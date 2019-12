Dinți perfecți fără intervenții dureroase. Metodele care ne ajută să avem un zâmbet frumos fără extracții

Ortodonție fără extracții! Dantura poate fi îndreptată și fără să treceți prin trauma extracțiilor unor dinți sănătoși. De altfel din această cauză multe persoane amână purtarea aparatului dentar, fiindcă le e teamă de extracții. Cum putem avea dinți perfecți fără intervenții dureroase și invazive, ne spune Dr. Anca Oltean - medic primar ortodont, specializarea estetică dento-facială.

Dr. Anca Oltean, medic primar ortodont, specializarea estetică dento-facială, are o experiență în domeniu de 16 ani și peste 4.000 de cazuri tratate. Este primul medic român și singurul de până acum admis ca membru titular în cadrul WSLO (World Society of Lingual Orthodontics) și ESLO (European Society of Lingual Orthodontics), două dintre cele mai prestigioase societăți de ortodonție linguală din lume. Mai multe informații, găsiți AICI.