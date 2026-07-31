Patru urși din România, ajunși ca pui orfani la rezervația din Zărnești, vor fi primii din diaspora speciei lor. Au plecat către Franța, unde vor locui într-un parc tematic. Alexandra, Anita, Chance și Thomas i-au cucerit pe francezii ajunși la Zărnești în vizită, care și-au dorit din tot sufletul să îi adopte.

„Pleci în Franța! Câți alții n-ar vrea să plece în Franța? Ia zi? Aoleu, ce nervos suntem! Mie-mi plăcea aici! Hai, nu fi supărat, că o să fii bine!”, îi spune Cristina Lapiș unuia dintre cei patru urși.

Alexandra, Anita, Chance și Thomas sunt frați rămași orfani, după ce mama lor a fost împușcată.

„Cei patru urși au ajuns aici, în Sanctuar, când aveau doar 4 luni. Acela a fost țarcul în care au stat până la vârsta de 2 ani și jumătate. Ei vor ajunge în Franța cu această mașină”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„Erau în țarcul din spatele meu. Se jucau, se alergau, urcau în copac și le-a plăcut (n. red. francezilor) așa de mult, încât au zis: 'Suntem îndrăgostiți de ei, îi vrem la noi, vrem să vadă și vizitatorii noștri ce frumoși sunt urșii'. Noi am acceptat”, povestește Cristina Lapiș, fondatoarea rezervației de urși de la Zărnești.

„Poate e mai ok pentru ei, poate au mai mult spațiu, cred. Că aici avem destul de mulți urși, din câte știu”, spune o turistă.

„Eu m-am bucurat să aud că se duc și acolo, că noi avem destui”, e de părere cineva.

„Dacă ei sunt mutați într-un loc propice lor, mă gândesc că e un lucru bun”, concluzionează altcineva.

În Sanctuarul de la Zărnești trăiesc aproximativ 130 de urși salvați din diferite situații. Turiștii îi pot vizita de marți până duminică, în prima jumătate a zilei.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia