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Video IGSU: Peste 10.000 de incendii de vegetație în primele opt luni. Numărul intervențiilor, în scădere

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padure arsa
FOTO: Facebook Romsilva
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Incendiile de vegetație sunt în scădere în acest an, însă numărul intervențiilor pompierilor rămâne ridicat. Peste 10.000 de incendii de vegetație au fost înregistrate în primele opt luni din 2026, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

În perioada 1 ianuarie – 31 august, pompierii au intervenit la 10.653 de incendii de vegetație, cu 4.066 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025, când au fost raportate 14.719 intervenții. Scăderea este de aproximativ 28%, potrivit postării pe pagina de Facebook a IGSU.

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Și incendiile de pădure au fost mai puține. În primele opt luni ale anului, pompierii au intervenit în 436 de astfel de cazuri, față de 582 în perioada similară din 2025, o reducere de aproximativ 25%.

IGSU atrage însă atenția că numărul intervențiilor rămâne îngrijorător, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate, secetă și vânt.

„Un foc aprins pentru arderea vegetației uscate poate scăpa rapid de sub control și se poate extinde către păduri, terenuri agricole, gospodării sau chiar zone locuite”, avertizează IGSU.

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Instituția subliniază că scăderea numărului de incendii nu înseamnă că riscul a trecut.

„Peste 10.000 de intervenții la incendii de vegetație în doar opt luni reprezintă în continuare un număr foarte mare”, transmite IGSU, care recomandă populației să evite folosirea focului pentru arderea vegetației uscate.

Pentru prevenirea incendiilor, IGSU derulează campania națională „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”, prin care atrage atenția asupra riscurilor și consecințelor arderilor necontrolate.

„Prevenirea rămâne cea mai eficientă formă de protecție. Renunțați la arderea vegetației uscate și nu folosiți focul în mod iresponsabil”, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Instituția avertizează că un incendiu pornit de la un foc lăsat nesupravegheat se poate extinde rapid și poate pune în pericol oameni, gospodării, păduri și suprafețe agricole.

Editor : Ana Petrescu

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