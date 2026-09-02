CNAS, noi precizări despre portalul eSănătateaMea. Cum pot fi accesate rețetele și istoricul medical

CNAS a anunțat miercuri noi detalii despre portalul eSănătateaMea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin ROeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat la 1 septembrie portalul eSănătatea Mea, un nou punct digital unic de acces la servicii şi informaţii medicale, care se adresează tuturor categoriilor de utilizatori, atât cetăţenilor, cât şi furnizorilor de servicii medicale. Noile funcţionalităţi ale portalului vor fi realizate etapizat, iar cardul naţional de asigurări de sănătate rămâne valabil în continuare. În etapa iniţială, pacientul poate accesa, printre altele, informaţii esenţiale despre calitatea de asigurat şi drepturile şi serviciile medicale de care beneficiază, istoricul medical şi al reţetelor. „Nu toate modulele şi funcţionalităţile portalului vor fi disponibile de la momentul lansării”, atenţionează reprezentanţii CNAS.

CNAS explică miercuri, într-un comunicat de presă, că implementarea noilor funcţionalităţi ale portalului se va realiza etapizat, iar cardul naţional de asigurări de sănătate rămâne valabil în continuare.

În etapa iniţială de lansare, odată înrolat în portalul eSănătateaMea, pacientul poate accesa informaţii esenţiale despre calitatea de asigurat, drepturile şi serviciile medicale de care beneficiază, istoricul medical şi al reţetelor, decontările efectuate de CNAS, cardul de sănătate şi casa de asigurări, precum şi lista furnizorilor de servicii medicale la care se poate programa online.

Cum poate fi accesat portalul şi cum se creează contul pentru cetăţeni

Potrivit sursei citate, pentru cetăţeni, accesul se realizează prin portalul https://portal.esanatateamea.ro, modalitatea de autentificare fiind conectarea prin ROeID, sistemul naţional de identitate digitală, care asigură totodată protecţia datelor personale medicale ale cetăţenilor.

Pentru cetăţeni, procesul implică următorii paşi:

1. Activarea contului ROeID. Aplicaţia ROeID poate fi instalată din App Store sau Google Play, urmând instrucţiunile disponibile în aplicaţie. Informaţii suplimentare pot fi consultate pe https://roeid.ro/cetateni. Având în vedere nivelul ridicat de siguranţă aplicat în gestionarea informaţiilor medicale personale, aprobarea identităţii poate dura 24-72 de ore lucrătoare, în special în perioadele aglomerate. De aceea, este recomandată activarea ROeID din timp.

2. Ca pas următor, cetăţenii trebuie să acceseze portalul eSănătateaMea. Utilizatorul accesează https://portal.esanatateamea.ro şi selectează opţiunea "Conectare cu ROeID".

3. Autentificarea prin ROeID. Se introduc adresa de e-mail şi parola asociate contului ROeID. Este important ca datele furnizate să fie reale şi actualizate.

4. Acordarea accesului la informaţiile ROeID. Prin intermediul portalului se solicită acordul utilizatorului pentru utilizarea informaţiilor furnizate prin ROeID.

5. Finalizarea accesului. După parcurgerea etapelor de verificare a datelor, contul eSănătateaMea devine accesibil.

Cum funcţionează portalul

După finalizarea înrolării, accesul ulterior în portal se realizează la adresa https://portal.esanatateamea.ro, folosind adresa de e-mail, parola şi codul generat de aplicaţia de autentificare.

În acest moment, odată înrolat în portalul eSănătateaMea, pacientul va putea vizualiza calitatea de asigurat; ⁠pachetul de servicii de sănătate de care beneficiază (minimal sau de bază); ⁠reţetele emise în ultimii 5 ani; ⁠istoricul de sănătate din ultimii 10 ani; ⁠istoricul decontărilor (în puncte sau bani decontate de CNAS furnizorilor de servicii medicale); ⁠cardul de sănătate (starea acestuia şi CID-ul - Codul de Identificare al Cardului); casa de asigurări de care aparţine (cu date de contact); ⁠drepturi, beneficii şi alte informaţii utile şi furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate la care se pot programa online (lista acestora se actualizează pe măsură ce furnizorii vor opta pentru înscrierea voluntară in portal).

Pe măsura operaţionalizării modulelor portalului, utilizatorii vor putea beneficia de funcţionalităţi precum, efectuarea de programări medicale, gestionarea programărilor existente, accesarea informaţiilor şi rezultatelor medicale disponibile şi identificarea furnizorilor de servicii medicale

Protecţie pentru securitatea datelor medicale și suport pentru utilizatori

Pentru situaţiile în care utilizatorii întâmpină dificultăţi în procesul de înrolare, activare sau autentificare în portalul eSănătateaMea, acestea pot fi semnalate la adresa de mail esm@cnas.gov.ro.

Sursa citată precizează că accesul la eSănătateaMea presupune mai multe etape de verificare deoarece portalul gestionează informaţii medicale personale. Fiecare etapă de autentificare şi verificare contribuie la protejarea datelor şi la asigurarea faptului că acestea sunt accesate de persoana îndreptăţită.

„Deşi procesul iniţial poate presupune mai mulţi paşi, în special în cazul activării ROeID, aceştia sunt necesari pentru protejarea accesului la informaţiile medicale. După finalizarea înrolării, autentificarea ulterioară este simplificată”, adaugă aceeaşi sursă.

Reprezentanţii CNAS arată că, în acest moment, toţi furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sunt înrolaţi în platforma informatică, iar formularele medicale eliberate de către aceştia ajung în portalul eSănătateaMea şi sunt vizibile de către pacienţi.

În ceea ce priveşte submodulul de programări online în ambulatoriul de specialitate, CNAS invită furnizorii de servicii medicale care doresc să accepte programări online prin portalul eSănătateaMea să solicite caselor de asigurări de sănătate credenţialele de acces.

Implementarea portalului se va realiza etapizat

Potrivit aceleiaşi surse, lansarea eSănătateaMea reprezintă începutul unui proces de implementare şi adopţie graduală. „Nu toate modulele şi funcţionalităţile portalului vor fi disponibile de la momentul lansării, acestea urmând să fie introduse etapizat, urmând ca, în viitorul apropiat, accesarea portalului să se poată realiza şi prin intermediul furnizorilor de servicii medicale”, atrage atenţia CNAS.

Conform sursei citate, Cardul naţional de sănătate rămâne valabil şi poate fi utilizat în continuare, indiferent dacă utilizatorul este sau nu înrolat în portalul eSănătateaMea, accesul pacienţilor la serviciile medicale nefiind condiţionat de crearea unui cont în portal.

CNAS va informa permanent furnizorii şi asiguraţii cu privire la etapele următoare de implementare şi la noile funcţionalităţi care vor deveni disponibile. În paralel, în perioada următoare CNAS va organiza sesiuni de instruire şi feedback dedicate furnizorilor medicali, pentru a asigura transmiterea uniformă a informaţiilor specifice, testarea funcţionalităţilor şi remedierea eventualelor dificultăţi tehnice, mai arată sursa citată.

Editor : M.I.