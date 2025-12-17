Live TV

Video O pisică a fost „spălată" 10 minute. Felina a supraviețuit experienței neplăcute din cuva mașinii

pisica china
Sursa foto: X

O pisică pe nume Jintiao din estul Chinei a supraviețuit unei spălări de 10 minute în interiorul unei mașini de spălat, scăpând cu doar câteva răni minore, a raportat South China Morning Post (SCMP). Pisica aventuroasă a reușit cumva să se urce în mașină, iar proprietarul său a fost șocat să o descopere înăuntru în timp ce scotea hainele.

Incidentul a fost împărtășit de proprietar pe o platformă de social media chineză. Conform raportului, postarea a devenit virală, cu peste 217.000 de aprecieri și 20.000 de comentarii.

Jintiao a rămas în tambur pe toată durata programului, care a durat peste 10 minute. Singura leziune vizibilă a pisicii era nasul roșu aprins, în timp ce blana îi era udă leoarcă.

Jurnaliștii menționează că un videoclip ulterior, postat două zile mai târziu, îl arăta pe Jintiao complet recuperat, plin de energie și lovind cu labele în cameră, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Incidentul a stârnit o dezbatere online. Pe de o parte, utilizatorii l-au criticat pe proprietar pentru neglijență, dar mulți au simpatizat cu acesta și au oferit sfaturi de siguranță pentru gospodăriile cu animale de companie.

Experții veterinari avertizează că mașinile de spălat și alte aparate electrocasnice pot fi periculoase pentru animalele de companie. Incidente similare au dus la răni grave sau decese. Experții recomandă verificarea aparatelor înainte de utilizare.

„Când a văzut că pisica era blocată în mașina de spălat de câteva minute, nu a verificat imediat starea ei și nu a dus-o la spital, ci a filmat-o, spunând că era prea speriată să o atingă. Nu ar trebui să i se mai permită să aibă o pisică”, a spus un utilizator.

„Poate că nu a fost înțelept să atingă pisica fără să știe dacă avea leziuni interne”, a scris un alt utilizator.

„Familiile cu animale de companie trebuie să verifice întotdeauna dacă acestea se ascund în tambur înainte de a folosi mașina de spălat”, a scris un al treilea utilizator.

