduce consumul prin optimizarea procesului de încălzire a apei și prin prelungirea duratei ciclului. În loc să încălzească rapid apa și să mențină temperaturi ridicate pe tot parcursul spălării, mașina prelungește timpul în care detergentul acționează asupra fibrelor textile. Astfel, murdăria este îndepărtată prin combinația dintre acțiunea detergentului, mișcările tamburului și durata mai mare a ciclului, fără a fi nevoie de un consum ridicat de energie.

De ce un program mai lung poate consuma mai puțină energie

Poate părea contraintuitiv, însă durata unui program nu este principalul factor care determină consumul de electricitate. Cea mai mare parte a energiei utilizate de o mașină de spălat este necesară pentru încălzirea apei. Din acest motiv, un ciclu care încălzește apa mai lent și optimizează procesul de spălare poate consuma mai puțină energie decât un program scurt, care trebuie să ajungă rapid la temperaturi mai ridicate. Cu alte cuvinte, economia de energie este obținută prin reducerea consumului necesar încălzirii apei, chiar dacă durata totală a ciclului de folosire este mai mare.

Este un program standardizat la nivelul Uniunii Europene

Producătorii mai multor modele de mașini de spălat explică în manualele de utilizare faptul că „programul Eco 40-60” a fost conceput pentru a asigura cel mai bun echilibru între consumul de energie, consumul de apă și eficiența spălării. Din acest motiv, el este utilizat ca reper pentru măsurarea consumului afișat pe eticheta energetică a mașinilor de spălat comercializate în Uniunea Europeană.

Programul reprezintă un standard comun de testare, care permite evaluarea tuturor aparatelor în aceleași condiții. Astfel, valorile privind consumul de energie și apă înscrise pe eticheta energetică sunt calculate folosind ciclul Eco 40-60, oferind consumatorilor posibilitatea de a compara în mod corect eficiența diferitelor modele înainte de achiziție.

Ce este, de fapt, programul Eco 40-60

Denumirea „Eco 40-60” creează adesea confuzie. Mulți utilizatori cred că mașina spală întotdeauna la 40 sau la 60 de grade Celsius, însă aceasta nu este interpretarea corectă. Programul este destinat articolelor din bumbac sau țesăturilor care, potrivit etichetei de întreținere, pot fi spălate la 40°C sau la 60°C și care au un grad normal de murdărie. În timpul ciclului, mașina gestionează automat temperatura apei, cantitatea de apă și durata spălării pentru a obține un consum redus de energie și apă, fără a compromite performanța de curățare.

Din acest motiv, temperatura efectivă a apei poate fi diferită de valoarea sugerată de denumirea programului, deoarece aparatul optimizează întregul proces pentru a reduce consumul de energie.

Programul ECO spală la fel de bine?

În realitate, „programul Eco 40-60” este proiectat să respecte cerințele de performanță stabilite prin procedurile europene de testare pentru hainele cu un grad normal de murdărie. Diferența constă în modul în care este obținut rezultatul. În loc să se bazeze pe temperaturi ridicate, ciclul utilizează mai mult timp pentru ca detergentul să acționeze asupra fibrelor textile.

Când este recomandat programul

Programul ECO este o alegere potrivită pentru majoritatea spălărilor de zi cu zi. Acesta este recomandat pentru haine din bumbac sau fibre mixte cu un grad normal de murdărie, precum tricouri, cămăși, pantaloni și alte articole purtate în mod obișnuit. Alegerea ciclului de spălare ar trebui făcută întotdeauna ținând cont atât de gradul de murdărie, cât și de recomandările înscrise pe eticheta fiecărui articol vestimentar.

Când nu este recomandat programul ECO

Deși este conceput pentru majoritatea spălărilor obișnuite, programul ECO nu reprezintă cea mai bună alegere în orice situație. Hainele foarte murdare, cele cu pete persistente de grăsime, ulei, noroi sau iarbă pot necesita un program mai intens ori temperaturi mai ridicate, în funcție de recomandările producătorului și de eticheta materialului.

De asemenea, dacă se urmărește igienizarea la temperaturi ridicate, de exemplu, în cazul anumitor prosoape, lenjerii de pat sau al altor textile pentru care producătorul recomandă astfel de cicluri, atunci este indicată utilizarea programelor dedicate și respectarea instrucțiunilor de pe etichetă. Programul ECO nu este cea mai potrivită opțiune nici atunci când hainele trebuie spălate într-un timp scurt. Dacă utilizatorul are nevoie rapid de anumite articole vestimentare, un program rapid sau unul standard poate fi o alegere mai practică, chiar dacă presupune un consum ceva mai mare de energie.

Editor : C.S.