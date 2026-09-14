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Franța își cere scuze oficial de la SUA pentru criticile privind drepturile omului, după o dispută diplomatică majoră

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United Nations Headquarters (New York, USA)
Clădirea ONU din New York. Foto: Profimedia
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Franța a cerut scuze Statelor Unite pentru criticile legate de drepturile omului, după ce un mesaj diplomatic a provocat o reacție dură din partea Washingtonului. Gestul acesta vine după o postare pe rețelele de socializare care a provocat o dispută diplomatică majoră și a întârziat sosirea ambasador francez la Washington. Misiunea Franței pe lângă Națiunile Unite la Geneva a transmis că „regretă” criticile adresate Statelor Unite, conform Reuters.

Într-o postare pe platforma X, la sfârșitul lunii iulie, misiunea franceză a criticat SUA pentru că s-au alăturat unor țări precum Rusia și Coreea de Nord și au votat împotriva prelungirii mandatului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk.

Mesajul a provocat nemulțumirea Washingtonului. Delegația SUA a părăsit sala în timpul discursului reprezentantului Franței la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU.

Surse politice au indicat atunci că SUA luau în calcul și blocarea numirii candidatului propus de Franța pentru funcția de ambasador la Washington.

„Misiunea Permanentă a Franței pe lângă ONU la Geneva regretă mesajul postat pe X la 25 iulie 2026, care punea sub semnul întrebării angajamentul SUA față de drepturile omului”, a precizat misiunea.

Diferența de opinii „viza un singur vot, nu apărarea drepturilor omului”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul instituției. Ministerul francez de Externe a refuzat să facă alte comentarii.

„Luăm act de declarația Franței și o apreciem; așteptăm cu interes să colaborăm pentru promovarea valorilor și intereselor comune”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat.

Scuzele, despre care a relatat și cotidianul francez Le Monde, ar putea deschide calea pentru aprobarea de către Washington a lui Aurélien Lechevallier, diplomatul propus de Franța pentru funcția de ambasador în SUA.

 

Editor : M.C

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