Live TV

Video Țesutul adipos „își amintește” obezitatea. Cum ar putea această „memorie” să îngreuneze pierderea în greutate

Data publicării:
14 AUG Digi_obezitate
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce se întâmplă în celulele țesutului adipos Legătura cu arderea grăsimilor O posibilă explicație pentru efectul „yo-yo”

Obezitatea ar putea lăsa în organism o adevărată „memorie” celulară, care persistă chiar și după pierderea în greutate. Un nou studiu realizat în Japonia arată că anumite celule imune din țesutul adipos suferă modificări care pot rămâne după slăbire și pot îngreuna procesul de ardere a grăsimilor. Descoperirea ar putea explica, cel puțin parțial, de ce menținerea greutății după slăbire este atât de dificilă, anunță Science Alert.

Oamenii de știință au descoperit noi indicii care ar putea explica de ce este atât de dificil pentru unele persoane să își mențină greutatea după ce au slăbit. Potrivit unui studiu publicat în revista Science Translational Medicine, obezitatea poate lăsa modificări persistente în anumite celule din țesutul adipos, ca o formă de „memorie” biologică.

Cercetătorii din mai multe instituții din Japonia au analizat macrofagele din țesutul adipos, cunoscute drept ATM-uri. Acestea sunt cele mai numeroase celule imune din țesutul adipos și au un rol important în reglarea grăsimii și a inflamației, dar și în eliminarea celulelor moarte sau deteriorate.

În experimentele realizate pe șoareci care au fost făcuți să ia în greutate și apoi să slăbească, cercetătorii au observat modificări persistente în aceste celule.

Schimbările au fost asociate cu splicingul ARN mesager, un proces prin care celulele „prelucrează” informația genetică înainte de producerea proteinelor.

„Aceste descoperiri sugerează că profilul de splicing alternativ poate fi păstrat în macrofage ca o «memorie a obezității», determinând caracteristicile lor fenotipice”, au scris cercetătorii.

Ce se întâmplă în celulele țesutului adipos

Cercetătorii au observat că șoarecii care au slăbit cel mai puțin aveau o cantitate mai mică dintr-o proteină numită CWC22, aflată în nucleul celulelor ATM. Experimentele ulterioare au arătat că stresul asociat obezității reduce nivelul acestei proteine și îi afectează funcția în procesul de splicing.

Mai mult, efectele nu au dispărut complet odată cu pierderea în greutate. Peste jumătate dintre genele din celulele ATM analizate au continuat să prezinte modificări chiar și după ce șoarecii au slăbit.

Potrivit cercetătorilor, 51,9% dintre genele din aceste celule care prezentaseră modificări ale procesului de splicing ca urmare a obezității au rămas alterate după scăderea în greutate.

O parte dintre aceste modificări au fost legate de nivelul proteinei CWC22.

Legătura cu arderea grăsimilor

Cercetătorii au identificat apoi o altă piesă importantă a mecanismului. Modificările procesului de splicing au afectat gena Scarb1, care are un rol în eferocitoză – procesul prin care organismul elimină celulele moarte și deteriorate.

Atunci când acest mecanism nu mai funcționează eficient, în țesutul adipos se pot acumula mai multe celule moarte sau aflate în proces de degradare.

Această acumulare a fost asociată cu o scădere a nivelului de inozină, o moleculă care contribuie la stimularea lipolizei, procesul prin care organismul descompune grăsimea stocată.

Cu alte cuvinte, modificările persistente apărute în celulele țesutului adipos după obezitate ar putea afecta inclusiv mecanismele prin care organismul mobilizează și arde grăsimea.

O posibilă explicație pentru efectul „yo-yo”

Descoperirea ar putea contribui la explicarea unuia dintre cele mai dificile aspecte ale tratamentului obezității: menținerea pe termen lung a greutății pierdute.

Cercetătorii subliniază însă că studiul a fost realizat în principal pe șoareci. Unele dintre observații au fost confirmate și în celule umane, dar rezultatele nu înseamnă că mecanismul a fost demonstrat definitiv la oameni.

Totodată, oamenii de știință spun că aceste rezultate ar putea deschide calea pentru noi tratamente care să țintească procesele de splicing și să contribuie la eliminarea acestei „memorii” biologice a obezității.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Aceste descoperiri relevă faptul că splicingul alternativ aberant în macrofage stă la baza rezistenței la pierderea în greutate după obezitate și sugerează că terapiile care vizează splicingul ar putea contracara «memoria obezității»”, au concluzionat cercetătorii.

Pentru moment, astfel de terapii sunt încă departe de utilizarea clinică. Studiul oferă însă o nouă perspectivă asupra motivului pentru care organismul poate continua să reacționeze diferit chiar și după ce o persoană a pierdut o parte semnificativă din greutatea acumulată.

Obezitatea este asociată cu numeroase probleme de sănătate, iar tratamentele actuale includ modificarea stilului de viață, terapii medicamentoase și, în anumite cazuri, chirurgia bariatrică. Menținerea unei scăderi în greutate pe termen lung rămâne însă o provocare pentru multe persoane, motiv pentru care cercetătorii caută noi explicații și strategii terapeutice.

Citește și: Criza citostaticelor. Președintele ANPP: „Este o proastă gestionare a Guvernului. Stocurile strategice sunt scăzute din lipsa banilor”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explozie la o stanca de pe malul dunarii
1
Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o sesizare referitoare la...
Pensia după decesul titularului. Foto Getty Images
2
Ce se întâmplă cu pensia soțului după deces. Cât poate primi soția și cum se calculează...
explozie nucleara profimedia-0148308083
3
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
Donald Trump
4
Trump pune presiune pe Londra: SUA amenință cu retragerea sprijinului pentru Insulele...
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
5
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de...
"A înnebunit lumea": Gigi Becali a spus un singur lucru despre soția lui Vali Crețu, în direct la TV!
Digi Sport
"A înnebunit lumea": Gigi Becali a spus un singur lucru despre soția lui Vali Crețu, în direct la TV!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilustrația unei molecule de ADN uman.
Mutaţia genetică rară care protejează organismul de obezitate şi acumularea grăsimii în ficat
14 AUG Digi_obezitate
Obezitatea la tineri deschide drumul către diabet, infarct și AVC: „Trebuie văzută ca o boală tratabilă, nu ca un eșec personal”
poza obezitate
Tratamentul obezităţii prin chirurgie bariatrică. „Nu operăm doar un stomac, ci le redăm pacienţilor sănătatea şi viaţa”
obezitate medicamente slabit
Un nou tratament împotriva obezității a dat rezultate promițătoare. Pacienții au pierdut peste 20% din greutate în studiile clinice
obezitate medicamente slabit
Cele mai eficiente tratamente pentru obezitate au și cele mai multe efecte adverse (studiu)
Recomandările redacţiei
702864226_1663607188643971_3206811099887861735_n
Ce trupe americane rămân în România. Miruță: Nu există indicii că...
Donald Trump
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai...
feribot rasturnat
Bilanț în creștere după naufragiul din largul Ciprului: 9 morți și...
Exercițiu NATO de combatere a dronelor în Poligonul Capu Midia, 24 aprilie 2026.
Radu Miruță: „PSD și-a bătut joc de industria de armament doar pe...
Ultimele știri
Radu Miruță îi cere lui Nicușor Dan mai multă fermitate: „Să se pună degetul pe cei vinovați”. Cum vede relația cu președintele
Radu Miruță acuză un „abuz” în cazul lui Dominic Fritz: „Nu ne putem regla conturile politic prin astfel de instrumente”
Miruță vrea să invite românii la centrele militare județene pentru prezentări ale evenimentelor actuale și combaterea dezinformării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Botez de poveste pentru a cincea fetiță a Laurei Cosoi. Nina, înconjurată cu iubire de cele patru surori...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Uluitor! Cât au ajuns să coste biletele la Dinamo – FCSB, cu o săptămână înainte de derby: „N-am avut ce să...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Oferte pentru Denis Drăguș: 1.300.000 de euro! Decizia luată de atacantul dorit de Gigi Becali
Adevărul
Un director a evacuat 900 de elevi cu câteva minute înainte de dezastrul din Nepal
Playtech
Poţi rezolva ecuaţia matematică în 7 secunde? Mulţi adulţi greşesc fără să îşi dea seama
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Modelul cu origini românești a divorțat după doi ani: 85.000 de euro pensie alimentară!
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
“Faptul că încă îl avem… Este cel mai important lucru”. Fiica cea mare a lui Bruce Willis, despre lupta...
Adevarul
Turist cazat la un hotel de cinci stele, revoltat după ce i s-a cerut să vorbească și să râdă mai încet
Newsweek
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
Digi FM
Liviu Vârciu, surpriză neplăcută în vacanța all inclusive din Bulgaria: "Să știți de la ce mi-e rău". A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Ryan Reynolds, declarație superbă de ziua lui Blake Lively și imagini dulci de familie: "Cea mai bună...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja