Live TV

Căsătoriile forțate, pedepsite cu închisoare. Ce prevede legea adoptată de Parlament și cum sunt protejați minorii

Data actualizării: Data publicării:
a groom with his hands lovingly rested on the back of the bride's wedding dress
Mire și mireasă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Libertatea nu se negociază”

Căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi incriminate în România, iar pedepsele vor ajunge până la șapte ani de închisoare în cazul victimelor sub 16 ani. Parlamentul a adoptat miercuri proiectul de lege co-inițiat de Diana Buzoianu, deputată USR și ministra Mediului, iar legea urmează să fie trimisă președintelui României pentru promulgare.

Proiectul adoptat defineşte căsătoria forţată sau convieţuirea forţată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la convieţuirea într-o relaţie asemănătoare aceleia dintre soţi, potrivit unui comunicat transmis de USR.

În cazul copiilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Pedepsele se majorează dacă victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului ori dacă făptuitorul are asupra sa o armă, un obiect, un dispozitiv, o substanţă sau un animal care pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

De asemenea, proiectul prevede pedeapsă cu închisoarea pentru transportarea sau însoţirea unei persoane majore sau a unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani într-un alt stat decât cel în care locuieşte, precum şi determinarea victimei să călătorească pe teritoriul unui asemenea stat ori împiedicarea să se întoarcă în statul în care locuia, cu scopul de a o forţa să încheie o căsătorie sau să convieţuiască într-o relaţie asemănătoare.

Pentru ca noile măsuri să ajungă la cunoştinţa cetăţenilor, proiectul mai prevede ca, timp de patru luni de la data intrării în vigoare a legii, posturile TV şi de radio să difuzeze mesaje de avertizare în intervalul orar 18.00 - 22.00. Legea mai trebuie promulgată de președintele României înainte ca noile prevederi să poată intra în vigoare.

„Libertatea nu se negociază”

Diana Buzoianu a afirmat că introducerea explicită a acestor fapte în legislația penală este necesară pentru protejarea victimelor căsătoriilor forțate.

„Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Nicio fată și niciun băiat nu pot fi proprietatea familiei și nu pot fi constrânși la o căsătorie pe care nu o vor. Ceea ce am votat astăzi în Parlament este, practic, că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a precizat că inițiativa a pornit de la situațiile în care fete și femei sunt obligate să intre în căsătorii sau în relații similare acestora. „Am inițiat acest proiect pentru că prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei. Niciun stat nu poate să întoarcă ochii de la un astfel de fenomen infracțional. Astăzi, am transmis un mesaj fiecărei victime a căsătoriilor forțate, și anume că statul român o vede și se luptă pentru drepturile ei”, a spus Buzoianu.

Într-o postare pe Facebook după vot, Diana Buzoianu a precizat că proiectul a fost inițiat în urmă cu aproximativ un an, alături de parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR și cu sprijinul unor organizații ale societății civile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am făcut un lucru atât de simplu, dar fundamental: să spunem fiecărei victime a unei căsătorii forțate din țara noastră că statul o vede, o protejează și că libertatea ei are cu adevărat importanță”, a transmis aceasta.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Romania Farmers Protest
2
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
protest fermieri piata victoriei
3
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
profimedia-0840824555
4
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
5
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
Și-a găsit soția în pat, într-o poziție nefirească, și s-a blocat: "Probabil s-a gândit să mă părăsească!"
Digi Sport
Și-a găsit soția în pat, într-o poziție nefirească, și s-a blocat: "Probabil s-a gândit să mă părăsească!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag tricolor profimedia-1131569932
Obligativitatea sărutării steagului ar putea dispărea din proiectul AUR. Partidul cheamă oamenii și instituțiile la consultări
Ziua Drapelului Național al României 2026. Foto Getty Images
Grindeanu, despre proiectul Zilei Drapelului: „Dragostea de ţară poţi să o arăţi şi nefăcând gesturi de acest tip”
Sarbatoarea Nasterii Domnului la Patriarhie16
Patriarhia și inițiatorul proiectului de lege privind Ziua Tricolorului se contrazic pe rugăciune: „E înscrisă în regulamentul militar”
poze incendiu accident sursa ISU Suceava 050926 (3)
Tragedie în Suceava: doi adolescenți au murit arși de vii într-un accident auto, după ce au folosit o mașină fără să aibă permis
facebook instagram meta
Cum se schimbă accesul copiilor la Instagram şi Facebook, după procesul împotriva Meta în SUA
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan cheamă, joi, partidele la Cotroceni pentru desemnarea...
Romania Farmers Protest
Tanczos Barna, după protestul fermierilor: „Resping categoric...
bancnote scoase din portofel
Românii vor putea avea mai mulți bani la pensie, pe model american...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor anunță o nouă variantă pentru formarea viitorului...
Ultimele știri
Rogobete avertizează că spitalele intră în colaps şi cere Guvernului să aloce bani din Fondul de rezervă
PADROM avertizează asupra mesajelor false trimise în numele instituției: „Nu accesați linkurile și nu introduceți CNP-ul”
Cristina Trăilă spune că a cerut să fie audiată de DNA în dosarul Fănel Bogos: „Am pus la dispoziția procurorului toate informațiile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Esca și pozele pe care alte femei poate le-ar fi șters. Cum a apărut în costum de baie la 54 de ani
Cancan
Apelul misterios care poate răsturna ancheta morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și...
Fanatik.ro
Îl vor neapărat pe Cîrjan și sunt gata să vină cu o ofertă pe care Dinamo să n-o poată refuza! Detalii din...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Veste proastă pentru Dinamo! Alex Musi e OUT o lună de zile după ce a fost operat. Update exclusiv
Adevărul
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de...
Playtech
Câți bani poți depune la bancă fără „probleme cu ANAF”. Ce se întâmplă, de fapt, când vii cu o sumă mare cash
Digi FM
"Anii trec, CNCD se face că plouă". Diana Buzoianu cere explicații pentru o sesizare depusă în urmă cu doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
Pro FM
Alexandra Stan, la un pas de tragedie după ce a născut. Abia după o lună a găsit puterea să vorbească: "Mi-au...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Amanda Seyfried și Thomas Sadoski s-au despărțit după 9 ani de căsnicie: „Ne-am avut unul pe celălalt pentru...
Adevarul
Criză în aprovizionarea cu petrol a Europei: Arabia Saudită anulează sau amână livrări
Newsweek
Pensii de invaliditate recalculate și plătite greșit. Abateri de peste 60 de milioane de lei
Digi FM
Despăgubire de 1 euro pentru Kim Kardashian în procesul jafului de la Paris. Ce s-a întâmplat cu bijuteriile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”