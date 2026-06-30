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Bolojan: Adoptarea pachetului de reforme din PNRR, inclusiv „mecanismul apei”, evită pierderea a peste 2,7 miliarde de euro

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Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că adoptarea pachetului de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR va permite României să evite pierderea a peste 2,7 miliarde de euro și să accelereze implementarea investițiilor publice. Actele normative adoptate vizează digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, modernizarea legislației din domeniul apelor, măsuri pentru o administrare mai eficientă a terenurilor agricole ale statului, precum și accelerarea investițiilor publice, în special în sectorul construcțiilor.

„Astăzi, Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR”, a scris Ilie Bolojan, marți pe Facebook.

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Premierul interimar a precizat că, înainte de votul din Parlament, fiecare minister și-a pregătit proiectele de lege din domeniile educației și cercetării, mediului și agriculturii, iar acestea au fost analizate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România”, a mai spus Ilie Bolojan.

Șeful interimar al Executivului a subliniat că adoptarea pachetului legislativ permite evitarea unor penalizări financiare semnificative și menținerea accesului la fondurile europene.

„Prin adoptarea acestor legi, evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante”, a declarat Ilie Bolojan.

Totodată, premierul interimar a arătat că noile măsuri vor contribui la reducerea blocajelor administrative și la accelerarea implementării investițiilor aflate în desfășurare.

„Noile măsuri vor reduce blocajele administrative și vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor de investiții aflate în derulare”, a mai spus Ilie Bolojan.

La finalul mesajului, premierul interimar le-a mulțumit parlamentarilor care au susținut proiectele legislative și a reafirmat obiectivul Guvernului de a valorifica integral fondurile europene.

„Prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni și să finalizăm investițiile de care România are nevoie”, a conchis Ilie Bolojan.

Parlamentul a aprobat, marți, legea privind „mecanismul apei”, una dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care introduce un nou mecanism economic pentru gestionarea resurselor de apă și pentru finanțarea pe termen lung a infrastructurii de gospodărire a apelor. Potrivit Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), aplicarea prevederilor actului normativ ar urma să genereze aproximativ 2,5 miliarde de lei pentru investiții în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor în următorii 15 ani.

Editor : Ana Petrescu

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