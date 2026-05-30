Alimentul pe care mulți în consumă în exces și care duce la afectarea memoriei

Alimentele cu zahăr, catastrofă pentru memorie

Îmbunătăţirea calităţii alimentaţiei poate stimula memoria, conform unui studiu australian citat marţi de agenţia Xinhua. Totodată anumite alimente sunt „catastrofe” pentru calitatea memoriei. 

Studiul condus de cercetători de la Universitatea de Tehnologie din Sydney (UTS) a analizat modul în care schimbările în alimentaţie afectează memoria şi funcţiile cerebrale, se arată într-un comunicat al UTS publicat luni, informează Agerpres.

În cadrul cercetării, ale cărei rezultate au fost publicate în jurnalul ştiinţific Nutritional Neuroscience, oamenii de ştiinţă au analizat 27 de studii preclinice pentru a afla dacă funcţia memoriei poate fi recuperată după trecerea de la o dietă nesănătoasă la una mai sănătoasă.

„Rezultatele noastre arată că îmbunătăţirea calităţii alimentaţiei are efecte benefice asupra memoriei. Însă, aceste îmbunătăţiri au fost incomplete după trecerea de la o alimentaţie nesănătoasă la una sănătoasă. Astfel, chiar şi după săptămâni de dietă sănătoasă, memoria nu a revenit la nivelul observat la animalele care nu au consumaseră niciodată anterior o dietă nesănătoasă”, a declarat Simone Rehn, autoarea principală a studiului de la UTS.

Cercetătorii au descoperit că rozătoarele care au trecut la o dietă sănătoasă au avut performanţe mai bune în cadrul sarcinilor care solicitau memoria, comparativ cu exemplarele care au continuat să consume alimente bogate în grăsimi sau zahăr.

Cu toate acestea, îmbunătăţirea memoriei a depins de compoziţia alimentaţiei, fiind observată în experimentele care au utilizat diete bogate în grăsimi, dar nu şi în cele bazate pe o alimentaţie bogată în zahăr sau în cazul dietelor combinate, bogate în grăsimi şi zahăr, au notat cercetătorii. Cele două grupe alimentare sunt deseori consumate în exces de oameni.

„Acest lucru sugerează că zahărul poate fi un factor-cheie în limitarea recuperării memoriei”, a declarat Rehn, adăugând că sarcinile analizate care implicau memoria reflectă funcţia hipocampului, o regiune a creierului esenţială pentru învăţare şi memorare, implicată, de asemenea, în reglarea apetitului şi a cantităţii de alimente consumate.

Studiul nu a scos în evidenţă îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte anxietatea, nivelul de activitate sau motivaţia oferită de hrană, ceea ce indică faptul că efectele au vizat exclusiv memoria.

 

