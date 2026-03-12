Live TV

Riscurile pentru sănătate asociate utilizării unor analgezice populare. „Se poate pierde până la 90% din funcţia renală fără simptome”

Analgezic
Medicamente utilizate frecvent pentru calmarea durerii pot avea efecte asupra rinichilor, iar specialiştii recomandă utilizarea lor cu prudenţă, mai ales în cazul persoanelor care prezintă factori de risc pentru boala renală, informează organizațiile Kidney Care UK şi National Pharmacy Association (NPA) din Marea Britanie.

Consumatorii sunt îndemnaţi să fie atenţi atunci când folosesc medicamente antiinflamatoare comune, precum ibuprofenul, pentru ameliorarea durerii, din cauza posibilelor efecte adverse asupra funcţiei renale, scrie News.ro.

Avertismentul este transmis de organizaţiile Kidney Care UK şi National Pharmacy Association (NPA) din Marea Britanie.

Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), categorie care include ibuprofenul, naproxenul şi diclofenacul, pot creşte tensiunea arterială şi pot afecta vasele de sânge din interiorul rinichilor.

Olivier Picard, preşedintele National Pharmacy Association, a declarat că medicamentele pot avea atât efecte benefice, cât şi efecte nedorite.

„Deşi antiinflamatoarele nesteroidiene sunt considerate eficiente şi, în general, sigure, pacienţii trebuie să fie conştienţi de impactul lor, mai ales dacă prezintă un risc crescut de a dezvolta boală renală. În aceste situaţii, poate fi luată în considerare utilizarea unor alternative terapeutice, atunci când este cazul”.

Specialistul a subliniat că persoanele care au nelămuriri legate de utilizarea acestor medicamente, disponibile fără prescripţie medicală, ar trebui să discute cu un specialist.

Farmaciştii sunt specializaţi în utilizarea medicamentelor şi pot oferi recomandări privind posibilele efecte pe termen lung ale unor tratamente, precum şi soluţii pentru controlul eficient al durerii.

În Regatul Unit, aproximativ 7,2 milioane de persoane trăiesc cu o formă de boală renală cronică, afecţiune care, în stadiile incipiente, nu produce de obicei simptome. Organizaţia Kidney Care UK estimează că aproximativ un milion de persoane nu sunt diagnosticate.

Riscul de boală renală este mai ridicat în cazul persoanelor cu diabet, al celor cu hipertensiune arterială, al celor care au antecedente familiale de boală renală şi al persoanelor din comunităţile de origine africană sau sud-asiatică.

Potrivit experţilor de la Kidney Care UK, boala renală poate afecta pe oricine şi poate avea consecinţe importante asupra vieţii personale, relaţiilor, situaţiei financiare şi asupra sănătăţii fizice şi mintale.

Datele colectate printr-un instrument online de evaluare a sănătăţii rinichilor al organizaţiei arată că, dintre cele 294.999 de persoane care au completat verificarea între octombrie 2024 şi martie 2026, aproape un sfert (24%) au declarat că utilizează în mod regulat medicamente pentru durere disponibile fără prescripţie medicală.

Potrivit organizaţiei, o persoană poate pierde până la 90% din funcţia renală fără să observe simptome. Din acest motiv, este importantă recunoaşterea semnelor de avertizare, identificarea factorilor de risc şi solicitarea unui sfat medical atunci când există îngrijorări.

Evaluarea riscului poate fi realizată în câteva minute prin intermediul instrumentului online privind sănătate renală pus la dispoziţie de Kidney Care UK. Persoanele care au îngrijorări sunt sfătuite să discute cu medicul de familie sau cu un farmacist.

 

