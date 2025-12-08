În România, tot mai multe produse tradiționale sunt protejate la nivel european, iar în spatele fiecăruia stau comunități care duc mai departe rețete vechi de generații. De la preparate din carne, la produse de patiserie și pâine, tradiția rămâne un criteriu esențial pentru calitate. Cârnații de Pleșcoi, plăcinta dobrogeană și pita de Pecica sunt încă realizate după tehnici păstrate din generație în generație.

În Buzău, la Pleșcoi, tradiția încă se face cu mâna și după reguli vechi de sute de ani. Sezonul rece aduce începutul producției cârnaților de Pleșcoi. Carnea de oaie și vită este cântărită și amestecată în proporțiile fixe din caietul de sarcini.

„Cârnații de Pleșcoi trebuie să îndeplinească anumite criterii: trebuie să avem minim 70% carne lucru oaie și 30% carne lucru vită, sare, usturoi, cimbru, boia dulce, boia iute și piper”, explică Andrei Marica, producător local.

Momentul-cheie rămâne afumarea cârnaților, care se face lent, timp de mai multe zile.

„Afumarea se face cu lemn de esență tare. Noi, în principiu, folosim fag”, dezvăluie Rodica, una dintre angajate.

Iar gustul îi face pe oameni să vină zilnic la magazinele locale.

„Gustul lor nu numai că este extraordinar, tocmai asta îi face unici, sunt clasici și făcuți în casă”, spune un client.

„Sunt cu un condiment special, de fapt, special... pun în ei paprica și ce mai pun ei”, spune altcineva.

Tot certificat IGP este și un alt preparat cu istorie: plăcinta dobrogeană, făcută de peste 150 de ani în gospodăriile din Tulcea și Constanța.

„A făcut-o și mama mea, și bunica mea. Conține foi de plăcintă, brânză dulce, sărată, zahăr și stafide. Întindem această compoziție pe foile de plăcintă, le rulăm, le punem la cuptor pentru două ore și 30 de minute”, explică Papa Ionica, bucătăreasă.

La fel și salata cu icre de crap, rețetă păstrată de pescari încă de acum un secol.

„Icrele de crap sunt obținute din peștele de apă dulce. Se prepară cu apă minerală, ulei și lămâie și se servesc cu pâine prăjită”, spune Gabriel Roșca, șef sală în cadrul unui restaurant din Dobrogea.

În Arad, pita de Pecica, unul dintre cele mai cunoscute produse tradiționale, este făcută astăzi în doar trei brutării.

„Toate procesele prin care trece această pâine se fac manual. Asta e foarte, foarte important! Avem o coajă mai mult crocantă și mai grosuță, din cauză că e așezată pe cărămidă și avem un miez foarte frumos, bine aerat”, explică Liviu Perijoc, în timp ce ne arată o pâine proaspăt scoasă din cuptor.

„Mirosul e fantastic! Ca pe timpul bunicilor, la fel este!”, spune entuziasmat un client.



„Este făcută în vatră, coaptă în vatră, are un gust deosebit”, e de părere altcineva.

Recent, pe lista produselor românesti protejate de Uniunea Europeană au fost incluși și „Cârnații din topor”, din județul Vâlcea.

