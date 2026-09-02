Live TV

CNAS, noi precizări despre portalul eSănătateaMea. Cum pot fi accesate rețetele și istoricul medical

Data publicării:
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum poate fi accesat portalul şi cum se creează contul pentru cetăţeni Cum funcţionează portalul Protecţie pentru securitatea datelor medicale și suport pentru utilizatori Implementarea portalului se va realiza etapizat

CNAS a anunțat miercuri noi detalii despre portalul eSănătateaMea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin ROeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat la 1 septembrie portalul eSănătatea Mea, un nou punct digital unic de acces la servicii şi informaţii medicale, care se adresează tuturor categoriilor de utilizatori, atât cetăţenilor, cât şi furnizorilor de servicii medicale. Noile funcţionalităţi ale portalului vor fi realizate etapizat, iar cardul naţional de asigurări de sănătate rămâne valabil în continuare. În etapa iniţială, pacientul poate accesa, printre altele, informaţii esenţiale despre calitatea de asigurat şi drepturile şi serviciile medicale de care beneficiază, istoricul medical şi al reţetelor. „Nu toate modulele şi funcţionalităţile portalului vor fi disponibile de la momentul lansării”, atenţionează reprezentanţii CNAS.

CNAS explică miercuri, într-un comunicat de presă, că implementarea noilor funcţionalităţi ale portalului se va realiza etapizat, iar cardul naţional de asigurări de sănătate rămâne valabil în continuare.

În etapa iniţială de lansare, odată înrolat în portalul eSănătateaMea, pacientul poate accesa informaţii esenţiale despre calitatea de asigurat, drepturile şi serviciile medicale de care beneficiază, istoricul medical şi al reţetelor, decontările efectuate de CNAS, cardul de sănătate şi casa de asigurări, precum şi lista furnizorilor de servicii medicale la care se poate programa online.

Cum poate fi accesat portalul şi cum se creează contul pentru cetăţeni

Potrivit sursei citate, pentru cetăţeni, accesul se realizează prin portalul https://portal.esanatateamea.ro, modalitatea de autentificare fiind conectarea prin ROeID, sistemul naţional de identitate digitală, care asigură totodată protecţia datelor personale medicale ale cetăţenilor.

Pentru cetăţeni, procesul implică următorii paşi:

  • 1. Activarea contului ROeID. Aplicaţia ROeID poate fi instalată din App Store sau Google Play, urmând instrucţiunile disponibile în aplicaţie. Informaţii suplimentare pot fi consultate pe https://roeid.ro/cetateni. Având în vedere nivelul ridicat de siguranţă aplicat în gestionarea informaţiilor medicale personale, aprobarea identităţii poate dura 24-72 de ore lucrătoare, în special în perioadele aglomerate. De aceea, este recomandată activarea ROeID din timp.
  • 2. Ca pas următor, cetăţenii trebuie să acceseze portalul eSănătateaMea. Utilizatorul accesează https://portal.esanatateamea.ro şi selectează opţiunea "Conectare cu ROeID".
  • 3. Autentificarea prin ROeID. Se introduc adresa de e-mail şi parola asociate contului ROeID. Este important ca datele furnizate să fie reale şi actualizate.
  • 4. Acordarea accesului la informaţiile ROeID. Prin intermediul portalului se solicită acordul utilizatorului pentru utilizarea informaţiilor furnizate prin ROeID.
  • 5. Finalizarea accesului. După parcurgerea etapelor de verificare a datelor, contul eSănătateaMea devine accesibil.

Cum funcţionează portalul

După finalizarea înrolării, accesul ulterior în portal se realizează la adresa https://portal.esanatateamea.ro, folosind adresa de e-mail, parola şi codul generat de aplicaţia de autentificare.

În acest moment, odată înrolat în portalul eSănătateaMea, pacientul va putea vizualiza calitatea de asigurat; ⁠pachetul de servicii de sănătate de care beneficiază (minimal sau de bază); ⁠reţetele emise în ultimii 5 ani; ⁠istoricul de sănătate din ultimii 10 ani; ⁠istoricul decontărilor (în puncte sau bani decontate de CNAS furnizorilor de servicii medicale); ⁠cardul de sănătate (starea acestuia şi CID-ul - Codul de Identificare al Cardului); casa de asigurări de care aparţine (cu date de contact); ⁠drepturi, beneficii şi alte informaţii utile şi furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate la care se pot programa online (lista acestora se actualizează pe măsură ce furnizorii vor opta pentru înscrierea voluntară in portal).

Pe măsura operaţionalizării modulelor portalului, utilizatorii vor putea beneficia de funcţionalităţi precum, efectuarea de programări medicale, gestionarea programărilor existente, accesarea informaţiilor şi rezultatelor medicale disponibile şi identificarea furnizorilor de servicii medicale

Protecţie pentru securitatea datelor medicale și suport pentru utilizatori

Pentru situaţiile în care utilizatorii întâmpină dificultăţi în procesul de înrolare, activare sau autentificare în portalul eSănătateaMea, acestea pot fi semnalate la adresa de mail esm@cnas.gov.ro.

Sursa citată precizează că accesul la eSănătateaMea presupune mai multe etape de verificare deoarece portalul gestionează informaţii medicale personale. Fiecare etapă de autentificare şi verificare contribuie la protejarea datelor şi la asigurarea faptului că acestea sunt accesate de persoana îndreptăţită.

„Deşi procesul iniţial poate presupune mai mulţi paşi, în special în cazul activării ROeID, aceştia sunt necesari pentru protejarea accesului la informaţiile medicale. După finalizarea înrolării, autentificarea ulterioară este simplificată”, adaugă aceeaşi sursă.

Reprezentanţii CNAS arată că, în acest moment, toţi furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sunt înrolaţi în platforma informatică, iar formularele medicale eliberate de către aceştia ajung în portalul eSănătateaMea şi sunt vizibile de către pacienţi.

În ceea ce priveşte submodulul de programări online în ambulatoriul de specialitate, CNAS invită furnizorii de servicii medicale care doresc să accepte programări online prin portalul eSănătateaMea să solicite caselor de asigurări de sănătate credenţialele de acces.

Implementarea portalului se va realiza etapizat

Potrivit aceleiaşi surse, lansarea eSănătateaMea reprezintă începutul unui proces de implementare şi adopţie graduală. „Nu toate modulele şi funcţionalităţile portalului vor fi disponibile de la momentul lansării, acestea urmând să fie introduse etapizat, urmând ca, în viitorul apropiat, accesarea portalului să se poată realiza şi prin intermediul furnizorilor de servicii medicale”, atrage atenţia CNAS.

Conform sursei citate, Cardul naţional de sănătate rămâne valabil şi poate fi utilizat în continuare, indiferent dacă utilizatorul este sau nu înrolat în portalul eSănătateaMea, accesul pacienţilor la serviciile medicale nefiind condiţionat de crearea unui cont în portal.

CNAS va informa permanent furnizorii şi asiguraţii cu privire la etapele următoare de implementare şi la noile funcţionalităţi care vor deveni disponibile. În paralel, în perioada următoare CNAS va organiza sesiuni de instruire şi feedback dedicate furnizorilor medicali, pentru a asigura transmiterea uniformă a informaţiilor specifice, testarea funcţionalităţilor şi remedierea eventualelor dificultăţi tehnice, mai arată sursa citată.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
ANI agentia nationala de integritate
2
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare...
Avion de spionaj Ilushin Il-20
3
Un avion de spionaj rusesc Iliușin Il-20, interceptat de avioane poloneze de vânătoare la...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
4
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în...
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
5
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Digi Sport
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cnas sigla
Criza citostaticelor: șeful CNAS spune că discontinuitățile de aprovizionare nu sunt imputabile Casei
2026-09-01-0816
„e-Sănătatea Mea”, probleme încă de la lansare. Șeful CNAS: „Vă garantez că platforma funcționează”
Cum va funcționa platforma „e-SănătateaMea”. Foto Inquam / Octav Ganea
Cum va funcționa platforma „e-SănătateaMea”: Ce se schimbă pentru pacienți de la 1 septembrie și ce documente vor putea consulta online
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan, întrebat dacă îl demite pe șeful SPP: „Domnul Pahonțu nu este în această situație”
medicine
Asociațiile Bolnavilor de Cancer: În 24 de ore, am identificat 3 medicamente care lipsesc și alte 8 cu discontinuități de lungă durată
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
PNL și USR boicotează miercuri activitatea din Camera Deputaților...
Catalin Drula la congres USR
Cătălin Drulă, mesaj în maghiară după scandalul din Camera...
agenti sbu in ucraina
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din...
sigla psd
PSD va cere voturi de la AUR dacă Sorin Grindeanu e desemnat premier...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, atac la PNL și USR după boicotul din Parlament: „Își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”
George Simion declară că nu va vota niciun Guvern, dacă AUR nu face parte din el: „Trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne”
Danemarca a trimis recruți în Groenlanda, din cauza tensiunilor geopolitice din regiunea arctică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Fanatik.ro
Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Mihai Stoica, șocat de un fan de 14 ani după eșecul FCSB. „Vine Drăguș, bă?”. Exclusiv
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
Digi FM
Anca Pandrea și-a modificat testamentul cu șase ani înainte să moară. Cui a vrut să-i lase casa și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Pisicile și oamenii au o legătură mai puternică decât credeai. „Hormonul iubirii” explică de ce ne simțim...
Film Now
După două căsnicii eșuate, Jennifer Aniston a luat o decizie. Ce se întâmplă cu relația ei cu Jim Curtis: „A...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...