Român, amendat cu 1,8 milioane de euro în Belgia pentru fraudă la accizele pe alcool

Tribunalul din Hasselt a condamnat un cetățean român în vârstă de 69 de ani, care are acum reședința în Marea Britanie, la o amendă de 1,8 milioane de euro pentru o fraudă fiscală la scară largă privind accizele, care a vizat 5 milioane de litri de bere. Bărbatul a organizat expedierea a peste 200 de transporturi din Lummen (provincia Limburg) către Germania. Aceste transporturi nu au ajuns niciodată la destinație și, prin urmare, nu s-au achitat accize, scrie vrt.be.

Folosind o „societate paravan”, condamnatul a organizat 219 transporturi, totalizând aproape 5,4 milioane de litri de bere. Camioanele plecau din Lummen, având ca destinație oficială Germania. Această manevră îi permitea să profite de regimul german al accizelor care, pe hârtie, părea mult mai avantajos pentru activitatea sa.

Cu toate acestea, milioanele de litri de bere nu au ajuns niciodată la depozitul german prevăzut. Vama germană a putut demonstra acest lucru grație imaginilor de supraveghere video: berea era, de fapt, transportată către Regatul Unit. Accizele pe alcool nu au fost plătite, ceea ce a dus la o pierdere considerabilă de venituri pentru statul belgian.

În cadrul procesului, procurorul a subliniat cât de profitabil este acest tip de activitate infracțională. „Observăm acest lucru în mod clar în cazul alcoolului, al motorinei și al țigărilor ilegale. Este mai profitabil decât traficul de droguri”, a subliniat procurorul în cadrul ședinței de judecată.

O amendă anterioară de 32 de milioane de euro

Serviciul Public Federal Finanțe solicitase inițial o amendă minimă de 9 milioane de euro. Cu toate acestea, judecătorul din Hasselt a stabilit suma totală – incluzând amenda și despăgubirile – la 1,8 milioane de euro.

Această amendă redusă se explică prin severitatea unei pedepse anterioare aplicate bărbatului în vârstă de 60 de ani. În 2021, Curtea de Apel din Anvers îl condamnase deja la 30 de luni de închisoare (din care 5 cu suspendare) și la o amendă de 32,7 milioane de euro (din care 32 cu suspendare) pentru fapte similare.

Judecătorul din Limburg a considerat că o nouă amendă de câteva milioane de euro, care s-ar adăuga la condamnarea anterioară, nu ar fi proporțională.

Inculpatul nu a fost prezent la proces. În prezent, acesta se află încarcerat în Spania pentru alte infracțiuni.

Editor : M.C