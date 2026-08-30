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Exclusiv Miruță vrea să invite românii la centrele militare județene pentru prezentări ale evenimentelor actuale și combaterea dezinformării

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Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Din articol
Informarea corectă a cetățenilor în centrele militare județene. Poate participa oricine Aplicație pentru înscriere: Oamenii să plece efectiv captivați de interacțiunea cu Armata Română

Aflat în studioul Digi24, Radu Miruță a făcut apel la cetățenii care găsesc resturi de drone să nu le atingă și să lase autoritățile să intervină. Asta, pentru că deși nu ar părea la prima vedere, unele ar putea conține explozibil și s-ar putea ajunge la tragedii. În plus, ministrul interimar al Apărării dorește să invite cetățenii în centrele militare județene unde să fie informați despre diverse chestiuni actuale și despre discuții cu privire la dezinformare. Pentru a înlesni acest lucru, în prezent se lucrează la o aplicație prin intermediul căreia românii doritori se vor putea înscrie pentru a participa la evenimente organizate de Armata Română.

„Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile, și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem, și un număr în creștere. Și acest număr este într-o legătură direct proporțională cu numărul de atacuri pe care noi le vedem la granițele României”, a spus Radu Miruță la Digi24.

„Mă uitam la finalul săptămânii trecute - vinerea trecută, sâmbătă și duminică, în trei zile am avut 18 cazuri de resturi de drone pentru care Armata Română a executat diverse misiuni de recuperare, de scanare pentru a stabili dacă au sau nu au explozibil. Sunt drone care au explozibil și sunt drone care au explozibil în zone în care la prima vedere nu ți-ai da seama, astfel încât e foarte periculos să spui că ai făcut tu o apreciere, te-ai uitat că este un rest de clapă sau o coadă de dronă care știi tu sigur că nu are explozibil”, a explicat ministrul interimar al Apărării.

M-am uitat și eu la multe astfel de resturi de drone și de foarte multe ori ai fi spus că nu are explozibil. Cantitatea nu este una mare pe care tu poți să o măsori la prima vedere și atunci cel mai indicat mod de a te comporta este de a nu atinge, de a anunța autoritățile, care vin destul de repede.

Informarea corectă a cetățenilor în centrele militare județene. Poate participa oricine

Radu Miruță afirmă că a luat decizia de a face o campanie de informare, nu doar despre drone, ci și despre dezinformarea care apare în mediul online: „Eu consider că Armata Română este una dintre componentele acestei țări care trebuie să facă ceva pentru dezinformare. Avem centre militare în fiecare județ. Lucrăm la un material extrem de bine gândit, care să fie prezentat oamenilor în 42 de locații - vedem de câte ori se va întâmpla asta -, prin care să aducem o etapă suplimentară de conștientizare. Dacă stăm cu mâinile în buzunar, nu se întâmplă nimic”.

„Am depus în Parlament acum un an și ceva - pare că a prins acum un pic viteză - un proiect de lege care lucrează împotriva dezinformării, tot cu algoritmi. Nu dăm la o parte conținutul pe care îl consideră algoritmii, poate din greșeală, ilegal, ci punem o notificare pe conținut că este o potențială știre falsă, pentru a stimula încă o dată gândirea critică. Trebuie lucrat pe toate planurile”, a subliniat Miruță.

Nu înseamnă că dacă facem astfel de informări vine războiul. Când ne pregătim pentru cutremur, nu ne pregătim știind când o să vină, că nimeni nu poate să spună când va veni un cutremur. Și am luat decizia ca la Ministerul Apărării să facem asta. Vedem cum va funcționa.

Aplicație pentru înscriere: Oamenii să plece efectiv captivați de interacțiunea cu Armata Română

„Lucrăm la o aplicație prin care oamenii să se înscrie, spunându-le ce se va întâmpla acolo, într-o anumită zi, la o anumită oră. Un material le va fi prezentat. Preocuparea și provocarea e ca materialul ăla să fie foarte bine făcut, foarte bine gândit, astfel încât oamenii, când vor pleca de acolo, să plece efectiv captivați de o primă interacțiune cu Armata Română, pe care n-au mai avut-o din 2007. Este vorba de o aplicație simplă prin care ne-am gândit ca oamenii să-și exprime intenția că participă la un astfel de întâlniri”, a explicat ministrul.

Scopul meu este ca specialiștii Armatei Române în psihologie, în comunicare, să ajungă să le vorbească fizic, față în față oamenilor. Să răspundă la întrebări, să le prezinte un lucru pe care oamenii să-l considere interesant și captivant, considerând că dacă oamenii pleacă încântați, fascinați de ceea ce li s-a explicat acolo.

„Dezinformarea există. Este greu ca un ministru al Apărării să explice că mașina de luptă a infanteriei, un produs care costă 10 milioane de euro, sau 11 milioane de euro, pentru că omul nu o vede. Un spital îl vede, o șosea o vede, un pod îl vede. E frumos, e mare, e nou, mișcă, are elemente de modernism în el. La o astfel de capabilitate militară nu poți. Există un volum extrem de mare de dezinformare pe care îl observăm la Ministerul Apărării și pe care eu îl consider foarte periculos prin faptul că există.”, a adăugat Miruță.

„Oricine dorește, așa este gândit, oricine dorește se va putea înscrie. Preocuparea și provocarea în aceste zile este să lucrăm la acest material care cu adevărat să fie deștept făcut. Armata Română nu a mai intrat în legătură serioasă cu oamenii de când nu se mai făcea armata, din 2007”, a conchis acesta.

Editor : Liviu Cojan

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